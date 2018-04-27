Ходит немало слухов, что Примадонна российской эстрады, талантливая певица Алла Пугачева неизлечимо больна. Правда ли Пугачева больна или это очередные происки папарацци - последние новости о здоровье Примадонны в 2018 году.

Врачи выявили у Пугачевой диабет

В последнее время все СМИ пишут, что у Аллы Борисовны врачи обнаружили тяжелейшее заболевание - сахарный диабет второго типа. По многочисленным фотографиям в сети можно увидеть, что за короткий период певица очень сильно похудела и стала выглядеть болезненно. Как выяснилось, что это заболевание у Аллы наблюдается многие годы. Болезнь протекала незаметно, постепенно поражая все органы.

Сама звезда свое нестабильное состояние списывала на чрезмерную нагрузку, возраст, огромное количество стрессов, которые присущи публичному человеку. Перерыв между концертными турами у Аллы всегда минимален, так как ее гастрольный график был плотно забит долгие годы.

Если бы врачи раньше выявили, что певица больна, то можно было вовремя остановить болезнь.

Причины появления тяжелого недуга

Причин появления сахарного диабета много: стрессы, недосыпы, неправильное несвоевременное питание, лишний вес, курение и алкоголь, чрезмерное содержание калорий в пище, ослабление мышц. Если в питании содержится большое количество сахара - это прямой путь к нарушениям во всем организме.

Кроме сахарного диабета, у Пугачевой было выявлено сужение сосудов и высокий уровень холестерина. Артистке даже пришлось прибегнуть к операбельному методу расширения коронарных сосудов, что впоследствии нормализовало кровоток. Операция проводилась повторно из-за плохо прижившихся стентов. Алла Борисовна рассказывала, как мучительно пережила это время, когда ее сердце готово было не справиться с навалившимися проблемами.

Некоторые СМИ связывают заболевания певицы с ее поездкой в Чернобыль в 1986 году. После этого путешествия у певицы начались большие проблемы со здоровьем.

Слишком простой образ на выборах

Когда впервые за последнее время Алла появилась на публике во время выборов Президента, то окружающим стало понятно, что Примадонна больна. Тяжелый шаг, изможденное лицо - эти и другие причины указывали, что ее состояние не из лучших. Алла Борисовна была одета в светлую легкую одежду, и ее глаза закрывали модные очки.

Этот легкий образ был непривычен для публики и поклонников звезды, которые привыкли к элегантному светскому образу певицы.

Обсуждение здоровья Аллы Борисовны в социальных сетях

Выход в общество не остался незамеченным. Звезду стали активно обсуждать в сети. Многие писали Алле слова поддержки в ее адрес и пожелания здоровья. Но нашлись и такие, кто не смог удержаться от выплескивания гадостей в сторону Примадонны. Злопыхатели прошлись недобрым словом по внешнему виду певицы.

Алла Борисовна спокойно парировала комментарии обидчиков и всем видом дала понять, что не желает обсуждать эту тему.

Сама Алла Борисовна не стала скрывать свои проблемы со здоровьем и ответила всем комментаторам под своими постами. Звезда написала, что все люди не вечны и она в том же числе. Ее организм стареет, что вполне закономерно, а также ухудшается дыхание. Пост Примадонны напугал ее многомиллионную армию фанатов.

Алла Борисовна самодостаточная яркая звезда и недоброжелатели зря растрачивают свою энергию, пытаясь обидно задеть ее злостными комментариями. Примадонна не стесняется своего возраста и никак не реагирует на колкие усмешки по этому поводу.

Пластику Пугачевой не стали делать из-за болезни

Как рассказывает сама артистка, что из-за сахарного диабета ей даже отказали в операции, когда она обратилась к пластическим хирургам по поводу очередной коррекции лица. Звезда хотела в очередной раз сделать прибегнуть к пластике, на что медики ответили отказом из-за болезней Примадонны. Недуги поразили сердечно-сосудистую систему организма женщины.

Первая весть о заболевании Пугачевой

Слухи о том, что Пугачева серьезно больна и последние новости о ее здоровье на 2018 год весьма неутешительны, появились в тот момент, когда певица решила после семи лет официального брака обвенчаться со своим мужем Максимом Галкиным. Они тогда никому не сказали о своем решении, а позвонили лишь накануне венчания своим верным друзьям и пригласили их на торжество. Дело в том, что звезда уже была однажды обвенчана со своим предыдущим супругом Филиппом Киркоровым.

После официального расторжения брака супругов, было последующее развенчание пары. Священник, который венчал пару, обмолвился прессе, что повторное венчание может быть связано с тяжелой болезнью артистки.

Еще одна новость о том, что певица больна, появилась в марте этого года. Алла пришла на передачу "Ты не поверишь", где ведущий задал артистке вопрос о ее постах в личном микроблоге. Журналист спросил Примадонну о том, кто отвечает фанатам в социальных сетях. Звезда сказала, что лично общается с поклонниками и недоброжелателями. В одном из интервью певица сказала прессе: "Мне тяжело дышать, трудно передвигаться, но я должна и буду дальше жить ради моих малышей".

Еще артистка часто вспоминает свои выступления на льду, когда она систематически получала травмы. Возможно, что отечность ног, тяжелая походка - все это следствие падений и ушибов на сцене, а также влияние возраста.

Строжайшая диета

Известно, что за здоровьем Пугачевой смотрят диетологи и другие врачи. У звезды большие ограничения в питании, в котором недопустимо большое количество калорий, углеводы, сахар, жирные и мучные блюда. Диетологи пристально следят, чтобы алкоголь, газированная вода, никотин и другие вредные напитки были исключены из жизни российской артистки. В разгрузочные дни Алла кушает только супы из овощей.

Как говорит Алла Борисовна: "Максим послан мне свыше. Каждый день, проведенный с ним, становится для меня солнечным". Артиста Максима Галкина и по совместительству супруга Примадонны, можно увидеть везде со своей любимой женщиной. Он для своего семейства является заботливым отцом и любящим мужем, который помогает супруге во всем.