Максим Галкин хочет уйти от Пугачевой
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Вот уже несколько дней подряд по сети упорно гуляют слухи, будто Максим Галкин готов уйти от Аллы Борисовны к популярной телеведущей Юлии Барановской. Сами артисты категорически отказываются что-либо комментировать по этому поводу, но продолжают волновать публику совместными появлениями в кадре.
А тут еще и тревожные новости о взаимоотношениях Галкина и Пугачевой. Так, самые преданные поклонники пары уже ни раз обращали внимание на то, что Алла и Максим все чаще появляются на мероприятиях по отдельности, мало общаются друг с другом на людях и практически не выставляют совместных фото. Инстаграм шоумена пестрит видео с Гарри и Лизой, селфи и другими нейтральными кадрами, но вот Алла Борисовна мелькает там очень редко.
За всем этим последовала и еще одна неожиданность - Галкина заметили удаляющимся с вечеринки вместе с Юлией Барановской. Возможно, поклонники Примадонны и закрыли бы на это глаза. Но то видео, что спустя пару дней выложил на своей страничке Дмитрий Нагиев, подлило масла в огонь. На нем оказались запечатлены известные телеведущие первого канала, а также Максим и Юлия. Причем женщина в этот момент уверенно сидела у шоумена на плече и улыбалась.
Как к этому относиться, пока непонятно. Ведь муж Аллы Борисовны действительно в последнее время очень сблизился с бывшей гражданской женой Аршавина. Но и серьезных оснований полагать, что юморист скоро расстанется со своей любимой женой - нет.
Краткая информация о Максиме Галкине
Имя: Максим Галкин
Отчество: Александрович
День рождения: 18.06.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: Наро-Фоминский район, Московская обл.
Рост: 178 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: юморист, шоумен
Фотографии
Фотографии
А вы верите в отношения Максима и Юлии? 5
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Эрика Гомель Беларусь / 14.10.18 16:53Юлия - странная женщина!!! Сама линчует других,а сама туда же!!( Что творится с людьми!!!
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Мурмуш / 14.10.18 15:55Думается, что вся эта возня с Барановской срежисирована самой А.Б. дабы увестии общественное мнение от мусирования слухов о гомосексуальности Галкина. Слишком уж "не от куда" появилась вдруг эта Барановскся, мнимая беременность от Галкина...всё это потуги Пугачёвой изобразить своего Макса мужиком-натуралом и ловеласом...
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Наймите редактора! / 13.10.18 18:21Уже которая отвратительно безграмотная статейка! Снова наняли школьников?... ну люди добрые, ну нельзя же так! Это же уважаемый ресурс был, можно нам его читать на грамотном русском или нет? Почему основы грамматики и орфографии игнорируются, почему стилистика, как у автоматического переводчика с китайского? Вам цитировать или сами исправите ошибки? И в статейке про жену Киркорова тоже, плз. Там тоже дичь написана, как будто плохо учащийся тинейджер решил блог завести...
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Светлана / 13.10.18 17:32Эка невидаль для нашего шоубиза - один публично тискает другую! Да они там поголовно все так себя ведут. Что ни день сплошные разоблачения. То Соколовский от Дакоты ушел, то Порошина не от мужа беременна, теперь вот Галкин и Барановская... Кто следующий?
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Ириска / 13.10.18 17:28Ну почему сразу бросает?! Так немного с Барановской поиграется и все. А чтобы бросить Аллу надо быть ну полным дураком.