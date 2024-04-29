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Почему болит правый бок под ребрами

Почему болит правый бок под ребрами

Узнайте о возможных причинах боли в правом подреберье, симптомах и методах диагностики. Советы по лечению и профилактике.

Если в работе нашего организма возникают нарушения, то он посылается нам сигналы, и чаще всего – болезненные. Боль в правом подреберье может указывать на проблемы не только печени и желчного пузыря, а также некоторых других органов. Kleo.ru предлагает разобраться, почему болит правый бок под ребрами и что нужно делать в таких случаях.

Причины боли в правом подреберье

Врачи называют правым подреберьем участок 10х10 см, находящийся справа под грудью, в которой сосредоточено множество нервных окончаний. В этой зоне располагаются органы гепатобилиарной системы – печень, желчный пузырь, а также внутрипочечные и внутрипеченочные желчные протоки. Как правило, неприятные ощущения связаны с нарушениями работы именно этих органов.

Помимо этого, боль в правом подреберье может возникать и по другим причинам. Например, если болевые симптомы идут сзади со спины, то это может указывать на искривление и остеохондроз позвоночника, некоторые заболевания ЖКТ, развитие мочекаменной болезни и гинекологические заболевания.

Боль спереди может свидетельствовать о травмах печени, гепатите, воспалении органов в этой зоне, аппендиците, а также при сердечной недостаточности. В таких случаях промедление может стоить пациенту здоровья и даже жизни.

Неприятные ощущения могут возникать при заражении паразитами, которые поражают кишечник, печень, желчные протоки, легкие и печень. Оно сопровождается тяжестью в правом боку и брюшной полости, появлением крови и слизи в кале.

Также болевые ощущения в этой зоне могут появляться и из-за менее серьезных проблем – в результате переедания, непривычно высокой физической нагрузки и при занятиях спортом, в период месячных и беременности. Такие симптомы не указывают на опасность для организма: боль и тяжесть проходят, и состояние быстро возвращается в норму.

Ввиду обширности вариантов, реальную причину возникновения неприятных симптомов может установить только врач на основании результатов анализов, проведенного обследования и пальпации, изучения жалоб на характер боли. Клео.ру напоминает, что самодиагностика и дальнейшее самолечение могут быть опасными для здоровья. Прием препаратов до определения правильного диагноза может повлиять на результаты анализов и помешать врачу установить причину появления проблемы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Симптомы и диагностика

Симптомы могут отличаться в зависимости от недуга или проблемного органа. Наиболее распространенными заболеваниями, при которых появляется боль или тяжесть в правом боку, являются:

  • Мочекаменная болезнь. Проявляется в виде почечных колик, отдающих в поясницу и низ живота. Отток мочи затрудняется из-за перекрытия мочевых путей.
  • Аппендицит. Воспаление аппендикса. Сопровождается периодической волнообразной болью в области пупка или всего живота, которая в пик воспаления становится постоянной. Боль усиливается при ходьбе и других активностях.
  • Кишечная непроходимость. Проблема сопровождается вздутием живота и может указывать на другие нарушения в работе организма.
  • Гепатит. Воспаление печени, при котором нарушаются функции органа. Болевые ощущения возникают, если недуг протекает в острой фазе. Хроническая форма почти не имеет симптомов.
  • Воспаление легких. Помимо боли в правом боку, болезнь также сопровождается одышкой, грудными болями, кашлем и высокой температурой.
  • Сердечная недостаточность. Боль может возникать при застое венозной крови в области печени. Пациент ощущает слабость, тошноту, тяжесть при дыхании.
  • Желчнокаменная болезнь. Возникают печеночные колики. Боли жгучие, имеют схваткообразный характер, могут дополняться вздутием живота, тошнотой, рвотой.

При обнаружении таких симптомов, необходимо незамедлительно обратиться к лечащему врачу или вызвать бригаду скорой помощи.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Для определения диагноза врач старается получить необходимые данные. Процесс диагностики будет следующим:

  • Опрос. Специалист изучает жалобы на боли в правом подреберье, их характер и наличие сопутствующих заболеваний.
  • Осмотр. Как правило, врач пальпирует область, чтобы выявить размеры органов, наличие новообразований, отеков и воспаления.
  • Направление на анализы. Потребуется сдать общий и биохимический анализы крови. Также у пациента могут брать печеночные пробы, кал на исключение гельминтов, биопсию пораженного органа, посев на бактерии.
  • Направление на аппаратную диагностику. Чтобы подтвердить или опровергнуть болезнь, могут проводиться дополнительные исследования – УИЗ, ЭРХПГ, КТ и МРТ брюшной полости, рентген, ЭКГ, ФГДС.

На основании полученных данных специалист поставит диагноз и назначит наиболее подходящее лечение.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Лечение и рекомендации

Лечение целиком и полностью зависит от выявленного недуга. Если ситуация не экстренная и здоровье пациента не требуется срочного вмешательства и наблюдения, то процесс будет проходить амбулаторно.

В зависимости от поставленного диагноза, врач может выписать такие группы препаратов:

  • Нестероидные противовоспалительные средства. Они снимают воспаление, избавляют от болевых симптомов, спазмов и дискомфорта.
  • Желчегонные средства. Препараты повышают тонус желчного пузыря, позволяя усилить отток желчи. Назначается при нарушениях в работе органа.
  • Антибактериальные средства. Назначаются при обнаружении паразитов и болезнетворных организмов.
  • Интерфероны. Их часто применяют при подозрении на гепатит.
  • Гепатопротекторы. Препараты помогают усилить регенеративные функции печени и защитить ткани от неблагоприятного влияния. Назначают при нарушениях в работе органа или его повреждении.

В случае патологий назначаются употребление минеральных вод, физиотерапия, электрофорез, СМТ-терапия. В экстренных случаях врач может рекомендовать операции и удаление некоторых органов частично или полностью.

Клео.ру напоминает, что процесс лечения, процедуры, принимаемые препараты и их дозировку может определить только врач на основании проведенных анализов и результатов обследования. Самолечение может быть опасным для здоровья и жизни.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Боль в правом подреберье может указывать на серьезные сбои в организме. При появлении неприятных симптомов нужно незамедлительно обратиться к врачу. Лишь специалист может определить, почему болит правый бок под ребрами на самом деле.

29 апреля 2024, 20:38
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Алёна Матвеева

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