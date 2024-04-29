Если в работе нашего организма возникают нарушения, то он посылается нам сигналы, и чаще всего – болезненные. Боль в правом подреберье может указывать на проблемы не только печени и желчного пузыря, а также некоторых других органов. Kleo.ru предлагает разобраться, почему болит правый бок под ребрами и что нужно делать в таких случаях.

Причины боли в правом подреберье

Врачи называют правым подреберьем участок 10х10 см, находящийся справа под грудью, в которой сосредоточено множество нервных окончаний. В этой зоне располагаются органы гепатобилиарной системы – печень, желчный пузырь, а также внутрипочечные и внутрипеченочные желчные протоки. Как правило, неприятные ощущения связаны с нарушениями работы именно этих органов.

Помимо этого, боль в правом подреберье может возникать и по другим причинам. Например, если болевые симптомы идут сзади со спины, то это может указывать на искривление и остеохондроз позвоночника, некоторые заболевания ЖКТ, развитие мочекаменной болезни и гинекологические заболевания.

Боль спереди может свидетельствовать о травмах печени, гепатите, воспалении органов в этой зоне, аппендиците, а также при сердечной недостаточности. В таких случаях промедление может стоить пациенту здоровья и даже жизни.

Неприятные ощущения могут возникать при заражении паразитами, которые поражают кишечник, печень, желчные протоки, легкие и печень. Оно сопровождается тяжестью в правом боку и брюшной полости, появлением крови и слизи в кале.

Также болевые ощущения в этой зоне могут появляться и из-за менее серьезных проблем – в результате переедания, непривычно высокой физической нагрузки и при занятиях спортом, в период месячных и беременности. Такие симптомы не указывают на опасность для организма: боль и тяжесть проходят, и состояние быстро возвращается в норму.

Ввиду обширности вариантов, реальную причину возникновения неприятных симптомов может установить только врач на основании результатов анализов, проведенного обследования и пальпации, изучения жалоб на характер боли. Клео.ру напоминает, что самодиагностика и дальнейшее самолечение могут быть опасными для здоровья. Прием препаратов до определения правильного диагноза может повлиять на результаты анализов и помешать врачу установить причину появления проблемы.





Симптомы и диагностика

Симптомы могут отличаться в зависимости от недуга или проблемного органа. Наиболее распространенными заболеваниями, при которых появляется боль или тяжесть в правом боку, являются:

Мочекаменная болезнь . Проявляется в виде почечных колик, отдающих в поясницу и низ живота. Отток мочи затрудняется из-за перекрытия мочевых путей.

. Проявляется в виде почечных колик, отдающих в поясницу и низ живота. Отток мочи затрудняется из-за перекрытия мочевых путей. Аппендицит . Воспаление аппендикса. Сопровождается периодической волнообразной болью в области пупка или всего живота, которая в пик воспаления становится постоянной. Боль усиливается при ходьбе и других активностях.

. Воспаление аппендикса. Сопровождается периодической волнообразной болью в области пупка или всего живота, которая в пик воспаления становится постоянной. Боль усиливается при ходьбе и других активностях. Кишечная непроходимость . Проблема сопровождается вздутием живота и может указывать на другие нарушения в работе организма.

. Проблема сопровождается вздутием живота и может указывать на другие нарушения в работе организма. Гепатит . Воспаление печени, при котором нарушаются функции органа. Болевые ощущения возникают, если недуг протекает в острой фазе. Хроническая форма почти не имеет симптомов.

. Воспаление печени, при котором нарушаются функции органа. Болевые ощущения возникают, если недуг протекает в острой фазе. Хроническая форма почти не имеет симптомов. Воспаление легких . Помимо боли в правом боку, болезнь также сопровождается одышкой, грудными болями, кашлем и высокой температурой.

. Помимо боли в правом боку, болезнь также сопровождается одышкой, грудными болями, кашлем и высокой температурой. Сердечная недостаточность . Боль может возникать при застое венозной крови в области печени. Пациент ощущает слабость, тошноту, тяжесть при дыхании.

. Боль может возникать при застое венозной крови в области печени. Пациент ощущает слабость, тошноту, тяжесть при дыхании. Желчнокаменная болезнь. Возникают печеночные колики. Боли жгучие, имеют схваткообразный характер, могут дополняться вздутием живота, тошнотой, рвотой.

При обнаружении таких симптомов, необходимо незамедлительно обратиться к лечащему врачу или вызвать бригаду скорой помощи.





Для определения диагноза врач старается получить необходимые данные. Процесс диагностики будет следующим:

Опрос . Специалист изучает жалобы на боли в правом подреберье, их характер и наличие сопутствующих заболеваний.

. Специалист изучает жалобы на боли в правом подреберье, их характер и наличие сопутствующих заболеваний. Осмотр . Как правило, врач пальпирует область, чтобы выявить размеры органов, наличие новообразований, отеков и воспаления.

. Как правило, врач пальпирует область, чтобы выявить размеры органов, наличие новообразований, отеков и воспаления. Направление на анализы . Потребуется сдать общий и биохимический анализы крови. Также у пациента могут брать печеночные пробы, кал на исключение гельминтов, биопсию пораженного органа, посев на бактерии.

. Потребуется сдать общий и биохимический анализы крови. Также у пациента могут брать печеночные пробы, кал на исключение гельминтов, биопсию пораженного органа, посев на бактерии. Направление на аппаратную диагностику. Чтобы подтвердить или опровергнуть болезнь, могут проводиться дополнительные исследования – УИЗ, ЭРХПГ, КТ и МРТ брюшной полости, рентген, ЭКГ, ФГДС.

На основании полученных данных специалист поставит диагноз и назначит наиболее подходящее лечение.





Лечение и рекомендации

Лечение целиком и полностью зависит от выявленного недуга. Если ситуация не экстренная и здоровье пациента не требуется срочного вмешательства и наблюдения, то процесс будет проходить амбулаторно.

В зависимости от поставленного диагноза, врач может выписать такие группы препаратов:

Нестероидные противовоспалительные средства . Они снимают воспаление, избавляют от болевых симптомов, спазмов и дискомфорта.

. Они снимают воспаление, избавляют от болевых симптомов, спазмов и дискомфорта. Желчегонные средства . Препараты повышают тонус желчного пузыря, позволяя усилить отток желчи. Назначается при нарушениях в работе органа.

. Препараты повышают тонус желчного пузыря, позволяя усилить отток желчи. Назначается при нарушениях в работе органа. Антибактериальные средства . Назначаются при обнаружении паразитов и болезнетворных организмов.

. Назначаются при обнаружении паразитов и болезнетворных организмов. Интерфероны . Их часто применяют при подозрении на гепатит.

. Их часто применяют при подозрении на гепатит. Гепатопротекторы. Препараты помогают усилить регенеративные функции печени и защитить ткани от неблагоприятного влияния. Назначают при нарушениях в работе органа или его повреждении.

В случае патологий назначаются употребление минеральных вод, физиотерапия, электрофорез, СМТ-терапия. В экстренных случаях врач может рекомендовать операции и удаление некоторых органов частично или полностью.

Клео.ру напоминает, что процесс лечения, процедуры, принимаемые препараты и их дозировку может определить только врач на основании проведенных анализов и результатов обследования. Самолечение может быть опасным для здоровья и жизни.





Подведем итог

Боль в правом подреберье может указывать на серьезные сбои в организме. При появлении неприятных симптомов нужно незамедлительно обратиться к врачу. Лишь специалист может определить, почему болит правый бок под ребрами на самом деле.