Лобода и Тилль Линдеманн: общий ребенок и тайные отношения
Последнее время имена украинской певицы Светланы Лободы и фронтмена немецкой группы "Rammstein" Тилля Линдеманна желтая пресса часто упоминает в одном контексте. Все дело в том, что в мае нынешнего года певица родила девочку и назвала ее Тильдой. В прошлом году в таблоидах стала появляться информация о том, что певцы встречаются. Официального подтверждения ни сама Лобода, ни Линдеманн не давали.
Первая встреча
Впервые Тилль и Светлана встретились на музыкальном фестивале «Жара», проходившем в Баку в 2017 году, куда Линдеманна пригласили в качестве почетного гостя. Именно после этого музыкального события в прессе стала появляться информация о романе Лободы и Линдеманна. В качестве подтверждения приводилось общее фото участников «Жары», на котором Тилль смотрел не в кадр, а на Лободу.
После завершения фестиваля певец уехал к себе домой. Казалось бы, мимолетной интрижке пришел конец. Однако, в мае 2018 года экс-солистка группы «Виагра» родила вторую девочку, имя отца которой она до сих пор держит в тайне. Тем не менее данное малышке имя Тильда позволяет делать предположения о том, кто является отцом девочки.
О Светлане Лободе и Тилле Линдеманне журналисты стали говорить активно в мае 2018 года как о родителях родившейся у певицы девочки Тильды.
Сам Тилль узнал об этом событии у себя дома и, по слухам очевидцев, сильно удивлен. Лобода напрямую не стала комментировать сплетни о том, что Линдеманн является отцом ребенка. Но, тем не менее девочку она назвала Тильдой.
Личная жизнь Светланы Лободы
Лобода очень мало распространяется о своей личной жизни. Известно, что у нее есть 7-летняя дочка Евангелина, которую она родила от Андрея Царя. Родители ребенка не регистрировали брак официально.
Рождение своей старшей дочери она скрывала 4 года, а фото новорожденной Тильды сразу разместила на своей странице в соцсетях, что и заставило бульварную прессу говорить о том, что у Светланы Лободы и Тилля Линдеманна романтические отношения.
После ухода из «Виагры» Лобода начала успешную сольную карьеру. В 2014 году ее песня «Город под запретом» получила премию в «Песне года» в России. На сегодняшний день Лодоба является одной из самых востребованных певиц в России.
Личная жизнь Тилля Линдеманна
Немецкая рок-звезда Тилль Линдеманн имеет 2 дочери. Он женился в первый раз в 22 года. Однако семья быстро распалась, так как, по словам самого певца, он слишком сильно утомился семейными обязанностями. От этого брака у него родилась дочь Нелле в 1985 году.
После этого он жил в гражданском браке с Анной Кёзелин. У них родилась дочь Мари Луиза. Однако и в этом случае личные отношения не сложились. Певец много пил и нередко бил свою супругу.
После того как она призналась прессе о том, что известный певец ее избивает, Тилль сломал ей нос. А уже после этого супруги расстались.
По признанию самого солиста Рамштайн, проблемы в семейной жизни пробудили в нем дар поэта. С 1999 года он начал писать стихи. Тилль выпустил свой сборник стихов «Нож». Про свою личную жизнь 55-летний певец и поэт старается ничего не рассказывать журналистам. Известно, что официально он живет один, у него уже есть внук.
Последние новости о романе Лободы и Линдеманна
Несмотря на то, что сами музыканты ничего не говорят о своих отношениях, фанаты Светланы Лободы после рождения девочки Тильды анализируют все последние новости 2018 года из ее жизни, выискивая подтверждения продолжения их романа.
Недавно они нашли в Интернете видео, в котором Тилль приезжал забирать Лободу из больницы после операции по удалению камней в почках. Из этого материала можно сделать вывод, что немецкого певца и украинскую певицу объединяет как минимум нежная дружба.
Поклонники Лободы сразу предположили, что ради простой дружбы в другую страну не приезжают, когда человек попадает в больницу. Скорее всего, у немецкого музыканта и украинской певицы действительно все серьезно.
До этого фанаты обсуждали ролик, в котором Лобода, ее старшая дочь и Линдеманн вместе обедают в ресторане. Особенно зрителей поразило судя по их комментариям к ролику, как нежно певец взял за руку маленькую дочку Светланы.
После того как осенью Светлана Лобода опубликовала график своего гастрольного графика в Германии, ее фанаты стали шутить о том, что она перебирается поближе к Тиллю.
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А как вы думаете у Лободы и Линдеманна дружба или любовь? 3
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Жанна / 06.11.18 17:04Мне очень нравиться Лобода и как человек и как певица, желаю ей счастья и здоровья! Но все таки надеюсь, что она не встречается с Тиллем. Все таки он уже дедушка....
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Лена / 06.11.18 17:02Главное, чтоб счастливы были, а что там между ними только им и известно.
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Марина / 06.11.18 17:01Интересно, они заключат брак или нет? Признает он ребенка своим или откажется?