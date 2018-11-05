В желтой прессе и интернет-порталах, посвященных шоу-бизнесу, опять стали появляться слухи о том, что Галкин и Пугачева разводятся. Об этом стали говорить с первых дней их совместного проживания. Последние новости сегодня снова подняли эту тему, связывая развод звездной пары с увлечением Максима Галкина бывшей женой футболиста Аршавина – Юлией Барановской.

Откуда взялись слухи

Недавно один из российских таблоидов разместил информацию о том, что известный юморист Максим Галкин стал жить отдельно от своей супруги – Аллы Пугачевой. Сама звездная пара никак не прокомментировала эту информацию журналистам. Родственники и люди из близкого круга знаменитых артистов не подтверждают информацию о том, что Галкин и Пугачева собрались разводиться.

Но несмотря на отсутствие достоверных данных из первых рук журналисты желтой прессы продолжают сообщать в последних новостях о том, что в семье произошел скандал, повлекший за собой разговор о скором разводе супругов.

В своих интервью на этот вопрос сам Галкин старается не давать никакой информации, указывая лишь на то, что их отношения с Аллой не изменились и проблемы развода на повестке дня не стоят. Он подчеркивает, что не понимает, откуда у журналистов появилась информация об их разводе.

История отношений

Несмотря на то что Пугачева и Галкин живут вместе давно, официальный брак они заключили только в 2011 году, скорее всего, по причине появления в семье двух общих двойняшек. У Максима и Аллы есть свои страницы в социальных сетях. Юморист регулярно выкладывает в Инстаграме свои фото с детьми на прогулках.

Подписчики их страничек с нетерпением ждут любой информации от самих звезд, которая бы подтвердила или развеяла слухи о разводе.

Галкин не распространяется о своих отношениях с Примадонной, оставляя эту тему закрытой как для журналистов, так и для поклонников. Отсутствие точной информации заставляет фанатов этой пары самим искать косвенные доказательства предстоящего развода.

Таблоиды уже год печатают информацию о том, что Пугачева отказывается выступать в совместных концертах со своим мужем. На съемках последних Рождественских встреч, Галкина в качестве ведущего заменил Григорий Лепс. Это произошло впервые за все время совместного проживания двух артистов.

В июне текущего года появилась информация о том, что Алла устроила скандал своему 37-летнему мужу по поводу его романа на стороне. За последнее время — это первый слух об измене Галкина. Такая информация очень часто появлялась в то время, когда артисты сообщили о своем решении жить вместе.

Последняя информация о взаимоотношениях пары появилась осенью. Таблоиды сообщали, что Галкин живет отдельно от Пугачевой.

8 Марта без мужа

В этом году появлалась информация о том, что Пугачева на Международный женский день осталась одна, из-за плотного гастрольного графика Галкин не смог ее лично поздравить с 8 Марта. В семье заведена традиция, по которой этот весенний праздник отмечается в присутствии всех домашних. В этом году традиция была нарушена.

Достоверно неизвестно, как отнеслась к этому сама Примадонна, но близкие говорят о том, что Галкин отсутствовал из-за гастролей. Он считается востребованным артистом, который часто выезжает на гастроли за рубеж.

Совместный отдых

Летом семья отправилась на Кипр. Информацию об этом Галкин выложил в своем Инстаграме. Видеоролик был посвящен полету на личном самолете, но о месте отдыха артист не сообщил своим поклонникам. Папарацци заметили звездную семью на Кипре, где все вчетвером отдыхали в самой лучшей гостинице Лимассола.

Как потом оказалось, речь шла о получении кипрского гражданства и окончательном оформлении сделки по покупке недвижимости стоимостью в 2 млн евро. Семья приобрела особняк в фешенебельном районе острова Неаполисе.

Роман с Юлией Барановской

Также в желтой прессе в последнее время стали появляться неподтвержденные новости о романе Галкина с бывшей женой футболиста Аршавина – Юлией Барановской, которая сегодня работает на телевидении в качестве телеведущей. Она не подтверждала этой информации. Ряд компетентных источников сообщает, что Барановская флиртует с Галкиным сугубо по прагматическим соображениям.

После развода со своим мужем она все еще любит его. С Аршавиным ее объединяют общие дети, которых у Юлии трое.

Слухи о неминуемом разрыве Галкина и Пугачевой стали появляться с первых месяцев их совместной жизни. Появление общих детей у Максима и Аллы заставило завистников на время замолчать. И вот теперь они опять активизировались. Злопыхателей не интересует тот факт, что артисты заключили брак из-за детей, которых безмерно любят. Верить в гармоничные отношения звездной пары желтая пресса отказывается.

​

Но, несмотря на слухи о беременности Барановской от Галкина, брак двух артистов считается одним из самых крепких звездных союзов, так как с 2005 года пережил немало слухов и предсказаний неминуемого разрыва.