Лобода и Тилль Линдеманн: общий ребенок и тайные отношения

Последнее время имена украинской певицы Светланы Лободы и фронтмена немецкой группы " Rammstein" Тилля Линдеманна желтая пресса часто упоминает в одном контексте. Все дело в том, что в мае нынешнего года певица родила девочку и назвала ее Тильдой. В прошлом году в таблоидах стала появляться информация о том, что певцы встречаются. Официального подтверждения ни сама Лобода, ни Линдеманн не давали.

Первая встреча

Впервые Тилль и Светлана встретились на музыкальном фестивале «Жара», проходившем в Баку в 2017 году, куда Линдеманна пригласили в качестве почетного гостя. Именно после этого музыкального события в прессе стала появляться информация о романе Лободы и Линдеманна. В качестве подтверждения приводилось общее фото участников «Жары», на котором Тилль смотрел не в кадр, а на Лободу.

После завершения фестиваля певец уехал к себе домой. Казалось бы, мимолетной интрижке пришел конец. Однако, в мае 2018 года экс-солистка группы «Виагра» родила вторую девочку, имя отца которой она до сих пор держит в тайне. Тем не менее данное малышке имя Тильда позволяет делать предположения о том, кто является отцом девочки.

О Светлане Лободе и Тилле Линдеманне журналисты стали говорить активно в мае 2018 года как о родителях родившейся у певицы девочки Тильды.

Сам Тилль узнал об этом событии у себя дома и, по слухам очевидцев, сильно удивлен. Лобода напрямую не стала комментировать сплетни о том, что Линдеманн является отцом ребенка. Но, тем не менее девочку она назвала Тильдой.

Личная жизнь Светланы Лободы

Лобода очень мало распространяется о своей личной жизни. Известно, что у нее есть 7-летняя дочка Евангелина, которую она родила от Андрея Царя. Родители ребенка не регистрировали брак официально.

Рождение своей старшей дочери она скрывала 4 года, а фото новорожденной Тильды сразу разместила на своей странице в соцсетях, что и заставило бульварную прессу говорить о том, что у Светланы Лободы и Тилля Линдеманна романтические отношения.

После ухода из «Виагры» Лобода начала успешную сольную карьеру. В 2014 году ее песня «Город под запретом» получила премию в «Песне года» в России. На сегодняшний день Лодоба является одной из самых востребованных певиц в России.

Личная жизнь Тилля Линдеманна

Немецкая рок-звезда Тилль Линдеманн имеет 2 дочери. Он женился в первый раз в 22 года. Однако семья быстро распалась, так как, по словам самого певца, он слишком сильно утомился семейными обязанностями. От этого брака у него родилась дочь Нелле в 1985 году.

После этого он жил в гражданском браке с Анной Кёзелин. У них родилась дочь Мари Луиза. Однако и в этом случае личные отношения не сложились. Певец много пил и нередко бил свою супругу.

После того как она призналась прессе о том, что известный певец ее избивает, Тилль сломал ей нос. А уже после этого супруги расстались.

По признанию самого солиста Рамштайн, проблемы в семейной жизни пробудили в нем дар поэта. С 1999 года он начал писать стихи. Тилль выпустил свой сборник стихов «Нож». Про свою личную жизнь 55-летний певец и поэт старается ничего не рассказывать журналистам. Известно, что официально он живет один, у него уже есть внук.

Последние новости о романе Лободы и Линдеманна

Несмотря на то, что сами музыканты ничего не говорят о своих отношениях, фанаты Светланы Лободы после рождения девочки Тильды анализируют все последние новости 2018 года из ее жизни, выискивая подтверждения продолжения их романа.

Недавно они нашли в Интернете видео, в котором Тилль приезжал забирать Лободу из больницы после операции по удалению камней в почках. Из этого материала можно сделать вывод, что немецкого певца и украинскую певицу объединяет как минимум нежная дружба.

Поклонники Лободы сразу предположили, что ради простой дружбы в другую страну не приезжают, когда человек попадает в больницу. Скорее всего, у немецкого музыканта и украинской певицы действительно все серьезно.

До этого фанаты обсуждали ролик, в котором Лобода, ее старшая дочь и Линдеманн вместе обедают в ресторане. Особенно зрителей поразило судя по их комментариям к ролику, как нежно певец взял за руку маленькую дочку Светланы.

После того как осенью Светлана Лобода опубликовала график своего гастрольного графика в Германии, ее фанаты стали шутить о том, что она перебирается поближе к Тиллю.