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Растущая луна в июле 2019 года

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Зная, когда и с какого числа будет растущая луна в июле 2019 года, можно противостоять негативному влиянию или использовать положительное в своих целях.

Влияние Растущей Луны в июле

Зная, с какого числа начинается Растущая Луна, можно с большой пользой провести эти дни, неизменно благоприятные для человека. Астрологи, народные знахари и целители прекрасно осведомлены о том, как Растущая Луна влияет на многие земные процессы. 

Этот период успешно используется для улучшения финансовых дел и здоровья, садоводы и огородники используют его для посадок и ухода за будущим урожаем. Модники и модницы осведомлены, что в эти дни хорошо стричься, чтобы волосы быстрее отрастали.

Влияние магического и загадочного ночного светила на земные процессы трудно переоценить. Древние цивилизации поклонялись Луне, как природной силе, и всегда считали, когда наступает Полнолуние и Новолуние, с какого числа по какое число длится период Растущей Луны и Убывающей, чтобы знать, когда и чем заниматься.

В июле 2019 года этот благотворный период оказывает огромное влияние на множество процессов:

  • начинания в бизнесе и творчестве, разработку и старт проектов;
  • обретение правильного направления по жизни;
  • поправку здоровья - в этот период быстрее действуют лекарства, происходит регенерация органов и тканей, лучше усваиваются витамины и минералы;
  • быстрое восстановление позитивной энергетики, нормализацию психоэмоционального состояния, отлаживание режима сна и отдыха;
  • попытки избавиться от вредных пристрастий и очищение организма (шлаки выводятся намного эффективнее, чем в другое время);
  • осуществление успешных посадок в огороде;
  • процедуры красоты - стрижка, окрашивание, маникюр;
  • начало занятий йогой и тренировок в разных видах спорта и т.д.

Зная, с какого числа начинается этот период, можно устанавливать примерные даты, когда начинать деловые переговоры для успешного запуска новых проектов. Когда производятся самые красивые стрижки для оздоровления волос и их быстрого роста, а с какого числа наступает благоприятное время для новых знакомств, человеческих отношений и значимых покупок.

С какого числа будет Растущая фаза в июле 2019 года

В июле 2019 г. Растущая Луна начинается 3 числа, это лунный день, который хоть и относится к растущему периоду, но еще не очень благоприятен, потому что слишком близок к Новолунию. Этот лунный период длится в июле 2019 г. с 3 по 16 число.

На эти даты лучше не планировать никаких знаковых дел, потому что они находятся в тревожном ореоле полной темной и полной светлой фаз, а это накладывает негативный отпечаток.

Таблица Растущей Луны в июле 2019 г., с какого числа и времени

 

Календарная дата, день недели

Лунный день

Восход и закат Луны, время МСК

Знак Зодиака

3

среда

1, 2

↑ 04:19

↓ 21:55

Рак

4

четверг

2, 3

↑ 05:30

↓ 22:38

Лев

5

пятница

3, 4

↑ 06:52

↓ 23:10

Лев

6

суббота

4, 5

↑ 08:19

↓ 23:35

Дева

7

воскресенье

5, 6

             ↑ 09:47

             ↓ 23:54

Дева

8

понедельник

6, 7

            ↑ 11:14

            ↓ --:--

Весы

9

вторник

7, 8

            ↑ 12:38

            ↓ 00:12

Весы

10

среда

8, 9

↑ 14:01

↓ 00:29

Весы

11

четверг

9, 10

↑ 15:22

↓ 00:46

Скорпион

12

пятница

10, 11

             ↑ 16:41

             ↓ 01:06

Скорпион

13

суббота

11, 12

            ↑ 17:57

            ↓ 01:29

Стрелец

14

воскресенье

12, 13

↑ 19:06

↓ 01:58

Стрелец

15

понедельник

13, 14

↑ 20:06

↓ 02:36

Козерог

16

вторник

14, 15

            ↑ 20:54

            ↓ 03:23

Козерог

Если внимательно изучить таблицу, видно не только с какого числа по какое, но и когда Луна проходит отдельные знаки Зодиака. А это, по мнению астрологов, тоже влияет на успешность дел и начинаний. 

Например, есть знаки плодородные и неплодородные, на них обычно ориентируется растениеводы, в особенности те, кто занимается посадками растений для собственных нужд и обладает небольшим участком. У него нет права на ошибку в определении дат посадки, и он ориентируется на Лунный календарь и знаки зодиака.

Растущая Луна для посадок в июле

В июле тоже сажают семена на рассаду. Например, лук-севок, поливитаминную редьку дайкон, вторую редиску. В середине июля – самое время для посадок пряной и столовой зелени, которые вносятся в почву как раз в период растущей Луны:

  1. 4 и 5 июля Луна во Льве, а это значит, что посадки не рекомендованы, потому что Лев – неплодороден. Зато в этот день можно делать заготовки на зиму – соки, вина, сухофрукты, консервы и соления – все это будет долго храниться. 
  2. А вот 6 и 7 июля – самое время для посадки цветов-однолетников. 
  3. С 8 по 10 – отличное время для высадки луковичных цветов, размножения клубники и земляники. Как только Луна переходит к плодородному Скорпиону, садоводы начинают высаживать растения, которые можно дорастить осенью под пленкой и осенние цветы, любого вида. 

В огороде можно еще посадить картофель и рассаду пасленовых, чтобы к осени высаживать ее уже в теплице. Ближе к полнолунию посевы верхушечных прекращаются, зато можно посадить то, что растет под землей – редьку, редис, зелень для зимовки или позднеосеннего урожая.

Растущая Луна для стрижки и окрашивания

Стрижка волос приветствуется в Растущей Луне, но не во всех знаках Зодиака. 

В Козероге, Тельце, Льве и Деве – отличное время для облагораживания визуализации. После самой экстремальной стрижки волосы отрастут намного быстрее. 

Зато в Водолее и Овне лучше стрижки не выполнять. 

Хорошие дни для стрижки и окрашивания – с 5 по 7 июля. Затем хорошее время для посещения парикмахера наступает с 13 и по 16 число.

Что надо делать в период Растущей Луны

В эту лунную фазу можно заниматься любыми плодотворными начинаниями, реализаций самых фантастических проектов, оздоровлением организма. Это благоприятный повод облагородить свою внешность, привести в порядок психоэмоциональное состояние, хорошенько отдохнуть и расслабиться.

 

Растущая Луна в июле 2019 года – время аккумуляции физической и психической энергии для того, чтобы растратить ее в неблагоприятные дни Убывающей Луны и магического Полнолуния.

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11.04.2019
Теги: растущая луна 2019 год с какого числа

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