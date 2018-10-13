Максим Галкин хочет уйти от Пугачевой

Вот уже несколько дней подряд по сети упорно гуляют слухи, будто Максим Галкин готов уйти от Аллы Борисовны к популярной телеведущей Юлии Барановской. Сами артисты категорически отказываются что-либо комментировать по этому поводу, но продолжают волновать публику совместными появлениями в кадре.

А тут еще и тревожные новости о взаимоотношениях Галкина и Пугачевой. Так, самые преданные поклонники пары уже ни раз обращали внимание на то, что Алла и Максим все чаще появляются на мероприятиях по отдельности, мало общаются друг с другом на людях и практически не выставляют совместных фото. Инстаграм шоумена пестрит видео с Гарри и Лизой, селфи и другими нейтральными кадрами, но вот Алла Борисовна мелькает там очень редко.

За всем этим последовала и еще одна неожиданность - Галкина заметили удаляющимся с вечеринки вместе с Юлией Барановской. Возможно, поклонники Примадонны и закрыли бы на это глаза. Но то видео, что спустя пару дней выложил на своей страничке Дмитрий Нагиев, подлило масла в огонь. На нем оказались запечатлены известные телеведущие первого канала, а также Максим и Юлия. Причем женщина в этот момент уверенно сидела у шоумена на плече и улыбалась.

Как к этому относиться, пока непонятно. Ведь муж Аллы Борисовны действительно в последнее время очень сблизился с бывшей гражданской женой Аршавина. Но и серьезных оснований полагать, что юморист скоро расстанется со своей любимой женой - нет.