Православный календарь на август 2019 года на каждый день

Православный календарь на август 2019 года отмечает, что в последнем летнем месяце много небольших и значимых праздников. Внимательно изучив составленные на каждый день перечни августовских знаменательных дат, приведенных с пояснениями и постами, истинно верующий человек может последовать к достижению умиротворения и благости.

Для чего составляются ежемесячные и ежегодные календари

Православный календарь, составленный на наступающий или текущий год, а также ежемесячный, с более подробным изложением выпускается Московским Патриархатом для истинно верующих людей. Ибо православная вера – это не просто посещение церкви в особенные дни, с приличествующей случаю атрибутикой.

Это соблюдение всех церковных праздников, установленных в память о достославных событиях в истории Православия, жизни Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы девы Марии, которая была его матерью.

Список важных дат и предписанных действий на август 2019 года составлен на каждый день для посещения храма не только в праздники, но и в другое положенное время.

Православный календарь составлен с пояснениями и с постами, потому что на август 2019 года приходятся особо чтимые верующими даты и действия:

Великие праздники – Двунадесятые, к которым христианская религия относит 12 самых главных церковных дат – Преображение Господне, о котором написали сразу три евангелиста – явление ученикам Иисуса Христа его божественной сущности и дара предвидения. Божественная сущность и богословское толкование говорят о явлении триединого Лика, слиянии воедино Лиц святой Троицы. Эта великая дата празднуется по традиции за 40 дней до Воздвижения Креста. Внимательно изучая описание на каждый день в Православном календарь на август 2019 года, можно увидеть и второй двунадесятый праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Он посвящен дате, в которую Пресвятая Божия Матерь мирно отошла к вечной жизни. В перечне на каждый день, со святыми именами, можно увидеть, что это – непреходящий праздник, дата которого не зависит от наступлениях других двунадесятых дат, особо почитаемых христианством. Успение Пресвятой Богородицы всегда приходится на 28 августа, и Православный календарь на каждый день всегда отмечает, что у этой знаковой даты есть день Предпразднества и целых 9 дней попразднества. В 2019 году Успение Пресвятой Богородицы приходится на среду. В обычных случаях Успенский Пост заканчивается 28 августа. Но когда его окончание приходится на среду или пятницу, разговение начинается на следующий день, а строгий пост еще продолжается. Всего Православный церковный календарь на август 2019 года указывает несколько однодневных постов, необходимых к соблюдению для истинно верующих людей и один многодневный, Успенский, посвященный непреходящему Двунадесятому празднику.

Перечень условий соблюдения постов на каждый день в данном случае непременно следует соблюдать. Ведь это ограничение в пище и телесных утехах, чтение молитвы и посещение Храма Божьего, проходят в память о Богоматери, которая постилась и молилась, готовясь к переходу в мир иной.

Посты и важные даты на август

По строгости требований, предъявляемых к верующим, Успенский пост ничем не отличается от Великого, но длится не 40 дней, а с 14 августа, дня, когда празднуется Медовый Спас.

На август месяц 2019 года приходится три Спаса. Первый традиционно совпадает с началом Успенского поста. В народе есть и другие названия Медового Спаса – Мокрый, или Спас на Воде. В этом празднике объединилось сразу несколько великих исторических событий – начало Крещения Руси, Присхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня и начало употребления, освященного церковью меда вместе со стартом сбора мака. Отсюда и еще одно название – Маковей.

Церковный календарь на каждый день упоминает о Яблочном Спасе, который отмечается верующими 19 августа, в день второго Двунадесятого августовского праздника – Преображения Господня. В этот день освящают яблоки и только с этой даты они разрешены к употреблению в пищу. Третий Спас – Ореховый или Хлебный, называется так потому, что именно 29 августа поспевали лесные орехи и пекли первый хлеб из нового зерна, собранного с полей.

Успение Пресвятой Богородицы – это канун Орехового Спаса. Церковное название этой даты – Спас Нерукотворного образа Христа Спасителя, отпечатка, оставленного на плате после умывания Иисусом Христом. Он творил чудеса, пока не был утерян в крестовом походе.

У каждого из августовских Спасов есть множество народных традиций, обрядов и поверий, не преследовавшихся церковью, лояльной к языческим традициям и славянскому менталитету. В соблюдении пищевых ограничений есть свои определенные здравые соображения – например, ожидание полного созревания яблок позволяло избежать желудочных расстройств от употребления незрелых.

Успенский пост начинается 14 августа и заканчивается 27 (в 2019 – 28). Ориентироваться на его прохождение можно по Церковному календарю – старт с Медового Спаса, окончание – в День светлого Успения Пресвятой Девы Марии, Богородицы.

Однодневные посты в последнем месяце лета соблюдаются верящими в следующие дни:

1 августа, в честь обретения мощей Преподобного Серафима Саровского;

2 августа Большой Православный праздник, почитаемый в народе – День Иль-Пророка;

3 августа посвящено Пророку Иезекиилю;

7 августа – Успение Праведной Анны, которая была матерью Пресвятой Богородицы;

9 августа – День Великомученика и Целителя Пантелеймона

29 августа – Попразднество Успения Пресвятой Богородицы

31 августа – Мучеников Флора и Лавра.

Август – месяц, на который в Церковном Календаре приходится множество важных событий, в том числе, и два Двунадесятых Праздника, с большим почтением отмечаемых в церковных Богослужениях.

Например, на Успение читается специальный Канон, в приходах, где эта дата признается престольным, храмовым Праздником, совершается особый чин погребения, которая напоминает Боготелесное Погребение, отправляемое в Великую Субботу. В современном мире Церковь лояльно относится к некоторым отступлениям, понимая, что у человека в круговороте повседневных дел не всегда есть время для посещения Храма.

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Однако в Двунадесятые праздники следует уделить время такому походу, подумать о духовном, а не только об обыденном и телесном. Соблюдение Поста направлено не только на очищение тела и ограничения в пище. Они ничего не стоят без обращения к Богу, укрепления духа против соблазнов и искушений, запрета чревоугодия, прелюбодеяния, жадности и зависти – душевного усовершенствования.

Православный календарь на август 2019 года на каждый день с пояснениями и постами должен изучить каждый верующий, чтобы вовремя соблюсти предписания.