Фахрие Эвджен родила сына

13 апреля всю Турцию облетела радостная новость – стало известно, что очаровательная жена Бурака Озчивита, актриса Фахрийе Эвджен, родила ребенка.

В ожидании первенца

Роман самого привлекательного мужчины «Великолепного века» Бурака Озчивита и одной из самых ярких и очаровательных турецких актрис Фахрие Эвджен начался несколько лет назад во время съемок ремейка сериала «Королек – птичка певчая», где актеры были в главных ролях. Весной 2017 года влюбленные обручились, а в начале лета устроили грандиозное торжество в Стамбуле.

2 марта СМИ сообщили, что Фахрие подтвердила слухи о своей беременности, опубликовав несколько новых фотографий в социальных сетях. На них девушка продемонстрировала заметно округлившийся живот и заявила, что они с Бураком находятся в ожидании сына.

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Имя для малыша будущие родители успели выбрать и даже огласить – Каран. В переводе с турецкого языка имя переводится как «герой, милостивый». Фахрие отразила в Инстаграм строрисе, что она ждет появления на свет своего маленького ангела.

Именно в этот момент будущая мама опровергла бушующие слухи турецких журналистов о предстоящей двойне.

Рождения Карана

Малыш (весом – 3 кг 670 г, ростом – 52 см) появился на свет в 13:30 по времени Стамбула. Роды проходили в частной клинике «Amerikan Hastanesi» естественным путем. На данный момент молодая мама и сын полностью здоровы и великолепно себя чувствуют. Вопреки тому, что роды произошли раньше запланированного срока, непредвиденных осложнений не возникло.

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13 апреля стало известно, что Фахрийе Эвджен родила ребенка на 39 неделе. Бурак находился на родах вместе со своей женой и старался полностью ее поддерживать и оказывать помощь, полагаясь на слова, он пережил непередаваемые эмоции. Буквально спустя несколько дней Фахрийе уже сможет отправиться домой, чтобы заняться воспитанием малыша. Помощь молодой маме будет оказывать свекровь – бабушка малыша и мама Бурака Озчивита, которая планирует приехать прямо из Германии.

Многие поклонники по всему миру с трепетным волнением ожидали рождения сына звездной пары. Вот почему публика была несказанно рада, когда, наконец, стало известно о том, что Фахрийе Эвджен родила ребенка.

На данный момент молодые родители не публиковали снимки в социальных сетях, несмотря на то, что арабские СМИ предлагали невероятные суммы за первые фотографии наследника. Однако актеры отказались.