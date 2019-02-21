Выходные дни майские праздники в 2019 году в России

Заблаговременное планирование майских выходных позволяет найти выгодные предложения от туроператоров и отправиться в заграничное путешествие. Распространенным вариантом являются также дачные каникулы или семейные выезды на природу, визиты к родственникам.

Какой бы вариант отдыха вы не выбрали, для начала разберемся как отдыхаем на майские праздники в 2019 году в России. Забегая вперед, скажем, что в наступившем году россиян ждут как никогда продолжительные выходные.

Государственные праздники

Вспомним, на каком основании каждый россиянин рассчитывает на бонусные выходные дни в последний месяц весны, когда погода как раз благоволит отдыху и все меньше мотивирует на осуществление трудовой деятельности.

Первым государственным праздником мая является его первый календарный день. 1 мая – день Весны и Труда. Он поселился в календаре со времен СССР и расцвета социалистического режима. Тогда еще в 15 единых республиках был провозглашен этот праздник. Днем весны его называют, несмотря на то, что весна в этот момент клонится к закату, потому что не по датам, а по погоде только к маю по всей стране начиналось настоящее тепло.

Днем труда Первомай стали именовать в связи со сложившейся традицией проведения демонстраций трудящихся. Сегодня шествия в России не исчезли, но из практически обязательного времяпрепровождения, превратились в акции проявления себя для представителей профсоюзов и студенческого движения.

Все больше людей при этом предпочитают начать трудиться на своих фазендах, приступив к возделыванию грядок или обустройству теплиц (в зависимости от климатической зоны), переносу в грунт рассады, выкормленной на подоконниках и лоджиях, посадке картошки – такой формат маевок все более распространяется в массы.

Второй по очередности, но не по значимости праздник – День Победы, 9 мая. В этом году Россия в 74-й раз отметит дату окончания Великой Отечественной войны и освобождения от фашистского режима, от захватчиков.

В этот день во многих городах проводятся военные парады, а даже в маленьких селах и деревнях – возложения цветов к братским могилам воинов, Вечному огню и обелискам времен войны. В завершение праздника в небо взлетают шары фейерверков, перемежаясь с артиллерийским салютом.

Самой пронзительной и массовой акцией последних лет, когда в живых остается все меньше и меньше творцов Великой Победы, становится "Бессмертный полк" – шествие потомков победителей с их портретами.

Оба этих дня – 1 и 9 мая – являются государственными праздниками РФ, объявлены официальными нерабочими днями. Далее разберемся, как отдыхаем на майские праздники в 2019 году в России с учетом наложения нерабочих суббот и воскресений, а также переносов выходных с других дат.

Первомайская пятидневка

Выходные дни в мае 2019 года стартуют с отметки "1 мая, среда" и будут продолжаться целых пять суток – до понедельника 6 мая. Такая щедрость объясняется переносом – эта практика применяется в нашей стране не первый год для формирования более удобного производственного календаря.

Итак, разберем структуру нерабочей первомайской пятидневки:

1 мая, среда – государственный праздник;

2, 3 мая, четверг-пятница – перенос выходных дней с 5,6 января (когда новогодние каникулы наслоились на и без того нерабочие дни недели субботу и воскресенье);

4,5 мая, суббота-воскресенье – традиционные выходные дни.

Отметим, что такая щедрость справедлива только для тех сотрудников, которые работают по пятидневной рабочей неделе – с понедельника по пятницу с двумя последующими днями отдыха еженедельно.

Для шестидневщиков – людей с официальной рабочей субботой, ответ на вопрос как отдыхаем на майские праздники в 2019 году не столь оптимистичен. У таких сотрудников получается целый "забор" из рабочих и нерабочих дней начала мая:

1 мая, среда – государственный праздник;

3 мая, пятница – перенос выходного дня с 6 января;

5 мая, воскресенье – традиционный выходной день.

Четверг и суббота в этом случае являются трудовыми буднями. Шестидневщики в начале мая трудятся так: выходной-рабочий-выходной-рабочий-выходной. После чего начинается новая трудовая неделя.

Победное повторение

Второй период майских каникул в этом году будет немногим меньше первого – четыре дня с 9 по 12 мая. Их структура схожа:

9 мая, четверг – государственный праздник;

10 мая, пятница – перенос выходного дня с 23 февраля;

11,12 мая, суббота-воскресенье – традиционные выходные дни.

Снова сделаем поправку – эти данные актуальные для тех, кто работает на пятидневке. Официальная шестидневная трудовая неделя вносит следующие коррективы:

9 мая, четверг – государственный праздник;

12 мая, воскресенье – традиционный выходной день.

Пятницу и субботу 10-11 мая в этом случае придется отработать. Перенос дня с 23 февраля не актуален, так как приходится на субботу – рабочий день. Единственный бонус для таких сотрудников – в феврале у них на один нерабочий день (23 февраля) больше, чем обычно, в то время как у пятидневщиков во второй месяц зимы выходных как обычно.

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Часовые бонусы

Независимо от того, сколько рабочих дней в вашей неделе согласно трудовому договору, на всех распространяется норма сокращенного рабочего дня, предшествующего государственному празднику. А это значит, что вы можете смело вычитать 60 минут из своего рабочего времени 30 апреля и 8 мая. На этот час легально можно уйти с работы и заняться подготовкой к выходным или сбором вещей в путешествие. Некоторые в этот же вечер отправятся на отдых.

Заблаговременно разобравшись, как отдыхаем на майские праздники в 2019 году выходные в России, спланировать майские каникулы можно на свой вкус.