Какую песню Лазарев исполнит на Евровидение 2019

В 2019 году Сергей Лазарев поедет на Евровидение от России. Многие фанаты интересуются, с какой именно песней артист выступит на самом масштабном музыкальном конкурсе и сможет ли он принести долгожданное первое место своей стране. Своим мнением уже успели поделиться знаменитые букмекеры и знаменитости.

Евровидение 2019 года: основная информация

В нынешнем сезоне музыкальный фестиваль пройдет в Тель-Авиве, Израиль. Первый этап начнется 14 мая, так что у участников не так много времени на подготовку. Сергей Лазарев признался, что хоть это уже его второй выход на сцену Евровидения, но нервы все равно на пределе.

Стоит напомнить, что в 2016 году российский артист занял третье место на музыкальном конкурсе с песней «You are the only one», которая все еще считается международным хитом.

Вместе с Лазоревым в 2019 году за возможность поучаствовать в Евровидение боролись:

Manizha;

Егор Крид;

Ольга Бузова;

Елена Темникова;

Филлип Киркоров;

Александр Панайотов.

Поклонники группы Ленинград предлагали отправить на конкурс Сергея Шнурова. Но эта идея не была воспринята серьезно, так как у этого русского певца довольно специфический музыкальный стиль, который не каждый может понять.

Шансы на победу

Как и в прошлый раз, продюсером Сергея Лазарева на Евровидение 2019 года стал Филипп Киркоров. Еще неизвестно, с какой песней артист выступит перед судьями, но некоторая информация все же просочилась в прессу.

Сам Лазарев рассказал в телепередаче «Доброе утро» рассказал, что текст песни написан Филиппом Киркоровым и известным греческим композитором. Певец уверяет, что едет на конкурс не для того чтобы кому-то отомстить или доказать. Для него самое главное – достойно представить Россию и не подвести своих фанатов.

Многих пугает тот факт, что история повторяется. И выступление от России будет слишком слащавым и в каком-то плане «детским». Из-за этого есть риск, что Лазарев и вовсе не дойдет до финала. Но Киркоров уверяет, что такого еще никто не видел – Сережа исполнит невероятную балладу под сопровождение оркестра.

Что говорят букмекеры

Профессионалы уже подвели необходимые подсчеты, благодаря которым можно сделать выводы, что именно Сергей Лазарев одержит победу на Евровидение 2019 года. Его шансы оцениваются в 13%, а это невероятно высокая цифра, особенно для человека, который не торопиться представлять свою композицию.

Также выказываются предположения о том, какие еще страны дойдут до финала. Среди них скорее всего окажутся:

Израиль;

Испания;

Франция;

Германия;

Великобритания.

Но что будет на самом деле, не знает никто. Нужно лишь надеяться, что Сергей Лазарев покажет достойный результат на Евровидение 2019 года и весь мир услышит, с какой песней выступил представитель России в Израиле.