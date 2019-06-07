Какого числа Успенский пост в 2019 году
Успенский пост проводится летом, а какого числа он начинается и заканчивается в 2019 году - подскажет церковный календарь. Это дата фиксированная, и каждый год выпадает на одно и то же число.
Смысл и значение Успенского поста
Это самый короткий пост, продолжительностью всего 2 недели. Начиняется он 14 августа. В этот день православные празднуют Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Событие стало значимым еще в Константинополе. В древности крест выносили из сокровищницы в Софийском соборе, люди прикладывались к нему, и избавлялись от многих недугов.
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В праздник в церквях происходит поклонение Кресту, освящение воды и меда. Церковнослужители исповедуют соединение в Иисусе Христе 2 начал: человеческого и Божественного. Поэтому смысл праздника заключается в том, что Спаситель дал надежду и открыл для людей дорогу в будущее.
Какого числа начинается и заканчивается Успенский пост в 2019 году - интересует всех православных. Он является самым строгим, но в то же время и легким. Существует запрет на мясные, молочные продукты. Но разрешено употреблять в пищу фрукты и овощи. К тому же в летний сезон они будут в изобилии. С помощью фруктов и овощей можно разнообразить меню, и сделать его более сытным и полезным.
Завершается пост богослужением. В церквях выносят Плащаницу с изображением Богородицы, после чего ее проносят крестным ходом вокруг храма.
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Когда начинается и заканчивается Успенский пост в 2019 году
Православные интересуются вопросом, с какого числа и по какое число пройдет Успенский пост в 2019 году. Праздник ежегодно отмечают с 14 по 27 августа.
За это время верующие должны подготовить себя к великому событию – Успению Пресвятой Богородицы.
Особенности питания в пост
Во время соблюдения поста православным придется соблюдать режим питания. Каждый день недели особенный, и предполагает употребление в пищу определенного набора продуктов:
- Понедельник. Неделю следует начать с сухоядения. В этот день запрещено включать в меню пищу, обработанную теплом. Кроме того, для готовки нельзя использовать растительное масло. В рационе должны быть овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты. Из напитков разрешен квас, сок, вода.
- Вторник. Желательно употреблять в пищу продукты, прошедшие термическую обработку. Но добавлять в блюда растительное масло все еще запрещено.
- Среда. Фрукты, овощи, ягоды можно включать в рацион. Квас, сок, вода также разрешены.
- Четверг. Соблюдать Успенский пост необходимо строго. В этот день можно готовить пищу, но без добавления растительного масла.
- Пятница. Еще один день, когда нужно устроить сухоядение.
- Суббота. Пришло время порадовать себя кулинарными изысками. Можно отваривать крупы, овощи. Кроме того, растительное масло считается разрешенным продуктом. На ужин можно позволить себя бокал вина.
- Воскресенье. Еще один день, когда удастся немного расслабиться. Можно готовить на масле. В рационе должны быть овощи, крупы.
Что относится к запрещенным продуктам:
- молоко;
- яйца;
- мясо;
- рыба.
Что касается рыбных деликатесов, их разрешено готовить 2 раза за весь пост. Это 14 и 19 августа. На эти дни выпадают церковные праздники, по этому меню должно быть разнообразным.
Что запрещается делать
Узнать о том, с какого числа и по какое пройдет Успенский пост в 2019 году недостаточно. Нужно ознакомиться с некоторыми правилами. В эти дни запрещено делать следующее:
- Венчаться. Можно ограничиться походом в загс, а гуляния придется перенести на другое время.
- Крестить ребенка. Сказать однозначно, что существует запрет на Крещение нельзя. Но священнослужители отказываются проводить обряд из-за сильной загруженности в этот период.
- Потакать греховным прихотям, соблазнам. Нельзя ругаться, сквернословить, обижать людей.
Все свободное время необходимо посвящать молитвам. Нужно ходить в церковь, и просить у Господа искупления грехов.
Приметы
Какого числа в 2019 году начинается Успенский пост уже известно. Осталось лишь выяснить, как православные отмечают этот праздник. Оказывается, пост имеет свои обряды, которые способны стать даже знаками судьбы.
Еще в древности люди верили в следующие приметы:
- Если в первый день поста на голову упадет яблоко, то прибыль не заставит себя ждать. Если же вместо фрукта это будет орех – значит, удача не оставит человека.
- В начале праздника верующего случайно облили водой – в течение года болезни не дадут о себе знать.
- Лошадям давали охапку сена и овса. Если животное тянулось к овсу, значит, в следующем году будет хороший урожай, к сену – ожидаются богатые покосы.
- Хорошая новость ждет в том случае, если в день Преображения верующему, заяц перебежал дорогу.
- Многие обращали внимание на погоду. Каким выдастся второй Спас, таким же будет и январь.
- Если на 20 августа журавли улетают, то скоро придет осень с дождями.
- Еще одна интересная примета. Еще в древности верующие заметили, если к ним 24 августа приходило приведение, то человек грешен. Ему нужно идти в храм, и отстоять службу на день Успения.
- Если 23 августа вода в реках спокойная, значит, осень будет теплой.
- Проводы лета знаменовались также подготовкой земли к будущему урожаю. Поэтому многие приметы связаны с обработкой почвы, огородными работами. Люди верили в следующее:
- Во время поста идут дожди, значит, ничего сеять нельзя.
- При сборе малины попадаются крупные ягоды – пришло время сеять рожь, высаживать деревья. Если же ягоды мелкие, придется отложить эти работы на некоторое время.
Даты проведения Успенского поста в 2019 году уже известны. Они выпадают на 14-27 августа.
Рассматривая приметы, нельзя забывать и о народных поверьях, их также очень много. Самые известные следующие:
- Если молодой человек хотел, чтобы его любимая девушка согласилась выйти за него замуж, то сваты в дом невесты приходили 27 августа. Народ верил, что такой обряд поможет молодым прожить долгую и счастливую жизнь.
- В первый день после поста хозяйки начинали делать консервации. Считалось, что заготовки будут хорошо храниться.
- В день Успения запрещено ходить по земле босиком, и втыкать в нее любые предметы. Таким действием человек оскорбляет землю-матушку, и приносит ей огромный ущерб.
- Женщинам запрещено работать в дни поста. В древности они занимались сбором лекарственных трав, созданием оберегов для всей семьи.
Многие приметы дошли и до наших дней. Верить в них или нет каждый человек решает сам.
Традиции
Не все православные знают, как в народе празднуют Успенский пост. Еще в древности этот праздник ассоциировали со сбором урожая и приходом осени. На первый день поста приходится Медовый спас. В это время принято освящать в церквях мед, и употреблять лакомство в пищу.
Также 14 августа в храмах совершается обряд – малое освящение воды. Поэтому Медовый спас часто называют Спасом на воде. Православные в этот день последний раз купались в реках.
Таким образом, они смывали с себя грехи, и готовились к новому периоду в жизни. Если верить традициям, то после Успенского поста купаться уже запрещено.
Успенский пост – один из самых значимых в православном календаре. Продолжительность праздника всего 2 недели. За это время люди очищают тело и мысли от грехов, и готовят себя к счастливой жизни. Поэтому важно заранее узнать, какого числа будет пост в 2019 году, чтобы к нему подготовится.
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А вы знали о точной дате Успенского поста? 3
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Тамара / 07.06.19 17:30Из всей семьи соблюдаю пост я одна. Приходится готовить в 2 раза больше, но с этой задачей удачно справляюсь. Все сытые и счастливые, а я к концу поста даже худею. Кроме того, посещаю церковь, читаю молитвы.
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Полина / 07.06.19 17:30Пост – это хорошая возможность привести тело и мысли в порядок. За 2 недели удается похудеть, и набраться сил перед предстоящей работой. Ведь лето подходит к концу, теперь придется трудиться в полную силу.
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Света / 07.06.19 17:29Соблюдаем пост всей семьей. Не могу сказать, что делать это очень сложно. Конечно, приходится немного подкорректировать рацион, и отказаться от некоторых продуктов. Но в целом время проходит быстро, голода практически не ощущаю. Все свободное время читаю молитвы. Прошу у Господа простить мне все грехи.