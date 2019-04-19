Биография и личная жизнь Ирины Цывиной

Ирина Цывина - российская актриса, снявшаяся в десятках фильмов, а также на ее счету более 30 ролей в театре. Последние годы она мало где снималась, но биография и личная жизнь всегда была на обозрении у прессы. Яркая Цывина запомнилась многим по сериалу “Кадетство”.

Биография

В жизни этой талантливой актрисы много взлетов и падений. Казалось бы, чудо привело ее к сцене, но счастья в биографии Цывиной не так уж и много. Поклонники творчества Ирины запомнили ее по таким драмам как “Гулящие люди”, а также “Яма”. Еще одним ярким моментом в жизни актрисы был брак с кумиров миллионов телезрителей Евгением Евстигнеевым.

Детство и юность

1 июля 1963 года в столице Белоруссии Минске родилась девочка Ирина. Ее родители не отличались особыми талантами и были далеки от сценических подмостков. Мама, Антонина Викторовна, работала не покладая рук маляром, а отец Константин Геннадьевич ушел от жены, едва малышке исполнилось 3 года.

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В детстве и юности Ирина Константиновна лелеяла мечту стать художником, творческая жилка была у нее от матери, которая несмотря на скучную и трудную работу маляром, подходила нестандартно к своей деятельности, как впрочем, и к жизни.

Маленькая Ирина посещала художественную школу и после окончания 8-летки решила подавать документы в техникум, на специальность художник по ткани. Но так и не начала обучение.

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Начало творческой жизни

На выпускном вечере друг Цывиной, учившийся на факультете режиссуры, посоветовал идти девушке только в актрисы, так как увидел в ней потенциал и творческую натуру. Ирина поехала покорять театральный Минский ВУЗ, но провалила экзамены. Казалось бы, многих такой исход остановил бы, но только не Цывину.

И как только услышала, что театр молодежи, который находился при автозаводе Минска, набирает актеров в труппу, решила рискнуть и не прогадала, ее тут же определили на главные роли.

В театр, конечно же, Ирина влюбилась, но денег ее творчество не приносило, а девушке было необходимо помогать матери и младшему брату. От безысходности Цывина пошла в роддом, где работала санитаркой. Но такая жизнь была не по вкусу молодой девушке и она уехала покорять московские театральные ВУЗы. И настолько хорошо подготовилась, что была принята сразу в 4 места. Но выбрала одну из лучших театральных студий - МХАТ.

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Карьера

Когда Ирина Цывина перешла на второй курс, то ее увидел Евгений Евстигнеев и был покорен не только талантом, но и красотой юной студентки. Оценив талант очаровательной девушки, Евстигнеев взял ее на главную роль в спектакль “Женитьба Белугина”.

Через год после окончания МХАТа, Цывина сезон отыграла на сцене Театра Моссовета и с 1987 года вновь вернулась на подмостки МХАТА. Она принимала участие в таких постановках как “Круглый стол под абажуром”, “Женитьба Белугина”, а также “Колея”.

Но больше всего ролей в биографии Ирины Константиновны в спектаклях-антрепризах, таких как

“Битва с экстрасенсом”;

“Не такой как все”;

“Невеста для банкира”;

“Вид на море со шкафа” и т.д.

Карьера в киноиндустрии началась для Цывиной с фильма “Елки-палки” в 1988 году. Этот год принес актрисе также роль боярыни Малки в драме “Гулящие люди” и Алису Алееву в киноленте “Бумажные глаза Пришвина”.

На целых 10 лет, с момента смерти мужа актрисы Евгения Евстигнеева, Ирина Цывина пропала с российских экранов. Но после возвращения из США она вновь стала блистать, но уже не в главных ролях. Хотя и это не помешало проявиться таланту актрисы и даже из самой незначительной роли она могла сделать яркий эпизод.

Личная жизнь Ирины Цывиной

Как и в творческой биографии Ирины Константиновны, так и в личной жизни у актрисы множество ярких и трагичных моментов.

Она была замужем 4 раза.

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Когда Евгений Евстигнеев впервые увидел юную минскую девушку, он потерял рассудок, так запала ему в душу молодая студентка, Ирина ответила взаимностью. Но разница в возрасте была так велика (более 30 лет), что они предпочитали молчать о своих отношениях. Поэтому первым мужем у Ирины Цывиной стал администратор театра, которого нанял Евстигнеев за 1000 рублей, так как девушке нужна была прописка в Москве. А спустя 3 года Ирина Цывина развелась в фиктивным мужем и вступила в брак уже с любимым человеком Евгением Евстигнеевым.

Но их счастье продлилось недолго, всего 8 лет. Незадолго до смерти мужа Ирина забеременела, но, видимо, не суждено было родить от дорогого мужа и она потеряла своего малыша.

Через полтора года после смерти Евгения Евстигнеева, в личной жизни появился журналист и телеведущий Влад Листьев, но их роман просуществовал всего полгода.

Спустя время Ирина Цывина встретила на своем пути Георгия (Джорджа) Пусепа, который являлся продюсером и эмигрантом (он уехал из России в Штаты). И новый возлюбленный предложил актрисе покорить Голливуд. Так как Ирину Константиновну здесь ничего не держало, она недолго думая уехала в Америку. Но так ее ждал неприятный сюрприз - избранник Цывиной был женат.

Естественно, спустя время Пусепа развелся и взял Ирину в жены. В этом браке у Цывиной родилось двое детей: Женя и Зина. Но прожив в Штатах 10 лет Ирина вернулась в Москву.

Приехав в родные края у Цывиной начался бурный роман с соседом по дачному участку Александром Благонравовым. Но развод с Пусепа принес боль Ирине, из мести бывший муж забрал младшую дочь Зину в Черногорию и только спустя несколько лет дал разрешение матери на общение с ребенком.

С третьим мужем Благонравовым Цывина прожила счастливых 11 лет, но в 2012 году муж рассказал актрисе об изменах и она была готова совершить самоубийство. Но еще год супруги прожили вместе, пока Александр в пьяном угаре не избил свою жену. После этого супруги начали жить раздельно.

В 2017 году в личной жизни Ирины Цывиной вновь стало теплее, когда на горизонте появился Денис Сердюков. Актриса была вновь счастлива и хотела даже родить ему детей, но в середине 2018 года прозвучала новость о разрыве отношений и Цывина начала принимать алкоголь.

Причина смерти

18 апреля 2019 года стало известно о смерти любимой актрисы Ирины Цывиной. Причина смерти пока не установлена, но соседи слышали крики и шум, доносившийся из ее квартиры. После чего сын актрисы Евгений нашел Ирину уже без признаков жизни.

Биография Ирины Цывиной весьма трагична, но, в то же время, яркая и насыщенная.