Виза на Кипр в 2018 году: правила оформления

Знойные острова Кипра — это самый желанный курорт для россиян, поэтому неудивительно, что отдыхающие интересуются, нужна ли виза для путешествия в страну мечты в 2018 году. Да, она требуется для большей части граждан Российской Федерации. Но если заранее подготовить необходимые документы и вовремя оплатить услугу, ее получение будет быстрым и легким.

Различия между Северным и Южным Кипром

Остров разделили на две части в 1974 году, когда северная часть была захвачена оккупантами, объявившими ее турецкой. Так, Северный Кипр превратился в отдельную республику, которая до сих пор не признана ни одним государством, за исключением Турции. А вот Южная греческая часть острова остается прежней несмотря на многочисленные смены власти. Поэтому оформляя визу, россиянам важно понимать, где находится место отдыха, чтобы не возникло проблем с правильностью оформления визы.

Северный Кипр считается более открытым для посещений туристов с российским гражданством. Но попасть на его территорию в плане документального оформления проще с территории Турции, откуда будет совершен вылет.

Но в связи с тем, что эта часть острова не признана мировым сообществом, может возникнуть ряд проблем и ограничений:

запрет на въезд, на Южную часть острова;

невозможность оформления шенгена;

отсутствие посольств других стран, за исключением Турции.

Эти пункты значительно мешают перемещению с Кипра в другие страны мира. Но если планируется отдых только на территории знойной страны, никаких проблем не возникнет. Также не стоит попадать в неприятные истории, выход из которых возможен только при обращении в посольство своей страны.

Если же возникает желание посетить южную часть острова, необходимо уточнить у местного населения, где находятся пункты пропуска в “запретную зону”. Существует несколько КПП, через которые возможен пеший проход на греческую половину. При этом не возникает проблем с прохождением таможни и не нужно нарушать закон.

Категория граждан которым виза не нужна

Действующее правительство Кипра определило небольшой список граждан РФ, которым не требуется оформление специального документа. К ним относятся:

Люди, которые оказались на греческом острове в силу службы на автотранспорте или мореплаватели. Пресс-секретари, дипломаты и прочие правительственные служащие, приехавшие с официальным визитом на гостеприимный солнечный остров. Студенты, проходящие курс обучения на территории Кипра по специальной программе, получившие вид на жительство, на период пребывания. Туристы, оформившие шенгенскую визу класса В и С.

В посольстве Кипра представлен список 90 стран, гражданам которых не требуется виза для посещения острова. К сожалению, Российская Федерация не входит в их число. Поэтому ее оформление требуется, если россиянин не входит в список граждан-исключений.

Получение провизы

Если необходимо получить визу максимально быстро, лучше воспользоваться электронным вариантом оформления.

Провиза — это предварительный документ, который поможет избежать долгих очередей. Ее наличие подтверждает прохождение первого этапа проверки и облегчает получение визы при прохождении таможни. Плюсы такого документа:

заполнение анкеты на ПК не выходя из дома или офиса на сайте визового центра;

срок рассмотрения и получения результата в течение суток;

стоимость оформления 700 рублей электронным платежом и ответ через 24 часа или 2 тыс. за ее получение через 20 минут;

возможность увеличения срока пребывания на острове от 90 дней до полугода.

Оформляя электронный вариант визы, нужно понимать, что провиза — это одноразовый документ, которым невозможно воспользоваться при повторном посещении Кипра.

Ее действие ограничено необходимостью посадки на прямой рейс с территории РФ непосредственно на остров. Минимальный срок действия загранпаспорта при этом должен составлять не менее полугода.

Варианты оформления визы

Оформить визу можно непосредственно в посольстве Кипра расположенном на территории РФ. Рассмотрение заявления и получение документа займет около 3-х дней при предоставлении полного пакета документов.

Существует несколько разновидностей визы:

Гостевая и туристическая. В первом случае нужно приглашение от людей, находящихся на территории острова. Во втором — оформление путевки в туристическом агентстве. При этом отсутствуют ограничения на количество въездов, а общий срок пребывания при каждом посещении Кипра не должен превышать 90 дней. Рабочая и учебная. Схожесть этих виз заключается в том, что при оформлении требуется юридическое подтверждение от работодателя или учебного заведения. Срок пребывания тот же, что и у первого типа. Транзитная. Необходима определенной категории граждан, которым необходима пересадка на территории Кипра для решения рабочих вопросов.

Срок действия визы может варьироваться от 1 года до 5 лет. При оформлении ее на ребенка или сопровождающего, требуется разрешение обоих родителей.