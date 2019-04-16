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Погода на майские праздники 2019 в Москве

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В Москве 2019 года погода на майские праздники местных жителей порадует. Удастся забыть о холодном ветре и стуже, но теплое солнце еще не согреет. В целом температура воздуха будет такой же, как и в предыдущие годы.

Прогноз погоды от Гидрометцентра

Последний весенний месяц москвичи привыкли проводить на пикниках, отдыхая на природе. И в этом нет ничего удивительного. Ведь в мае будет много выходных дней. Поэтому можно устраивать небольшой отпуск. Чтобы отдых запомнился надолго, и принес массу положительных эмоций, стоит узнать заранее, какая погода будет в мае.

Специалисты Гидрометцентра дают свои прогнозы на последний весенний месяц. Первые майские дни будут очень теплыми. Температура воздуха составит +17 градусов. Это на 5 градусов превышает показатель нормы.

Погода на майские праздники в Москве в 2019 году с каждым днем будет становиться все лучше и лучше. Пик тепла придется на 9 мая. В этот день столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Синоптики утверждают, что осадков не предвидится. Лишь в ночные часы возможны небольшие дожди, но они будут кратковременными.

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Мнение Гидрометцентра

Специалисты метеорологической станции проанализировали данные за последние годы. Они пришли к выводу, что никаких аномалий не будет. Поэтому можно отдыхать, и не думать о том, что на улице станет холодно. Пикник на природе – это именно, то что нужно.

Специалисты Гидрометцентра утверждают, что погода на майские праздники 2019 года в Москве будет хорошей. Начало месяца выдастся прохладным, а вот к середине уже потеплеет. Дневная температура будет составлять примерно +20 градусов.

  • Что ты будешь делать в майские праздники?

В конце мая погода станет по-настоящему летней. Столбик термометра днем поднимется до +25 градусов, ночью до +15 градусов.

Па сравнению с апрелем в мае будет мало пасмурных дней. Продолжительность светового дня достигнет 17 часов.

Дождливых дней не ожидается, а вот грозы и туманы дадут о себе знать. Что касается ветра, то москвичей он не побеспокоит. Единственное, ожидаются небольшие порывы.  

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Прогноз погоды для Московской области

В Москве и Московской области погода на майские праздники 2019 года порадует. Синоптики рекомендуют в последний весенний месяц отправиться на прогулку, съездить на экскурсию по Подмосковью. Температура воздуха в начале месяца будет ниже, чем в конце. Ночью столбик термометра поднимется до +10 градусов.

В мае ожидается преимущественно солнечная погода, но жители Подмосковья смогут наблюдать густой туман. Также синоптики прогнозируют в последний весенний месяц 2-3 дождливых дня. Но после дождя на улице вновь станет солнечно.

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Народные приметы

Наши предки заметили, что погода в мае может быть непредсказуемой. На основании многих наблюдений и были составлены народные приметы. Верить в них или нет, каждый человек решает сам.

Народные майские приметы:

  1. В мае на небе появляется двойная или тройная радуга – значит в скором времени начнутся сильные дожди.
  2. Если первые дни в мае теплые, то в конце месяца может сильно похолодать.
  3. Заря и отсутствие ветра являются предвестниками хорошей погоды в начале лета.
  4. Если в первые майские дни наблюдается высокая облачность – значит лето будет засушливым.

Вот такие народные приметы дошли до нас от предков. Некоторые люди в них верят, другие же больше доверяют синоптикам.

Специалисты Гидрометцентра рассказали о своих прогнозах на майские праздники. Они утверждают, что погода в Москве в 2019 году порадует. Появится возможность отдохнуть на природе и выехать всей семьей на пикник. Будет ли это так, удастся узнать совсем скоро. Эта предварительная информация, данные еще могут измениться.

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16.04.2019
Теги: погода праздники 2019 год

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  • Женя / 16.04.19 23:20
    -
    0
    +
    Синоптики Гидрометцентра утверждают, что погода в последний весенний месяц будет хорошей. Теплое солнце порадует своими лучами, дождей не прогнозируется. Можно ехать на природу, и устраивать пикник для всей семьи.
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  • Мария / 16.04.19 23:20
    -
    0
    +
    Как же хочется, чтобы майские праздники были незабываемыми. Надеемся, что погода порадует. Ведь планов на это время у нас очень много.
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  • Веры / 16.04.19 23:18
    -
    0
    +
    С нетерпением ждем майских праздников. Надеемся, что погода будет хорошей, и удастся съездить на дачу. Синоптики утверждают: май выдастся теплым и солнечным. Нас это очень радует. Уже начинаем строить планы, и надеемся, что отдых запомнится надолго.
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