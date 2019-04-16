Погода на майские праздники 2019 в Москве
В Москве 2019 года погода на майские праздники местных жителей порадует. Удастся забыть о холодном ветре и стуже, но теплое солнце еще не согреет. В целом температура воздуха будет такой же, как и в предыдущие годы.
Прогноз погоды от Гидрометцентра
Последний весенний месяц москвичи привыкли проводить на пикниках, отдыхая на природе. И в этом нет ничего удивительного. Ведь в мае будет много выходных дней. Поэтому можно устраивать небольшой отпуск. Чтобы отдых запомнился надолго, и принес массу положительных эмоций, стоит узнать заранее, какая погода будет в мае.
Специалисты Гидрометцентра дают свои прогнозы на последний весенний месяц. Первые майские дни будут очень теплыми. Температура воздуха составит +17 градусов. Это на 5 градусов превышает показатель нормы.
Погода на майские праздники в Москве в 2019 году с каждым днем будет становиться все лучше и лучше. Пик тепла придется на 9 мая. В этот день столбик термометра поднимется до +21 градуса.
Синоптики утверждают, что осадков не предвидится. Лишь в ночные часы возможны небольшие дожди, но они будут кратковременными.
Интересно! Фахрие Эвджен родила сына
Мнение Гидрометцентра
Специалисты метеорологической станции проанализировали данные за последние годы. Они пришли к выводу, что никаких аномалий не будет. Поэтому можно отдыхать, и не думать о том, что на улице станет холодно. Пикник на природе – это именно, то что нужно.
Специалисты Гидрометцентра утверждают, что погода на майские праздники 2019 года в Москве будет хорошей. Начало месяца выдастся прохладным, а вот к середине уже потеплеет. Дневная температура будет составлять примерно +20 градусов.
В конце мая погода станет по-настоящему летней. Столбик термометра днем поднимется до +25 градусов, ночью до +15 градусов.
Па сравнению с апрелем в мае будет мало пасмурных дней. Продолжительность светового дня достигнет 17 часов.
Дождливых дней не ожидается, а вот грозы и туманы дадут о себе знать. Что касается ветра, то москвичей он не побеспокоит. Единственное, ожидаются небольшие порывы.
Интересно! Новолуние в июле 2019 года
Прогноз погоды для Московской области
В Москве и Московской области погода на майские праздники 2019 года порадует. Синоптики рекомендуют в последний весенний месяц отправиться на прогулку, съездить на экскурсию по Подмосковью. Температура воздуха в начале месяца будет ниже, чем в конце. Ночью столбик термометра поднимется до +10 градусов.
В мае ожидается преимущественно солнечная погода, но жители Подмосковья смогут наблюдать густой туман. Также синоптики прогнозируют в последний весенний месяц 2-3 дождливых дня. Но после дождя на улице вновь станет солнечно.
Интересно! Растущая луна в июле 2019 года
Народные приметы
Наши предки заметили, что погода в мае может быть непредсказуемой. На основании многих наблюдений и были составлены народные приметы. Верить в них или нет, каждый человек решает сам.
Народные майские приметы:
- В мае на небе появляется двойная или тройная радуга – значит в скором времени начнутся сильные дожди.
- Если первые дни в мае теплые, то в конце месяца может сильно похолодать.
- Заря и отсутствие ветра являются предвестниками хорошей погоды в начале лета.
- Если в первые майские дни наблюдается высокая облачность – значит лето будет засушливым.
Вот такие народные приметы дошли до нас от предков. Некоторые люди в них верят, другие же больше доверяют синоптикам.
Специалисты Гидрометцентра рассказали о своих прогнозах на майские праздники. Они утверждают, что погода в Москве в 2019 году порадует. Появится возможность отдохнуть на природе и выехать всей семьей на пикник. Будет ли это так, удастся узнать совсем скоро. Эта предварительная информация, данные еще могут измениться.
Читайте также
А какие планы у вас на майские каникулы? 3
-
Женя / 16.04.19 23:20Синоптики Гидрометцентра утверждают, что погода в последний весенний месяц будет хорошей. Теплое солнце порадует своими лучами, дождей не прогнозируется. Можно ехать на природу, и устраивать пикник для всей семьи.
-
Мария / 16.04.19 23:20Как же хочется, чтобы майские праздники были незабываемыми. Надеемся, что погода порадует. Ведь планов на это время у нас очень много.
-
Веры / 16.04.19 23:18С нетерпением ждем майских праздников. Надеемся, что погода будет хорошей, и удастся съездить на дачу. Синоптики утверждают: май выдастся теплым и солнечным. Нас это очень радует. Уже начинаем строить планы, и надеемся, что отдых запомнится надолго.