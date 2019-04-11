Растущая луна в июле 2019 года
Зная, когда и с какого числа будет растущая луна в июле 2019 года, можно противостоять негативному влиянию или использовать положительное в своих целях.
Влияние Растущей Луны в июле
Зная, с какого числа начинается Растущая Луна, можно с большой пользой провести эти дни, неизменно благоприятные для человека. Астрологи, народные знахари и целители прекрасно осведомлены о том, как Растущая Луна влияет на многие земные процессы.
Этот период успешно используется для улучшения финансовых дел и здоровья, садоводы и огородники используют его для посадок и ухода за будущим урожаем. Модники и модницы осведомлены, что в эти дни хорошо стричься, чтобы волосы быстрее отрастали.
Влияние магического и загадочного ночного светила на земные процессы трудно переоценить. Древние цивилизации поклонялись Луне, как природной силе, и всегда считали, когда наступает Полнолуние и Новолуние, с какого числа по какое число длится период Растущей Луны и Убывающей, чтобы знать, когда и чем заниматься.
В июле 2019 года этот благотворный период оказывает огромное влияние на множество процессов:
- начинания в бизнесе и творчестве, разработку и старт проектов;
- обретение правильного направления по жизни;
- поправку здоровья - в этот период быстрее действуют лекарства, происходит регенерация органов и тканей, лучше усваиваются витамины и минералы;
- быстрое восстановление позитивной энергетики, нормализацию психоэмоционального состояния, отлаживание режима сна и отдыха;
- попытки избавиться от вредных пристрастий и очищение организма (шлаки выводятся намного эффективнее, чем в другое время);
- осуществление успешных посадок в огороде;
- процедуры красоты - стрижка, окрашивание, маникюр;
- начало занятий йогой и тренировок в разных видах спорта и т.д.
Зная, с какого числа начинается этот период, можно устанавливать примерные даты, когда начинать деловые переговоры для успешного запуска новых проектов. Когда производятся самые красивые стрижки для оздоровления волос и их быстрого роста, а с какого числа наступает благоприятное время для новых знакомств, человеческих отношений и значимых покупок.
С какого числа будет Растущая фаза в июле 2019 года
В июле 2019 г. Растущая Луна начинается 3 числа, это лунный день, который хоть и относится к растущему периоду, но еще не очень благоприятен, потому что слишком близок к Новолунию. Этот лунный период длится в июле 2019 г. с 3 по 16 число.
На эти даты лучше не планировать никаких знаковых дел, потому что они находятся в тревожном ореоле полной темной и полной светлой фаз, а это накладывает негативный отпечаток.
Таблица Растущей Луны в июле 2019 г., с какого числа и времени
|
Календарная дата, день недели
|
Лунный день
|
Восход и закат Луны, время МСК
|
Знак Зодиака
|
3
среда
|
1, 2
|
↑ 04:19
↓ 21:55
|
Рак
|
4
четверг
|
2, 3
|
↑ 05:30
↓ 22:38
|
Лев
|
5
пятница
|
3, 4
|
↑ 06:52
↓ 23:10
|
Лев
|
6
суббота
|
4, 5
|
↑ 08:19
↓ 23:35
|
Дева
|
7
воскресенье
|
5, 6
|
↑ 09:47
↓ 23:54
|
Дева
|
8
понедельник
|
6, 7
|
↑ 11:14
↓ --:--
|
Весы
|
9
вторник
|
7, 8
|
↑ 12:38
↓ 00:12
|
Весы
|
10
среда
|
8, 9
|
↑ 14:01
↓ 00:29
|
Весы
|
11
четверг
|
9, 10
|
↑ 15:22
↓ 00:46
|
Скорпион
|
12
пятница
|
10, 11
|
↑ 16:41
↓ 01:06
|
Скорпион
|
13
суббота
|
11, 12
|
↑ 17:57
↓ 01:29
|
Стрелец
|
14
воскресенье
|
12, 13
|
↑ 19:06
↓ 01:58
|
Стрелец
|
15
понедельник
|
13, 14
|
↑ 20:06
↓ 02:36
|
Козерог
|
16
вторник
|
14, 15
|
↑ 20:54
↓ 03:23
|
Козерог
Если внимательно изучить таблицу, видно не только с какого числа по какое, но и когда Луна проходит отдельные знаки Зодиака. А это, по мнению астрологов, тоже влияет на успешность дел и начинаний.
Например, есть знаки плодородные и неплодородные, на них обычно ориентируется растениеводы, в особенности те, кто занимается посадками растений для собственных нужд и обладает небольшим участком. У него нет права на ошибку в определении дат посадки, и он ориентируется на Лунный календарь и знаки зодиака.
Растущая Луна для посадок в июле
В июле тоже сажают семена на рассаду. Например, лук-севок, поливитаминную редьку дайкон, вторую редиску. В середине июля – самое время для посадок пряной и столовой зелени, которые вносятся в почву как раз в период растущей Луны:
- 4 и 5 июля Луна во Льве, а это значит, что посадки не рекомендованы, потому что Лев – неплодороден. Зато в этот день можно делать заготовки на зиму – соки, вина, сухофрукты, консервы и соления – все это будет долго храниться.
- А вот 6 и 7 июля – самое время для посадки цветов-однолетников.
- С 8 по 10 – отличное время для высадки луковичных цветов, размножения клубники и земляники. Как только Луна переходит к плодородному Скорпиону, садоводы начинают высаживать растения, которые можно дорастить осенью под пленкой и осенние цветы, любого вида.
В огороде можно еще посадить картофель и рассаду пасленовых, чтобы к осени высаживать ее уже в теплице. Ближе к полнолунию посевы верхушечных прекращаются, зато можно посадить то, что растет под землей – редьку, редис, зелень для зимовки или позднеосеннего урожая.
Растущая Луна для стрижки и окрашивания
Стрижка волос приветствуется в Растущей Луне, но не во всех знаках Зодиака.
В Козероге, Тельце, Льве и Деве – отличное время для облагораживания визуализации. После самой экстремальной стрижки волосы отрастут намного быстрее.
Зато в Водолее и Овне лучше стрижки не выполнять.
Хорошие дни для стрижки и окрашивания – с 5 по 7 июля. Затем хорошее время для посещения парикмахера наступает с 13 и по 16 число.
Что надо делать в период Растущей Луны
В эту лунную фазу можно заниматься любыми плодотворными начинаниями, реализаций самых фантастических проектов, оздоровлением организма. Это благоприятный повод облагородить свою внешность, привести в порядок психоэмоциональное состояние, хорошенько отдохнуть и расслабиться.
Растущая Луна в июле 2019 года – время аккумуляции физической и психической энергии для того, чтобы растратить ее в неблагоприятные дни Убывающей Луны и магического Полнолуния.
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А вы знали, что нужно сажать во время растущей луны? 3
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Света / 11.04.19 12:18В огороде без Лунного календаря не обойтись. Еще моя мать покупала его в газетном киоске, чтобы знать, когда что сажать на даче. А я теперь бесплатно смотрю в Интернете.
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Вера / 11.04.19 12:17Это женские заморочки. У меня шевелюра отрастает быстро, а стригусь я, когда уже нужно и находится время.
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Анна / 11.04.19 12:17Всегда стригусь по Лунному календарю. Лет десять назад попробовала – и краска хорошо ложится в благоприятные дни, и волосы быстро отрастают.