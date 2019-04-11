Зная, когда и с какого числа будет растущая луна в июле 2019 года, можно противостоять негативному влиянию или использовать положительное в своих целях.

Влияние Растущей Луны в июле

Зная, с какого числа начинается Растущая Луна, можно с большой пользой провести эти дни, неизменно благоприятные для человека. Астрологи, народные знахари и целители прекрасно осведомлены о том, как Растущая Луна влияет на многие земные процессы.

Этот период успешно используется для улучшения финансовых дел и здоровья, садоводы и огородники используют его для посадок и ухода за будущим урожаем. Модники и модницы осведомлены, что в эти дни хорошо стричься, чтобы волосы быстрее отрастали.

Влияние магического и загадочного ночного светила на земные процессы трудно переоценить. Древние цивилизации поклонялись Луне, как природной силе, и всегда считали, когда наступает Полнолуние и Новолуние, с какого числа по какое число длится период Растущей Луны и Убывающей, чтобы знать, когда и чем заниматься.

В июле 2019 года этот благотворный период оказывает огромное влияние на множество процессов:

начинания в бизнесе и творчестве, разработку и старт проектов;

обретение правильного направления по жизни;

поправку здоровья - в этот период быстрее действуют лекарства, происходит регенерация органов и тканей, лучше усваиваются витамины и минералы;

быстрое восстановление позитивной энергетики, нормализацию психоэмоционального состояния, отлаживание режима сна и отдыха;

попытки избавиться от вредных пристрастий и очищение организма (шлаки выводятся намного эффективнее, чем в другое время);

осуществление успешных посадок в огороде;

процедуры красоты - стрижка, окрашивание, маникюр;

начало занятий йогой и тренировок в разных видах спорта и т.д.

Зная, с какого числа начинается этот период, можно устанавливать примерные даты, когда начинать деловые переговоры для успешного запуска новых проектов. Когда производятся самые красивые стрижки для оздоровления волос и их быстрого роста, а с какого числа наступает благоприятное время для новых знакомств, человеческих отношений и значимых покупок.

С какого числа будет Растущая фаза в июле 2019 года

В июле 2019 г. Растущая Луна начинается 3 числа, это лунный день, который хоть и относится к растущему периоду, но еще не очень благоприятен, потому что слишком близок к Новолунию. Этот лунный период длится в июле 2019 г. с 3 по 16 число.

На эти даты лучше не планировать никаких знаковых дел, потому что они находятся в тревожном ореоле полной темной и полной светлой фаз, а это накладывает негативный отпечаток.

Таблица Растущей Луны в июле 2019 г., с какого числа и времени

Календарная дата, день недели Лунный день Восход и закат Луны, время МСК Знак Зодиака 3 среда 1, 2 ↑ 04:19 ↓ 21:55 Рак 4 четверг 2, 3 ↑ 05:30 ↓ 22:38 Лев 5 пятница 3, 4 ↑ 06:52 ↓ 23:10 Лев 6 суббота 4, 5 ↑ 08:19 ↓ 23:35 Дева 7 воскресенье 5, 6 ↑ 09:47 ↓ 23:54 Дева 8 понедельник 6, 7 ↑ 11:14 ↓ --:-- Весы 9 вторник 7, 8 ↑ 12:38 ↓ 00:12 Весы 10 среда 8, 9 ↑ 14:01 ↓ 00:29 Весы 11 четверг 9, 10 ↑ 15:22 ↓ 00:46 Скорпион 12 пятница 10, 11 ↑ 16:41 ↓ 01:06 Скорпион 13 суббота 11, 12 ↑ 17:57 ↓ 01:29 Стрелец 14 воскресенье 12, 13 ↑ 19:06 ↓ 01:58 Стрелец 15 понедельник 13, 14 ↑ 20:06 ↓ 02:36 Козерог 16 вторник 14, 15 ↑ 20:54 ↓ 03:23 Козерог

Если внимательно изучить таблицу, видно не только с какого числа по какое, но и когда Луна проходит отдельные знаки Зодиака. А это, по мнению астрологов, тоже влияет на успешность дел и начинаний.

Например, есть знаки плодородные и неплодородные, на них обычно ориентируется растениеводы, в особенности те, кто занимается посадками растений для собственных нужд и обладает небольшим участком. У него нет права на ошибку в определении дат посадки, и он ориентируется на Лунный календарь и знаки зодиака.

Растущая Луна для посадок в июле

В июле тоже сажают семена на рассаду. Например, лук-севок, поливитаминную редьку дайкон, вторую редиску. В середине июля – самое время для посадок пряной и столовой зелени, которые вносятся в почву как раз в период растущей Луны:

4 и 5 июля Луна во Льве, а это значит, что посадки не рекомендованы, потому что Лев – неплодороден. Зато в этот день можно делать заготовки на зиму – соки, вина, сухофрукты, консервы и соления – все это будет долго храниться. А вот 6 и 7 июля – самое время для посадки цветов-однолетников. С 8 по 10 – отличное время для высадки луковичных цветов, размножения клубники и земляники. Как только Луна переходит к плодородному Скорпиону, садоводы начинают высаживать растения, которые можно дорастить осенью под пленкой и осенние цветы, любого вида.

В огороде можно еще посадить картофель и рассаду пасленовых, чтобы к осени высаживать ее уже в теплице. Ближе к полнолунию посевы верхушечных прекращаются, зато можно посадить то, что растет под землей – редьку, редис, зелень для зимовки или позднеосеннего урожая.

Растущая Луна для стрижки и окрашивания

Стрижка волос приветствуется в Растущей Луне, но не во всех знаках Зодиака.

В Козероге, Тельце, Льве и Деве – отличное время для облагораживания визуализации. После самой экстремальной стрижки волосы отрастут намного быстрее.

Зато в Водолее и Овне лучше стрижки не выполнять.

Хорошие дни для стрижки и окрашивания – с 5 по 7 июля. Затем хорошее время для посещения парикмахера наступает с 13 и по 16 число.

Что надо делать в период Растущей Луны

В эту лунную фазу можно заниматься любыми плодотворными начинаниями, реализаций самых фантастических проектов, оздоровлением организма. Это благоприятный повод облагородить свою внешность, привести в порядок психоэмоциональное состояние, хорошенько отдохнуть и расслабиться.

Растущая Луна в июле 2019 года – время аккумуляции физической и психической энергии для того, чтобы растратить ее в неблагоприятные дни Убывающей Луны и магического Полнолуния.