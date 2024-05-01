Самый вкусный маринад для свиного шашлыка: оригинальные рецепты на основе разных продуктов

Наступление теплого времени года – повод поехать на природу и насладиться вкусными блюдами, приготовленными на костре. При их выборе на первом месте у многих – свиной шашлык, который обязательно должен быть сочным и ароматным. Для того, чтобы достичь подобного эффекта, мясо должно как следует пропитаться.

У каждой хозяйки наверняка есть свой самый вкусный маринад для свиного шашлыка, который готовится из различных ингредиентов. Его создание – очень важный момент, поскольку именно маринад поможет сделать мясо мягким, хорошо пропитавшимся неповторимыми вкусами. В этой статье Клео.ру предлагает разные рецепты и дает советы, на что обращать внимание при готовке.

Основные ингредиенты маринада

Чтобы получить вкусный маринад, прибегают к комбинации различных компонентов. Их выбор будет зависеть от того, какой именно вкус вы хотите придать мясу. Однако вне зависимости от выбора продуктов для маринада их основная задача – смягчить мясные куски и придать им сочности. Клео.ру предлагает обратить внимание на такие популярные варианты приготовления маринада для шашлыка из следующих продуктов:

простое решение – репчатый лук, сочетающийся с солью и перцем;

кефир в комбинации с луком и приправами;

минералка;

томатный сок;

майонез с луком и приправами;

пиво, придающее мясу легкий запах солода.





Лучшие рецепты маринада для свиного шашлыка

Существует много вариантов маринования свиного шашлыка. Можно ограничиться просто использованием лука и приправ, сделать маринад на основе кисломолочного продукта или алкогольного напитка. Выбор ингредиентов будет зависеть исключительно от ваших индивидуальных предпочтений. Клео.ру предлагает воспользоваться одним из следующих оригинальных рецептов.

Внимание! Все пропорции идут из расчета на 2-3 кг свинины. Вы может спокойно корректировать пропорции маринадов исходя из своих предпочтений.





Классический луковый маринад

Этот рецепт считается одним из самых простых, но эффект от него потрясающий. Сочетание мяса и лука обоснованно считается одним из самых удачных. В качестве дополнительных компонентов берутся только соль и перец.

Ингредиенты:

500 г лука;

перец, соль.

Приготовление:

Лук порезать кусками, которые перебить в блендере в кашицу.

Нарезанное кусками мясо перемешать с луковой массой, солью и перцем, выдерживать для маринования.





Кефирный маринад

Использовать для маринования мяса кисломолочный продукт – очень удачное решение. Кефир способствует размягчению волокон, делает свинину мягкой и нежной. Если вы хотите добиться подобного эффекта, обязательно попробуйте этот рецепт.

Ингредиенты:

1 кг лука;

1 л кефира;

столовая ложка хмели-сунели;

перец, соль.

Приготовление:

Лук порезать полукольцами, помять до выделения сока. Смешать его с мясом, солью и приправами.

Залить свинину кефиром, прикрыть крышкой, настаивать.





Маринад на минералке

Газированная минеральная вода – прекрасный вариант, чтобы размягчить мясные волокна. Для придания мясу вкуса и аромата используют приправы и чеснок.

Ингредиенты:

500 г лука;

1 л минералки;

1 столовая ложка нерафинированного масла;

5 зубчиков чеснока;

1 ½ столовой ложки приправы для шашлыка;

перец, соль – по вкусу.

Приготовление:

Лук порезать кольцами, чеснок раздавить. Смешать мясо со всеми продуктами, кроме воды.

После влить минералку, мариновать.





Майонезный маринад

С помощью этого продукта мясо не только размягчится, но и насытится приятным вкусом. Подбор других компонентов традиционный – лук, соль и приправы.

Ингредиенты:

300 г лука;

1 столовая ложка карри;

200-300г майонеза;

перец, соль.

Приготовление:

Лук порезать кусками, перебить в блендере до состояния пюре.

Смешать мясо со всеми продуктами, мариновать.





Маринад на пиве

Любители пенного напитка смогут применить его при готовке свиного шашлыка, придавая мясу оригинальный привкус солода. Дополнительный эффект обеспечат такие компоненты как чеснок, лук и ароматные специи.

Ингредиенты:

500 г лука;

750 мл пива;

3 зубчика чеснока;

по 2 чайные ложки молотого кориандра и паприки;

перец, соль.

Приготовление:

Мелко порезать лук и чеснок, перемешать с мясом, солью и приправами.

Залить свинину пивом, мариновать.





Секреты получения нежного шашлыка

Чтобы приготовление шашлыка получилось особенно удачным, стоит учитывать определенные кулинарные секреты. Так Клео.ру рекомендует обращать внимание на следующие моменты:

Если вы берете молодое мясо высокого качества, можно и вовсе обойтись без его маринования. Порезанные порционные куски будет достаточно посыпать перцем, солью и перемешать. Однако маринад способен придать мясу более насыщенный вкус. Для молодого мяса на этот процесс достаточно будет выделить 1-2 часа.

Немолодое мясо рекомендуется мариновать дольше, чтобы волокна успели размягчиться. Свинину следует выдерживать в смеси ароматных продуктов минимум 4 часа. Если вы хотите, чтобы мясо пропиталось особенно хорошо, его можно оставить для маринования на 1-2 суток. При этом данное правило актуально не только для старой, но и для молодой свинины.

Если вы планируете выдерживать мясо в маринаде не более двух часов, то это можно делать при комнатной температуре. Если требуется больше времени, то лучше отправить заготовку в холодильник.





Подведем итог

Теперь вы знаете несколько оригинальных рецептов, с помощью которых легко получить самый вкусный маринад для свиного шашлыка, и сможете выбрать вариант по своему вкусу. Обязательно учитывайте нюансы при готовке мяса, предусмотрите достаточно времени, чтобы оно успело хорошо пропитаться, и результат вас порадует.