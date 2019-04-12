Новая луна считается началом нового цикла спутника. В это время луна собирает в себя энергию от солнечного света и потенциал на весь грядущий месяц. С какого числа начинается новолуние в июле 2019 года и когда можно загадывать желание, расскажем в статье.

Смотрите таблицу, когда будет новолуние в июле 2019 года.

Влияние новолуния на человека

В день Новой Луны стеллит будет обладать очень небольшим потенциалом. Большинство людей испытают негативные ощущения, такие как слабость и апатия.

Но большее влияния от новолуния в июле 2019 году получат мужчины. Психика подвергается стрессу. При подобных условиях поругаться могут кто угодно, даже самые близкие. Между коллегами по работе будет возникать недопонимание. Люди, в подобных условиях, часто совершают необдуманные действия.

Астрологи насчёт этого тревожного периода дают некоторые советы того, чего лучше не делать:

начинать какие-либо проекты;

подписывать договоры, особенно в финансовой сфере;

вкладывать средства и силы в новые проекты;

искать возможных будущих партнёров;

переезжать на большие расстояния (в том числе любые командировки);

менять место жительства;

делать упражнения, которые тяжелы не только физически, но и морально.

В новолуние часто возможно заболеть. Нелегко и внутренним органам, особенно сердцу, поэтому за ним нужно следить с особым вниманием.

Не стоит делать тяжёлые физические упражнения и различные виды работ. Требуется следить и за своим состоянием с психологической точки зрения, а именно это период лучше всего подходит для рефлексии. Таким образом, лучше всего всегда хранить спокойствие и стараться мирно решать любые конфликты.

С какого числа и по какое Новолуние в июле 2019 года

Начало лунного цикла будет отлично от первых чисел месяца, т.к. они соответствуют 28-19 лунным суткам. А это объясняет, что первого Июля Луна расположиться в 4-ой фазе. А новолуние наступит, уже второго числа, а затем Луна повторит свое обыкновенное цикличное путешествие:

Новолуние — второго июля;

Растущая — с третьего по шестнадцатое;

Полнолуние — семнадцатого;

Убывающая — восемнадцатого - двадцатого июля.

Если конкретизировать именно эту фазу, то она наступит в 22-23 часа по МСК. С земли Луну будет почти невозможно увидеть, но через какое-то время спутник будет всё лучше и лучше заметен, т.к. начнет «расти». И к четвертому июля видимость составит около 5% и находиться в созвездии Близнецов, а также Рака.

Теперь вы знаете, когда начнется новолуние в июле 2019 года, чтобы не забыть смотрите таблицу, когда с какого числа, и по какое время, оно будет проходить.

Что надо делать

Готовиться нужно к этому периоду ещё заранее, понимать, что ослабление организма будет лишь временным и скоро пройдёт и всё вернётся на круги своя, поэтому с какого числа и во сколько будет новолуние смотрите таблицу. Это говорит о том, что следует контролировать свои эмоции и не принимать их всерьез.

Существует несколько действий, которые бы облегчили организм физически:

переход на любую диету;

отказ от тяжелой, жирной, острой пищи;

абсолютно не принимать какие-либо алкогольные и табачные изделия, не говоря о наркотиках. Будут полезны:

добавление в свой рацион дополнительных свежих овощей и фруктов;

употребление продуктов, которые усваиваются относительно быстро, например, соков;

больше времени на улице, а именно на природе;

общение с интересными людьми;

наконец занятие каким-нибудь любимым делом.

Можно и попробовать лечебное голодание, очищающие процедуры. Лишними не будут теплые ванны с экстрактами лечебных трав и медитация.

Новолуние не подходит для внешних преобразований: стрижки, какого-либо педикюра или маникюра. Если ваши намерения изменить свою внешность серьёзны, то стоит использовать натуральные средства, например, для изменения цвета волос, следует использовать натуральный краситель.

Нужно помнить о том, что волосы требуют питания, поэтому рекомендуется использовать увлажняющие маски, на растительной основе. Стоит заметить, что новолуние самое подходящее время для отказа от вредных привычек, если, они конечно имеются. В 2019 году новолуние в июле будет в начале месяца, а вот когда и с какого числа, и по какое нужно загадывать желания, смотрите ниже.

C какого числа загадывать желание

Всегда новолуние определялось как время для загадывания желаний и проведения всевозможных ритуалов, помогающих осуществить самое сокровенное. И в самом деле, их существует бесчисленное множество.

Для них применяют разные предметы: монеты или бумажные деньги, чистая вода, зажженные свечи, сахар и т.д. У всех обрядов есть нечто общее — ясное и четкое представление своего желание, т.е. нужно досконально изобразить в мыслях свою мечту, понять все преимущества и плюсы, которые станут реальными, после ее исполнения.

Если забыли, с какого числа новолуние в июле 2019 года – начнется 2 числа, поэтому, когда будете загадывать желание, не перепутайте даты.

Важными факторами являются чувство благодарности, которое нужно проявлять к Вселенной; умение отпускать свою мечту, не концентрироваться только на ней. Будет достаточным создать связь с космосом и вообразить свою мечту, как будто она уже осуществилась, все ее условия, которые этому способствуют, представить удовольствие от ее получения. Но особо важно иметь чувство благодарности, так как без этого условия желания может не сбыться.

Первые минуты появления ночного спутника и являются наиболее подходящими для ритуалов, в такие моменты все пожелания, чаще всего материализуются.

Как упоминалось выше во время новолуния, также проводится большой перечень обрядов, к ним относят: любовные, на верность, привлечение человека, бытовые, на красоту, чистоты, денежные и многие другие. Чтобы знать точное время, когда и с какого числа будет новолуние в июле 2019 года, смотрите таблицу.