Какого числа Успенский пост в 2019 году

Успенский пост проводится летом, а какого числа он начинается и заканчивается в 2019 году - подскажет церковный календарь. Это дата фиксированная, и каждый год выпадает на одно и то же число.

Смысл и значение Успенского поста

Это самый короткий пост, продолжительностью всего 2 недели. Начиняется он 14 августа. В этот день православные празднуют Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Событие стало значимым еще в Константинополе. В древности крест выносили из сокровищницы в Софийском соборе, люди прикладывались к нему, и избавлялись от многих недугов.

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В праздник в церквях происходит поклонение Кресту, освящение воды и меда. Церковнослужители исповедуют соединение в Иисусе Христе 2 начал: человеческого и Божественного. Поэтому смысл праздника заключается в том, что Спаситель дал надежду и открыл для людей дорогу в будущее.

Какого числа начинается и заканчивается Успенский пост в 2019 году - интересует всех православных. Он является самым строгим, но в то же время и легким. Существует запрет на мясные, молочные продукты. Но разрешено употреблять в пищу фрукты и овощи. К тому же в летний сезон они будут в изобилии. С помощью фруктов и овощей можно разнообразить меню, и сделать его более сытным и полезным.

Завершается пост богослужением. В церквях выносят Плащаницу с изображением Богородицы, после чего ее проносят крестным ходом вокруг храма.

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Когда начинается и заканчивается Успенский пост в 2019 году

Православные интересуются вопросом, с какого числа и по какое число пройдет Успенский пост в 2019 году. Праздник ежегодно отмечают с 14 по 27 августа.

За это время верующие должны подготовить себя к великому событию – Успению Пресвятой Богородицы.

Особенности питания в пост

Во время соблюдения поста православным придется соблюдать режим питания. Каждый день недели особенный, и предполагает употребление в пищу определенного набора продуктов:

Понедельник. Неделю следует начать с сухоядения. В этот день запрещено включать в меню пищу, обработанную теплом. Кроме того, для готовки нельзя использовать растительное масло. В рационе должны быть овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты. Из напитков разрешен квас, сок, вода. Вторник. Желательно употреблять в пищу продукты, прошедшие термическую обработку. Но добавлять в блюда растительное масло все еще запрещено. Среда. Фрукты, овощи, ягоды можно включать в рацион. Квас, сок, вода также разрешены. Четверг. Соблюдать Успенский пост необходимо строго. В этот день можно готовить пищу, но без добавления растительного масла. Пятница. Еще один день, когда нужно устроить сухоядение. Суббота. Пришло время порадовать себя кулинарными изысками. Можно отваривать крупы, овощи. Кроме того, растительное масло считается разрешенным продуктом. На ужин можно позволить себя бокал вина. Воскресенье. Еще один день, когда удастся немного расслабиться. Можно готовить на масле. В рационе должны быть овощи, крупы.

Что относится к запрещенным продуктам:

молоко;

яйца;

мясо;

рыба.

Что касается рыбных деликатесов, их разрешено готовить 2 раза за весь пост. Это 14 и 19 августа. На эти дни выпадают церковные праздники, по этому меню должно быть разнообразным.

Что запрещается делать

Узнать о том, с какого числа и по какое пройдет Успенский пост в 2019 году недостаточно. Нужно ознакомиться с некоторыми правилами. В эти дни запрещено делать следующее:

Венчаться. Можно ограничиться походом в загс, а гуляния придется перенести на другое время. Крестить ребенка. Сказать однозначно, что существует запрет на Крещение нельзя. Но священнослужители отказываются проводить обряд из-за сильной загруженности в этот период. Потакать греховным прихотям, соблазнам. Нельзя ругаться, сквернословить, обижать людей.

Все свободное время необходимо посвящать молитвам. Нужно ходить в церковь, и просить у Господа искупления грехов.

Приметы

Какого числа в 2019 году начинается Успенский пост уже известно. Осталось лишь выяснить, как православные отмечают этот праздник. Оказывается, пост имеет свои обряды, которые способны стать даже знаками судьбы.

Еще в древности люди верили в следующие приметы:

Если в первый день поста на голову упадет яблоко, то прибыль не заставит себя ждать. Если же вместо фрукта это будет орех – значит, удача не оставит человека. В начале праздника верующего случайно облили водой – в течение года болезни не дадут о себе знать. Лошадям давали охапку сена и овса. Если животное тянулось к овсу, значит, в следующем году будет хороший урожай, к сену – ожидаются богатые покосы. Хорошая новость ждет в том случае, если в день Преображения верующему, заяц перебежал дорогу. Многие обращали внимание на погоду. Каким выдастся второй Спас, таким же будет и январь. Если на 20 августа журавли улетают, то скоро придет осень с дождями. Еще одна интересная примета. Еще в древности верующие заметили, если к ним 24 августа приходило приведение, то человек грешен. Ему нужно идти в храм, и отстоять службу на день Успения. Если 23 августа вода в реках спокойная, значит, осень будет теплой. Проводы лета знаменовались также подготовкой земли к будущему урожаю. Поэтому многие приметы связаны с обработкой почвы, огородными работами. Люди верили в следующее: Во время поста идут дожди, значит, ничего сеять нельзя. При сборе малины попадаются крупные ягоды – пришло время сеять рожь, высаживать деревья. Если же ягоды мелкие, придется отложить эти работы на некоторое время.

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Даты проведения Успенского поста в 2019 году уже известны. Они выпадают на 14-27 августа.

Рассматривая приметы, нельзя забывать и о народных поверьях, их также очень много. Самые известные следующие:

Если молодой человек хотел, чтобы его любимая девушка согласилась выйти за него замуж, то сваты в дом невесты приходили 27 августа. Народ верил, что такой обряд поможет молодым прожить долгую и счастливую жизнь. В первый день после поста хозяйки начинали делать консервации. Считалось, что заготовки будут хорошо храниться. В день Успения запрещено ходить по земле босиком, и втыкать в нее любые предметы. Таким действием человек оскорбляет землю-матушку, и приносит ей огромный ущерб. Женщинам запрещено работать в дни поста. В древности они занимались сбором лекарственных трав, созданием оберегов для всей семьи.

Многие приметы дошли и до наших дней. Верить в них или нет каждый человек решает сам.

Традиции

Не все православные знают, как в народе празднуют Успенский пост. Еще в древности этот праздник ассоциировали со сбором урожая и приходом осени. На первый день поста приходится Медовый спас. В это время принято освящать в церквях мед, и употреблять лакомство в пищу.

Также 14 августа в храмах совершается обряд – малое освящение воды. Поэтому Медовый спас часто называют Спасом на воде. Православные в этот день последний раз купались в реках.

Таким образом, они смывали с себя грехи, и готовились к новому периоду в жизни. Если верить традициям, то после Успенского поста купаться уже запрещено.

Успенский пост – один из самых значимых в православном календаре. Продолжительность праздника всего 2 недели. За это время люди очищают тело и мысли от грехов, и готовят себя к счастливой жизни. Поэтому важно заранее узнать, какого числа будет пост в 2019 году, чтобы к нему подготовится.