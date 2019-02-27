Александр Шестун - последние новости 2019 года

Александр Шестун, занимавший до недавнего времени пост главы Серпуховского района, снова попал в сводки последних новостей 2019 года. В первый раз СМИ сообщали об его аресте и коррупционном скандале. Сегодня появилась информация о том, сколько смог заработать скромный муниципальный чиновник. Оказалось, что он владеет имуществом, стоимость которого составляет 10 млрд руб.

Дело Шестуна

Имя скромного подмосковного чиновника, Александра Шестуна, занимавшего должность главы Серпуховского района в Подмосковье, последние новости о котором недавно дополнила информация о возможном аресте его многомиллиардного имущества, связывают с мусорным скандалом 2017 года.

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Сам экс-чиновник заявляет о том, что лично ему мстит губернатор Московской области Андрей Воробьев и генерал ФСБ Иван Ткачев. При первом знакомстве с обстоятельствами дела чиновника Шестун, которые массово публикуют либеральные СМИ, бывший глава Серпуховского района Подмосковья выглядит «бескорыстным борцом с силовыми структурами и губернатором с большой буквы». Он обвиняет власти в том, что они не дают ему закрыть мусорный полигон «Лесная», который почему-то работал до этого с грубыми нарушениями на вверенной ему территории.

В последних новостях в интернете нередко показывают видео, в которых сам Шестун, или его родственники либо делают «разоблачительные» заявления, либо обращаются к Президенту.

В целом же, ни один из таких ресурсов не сообщает, за что же на самом деле арестовали Александра Шестуна и в чем, собственно, его обвиняют официально. А дело в том, что бывшему чиновнику грозит статья с конфискацией за превышение должностных полномочий и совершение мошенничества в особо крупном размере.

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Совершенные деяния датируются 2008-2014 годами, в которые Шестуна Александра работа мусорного полигона «Лесная» не волновала. Полигон работал на вверенной ему территории не первый год, работа всегда осуществлялась с нарушениями, но Александра Шестун это мало интересовало.

Возможно, потому, что он был занят проворачиванием коррупционных схем и незаконных сделок и ему некогда и, скорее всего, невыгодно было заниматься нарушениями в работе мусорного полигона «Лесной». Следствие предоставило в суд доказательство того, в указанный период Шестун нанес ущерб государственному бюджету в размере 62 млн. руб., передав в собственность коммерческой организации 4 крупных земельных участка из муниципального фонда.

По официальному заявлению представителя Генпрокуратуры РФ – Александра Куренного, проверки на официальном уровне уличили Шестуна, находящегося в должности главы Серпуховского района в создании многоуровневых схем по передаче земель в собственность подконтрольных ему организаций.

Неудивительно, что его адвокаты в последних новостях сегодня говорят о незаконности конфискации имущества, принадлежащего другим лицам. При этом странно выглядит ситуация, в которой защитники, работающие за высокие гонорары на Шестуна, готовы бесплатно (или все-таки не бесплатно?), защищать чужое имущество.

Куренной огласил кадастровую рыночную стоимость выявленного имущества бывшего чиновника, находящегося сегодня под стражей. Эта стоимость по кадастровой оценке составила 2 млрд. 180 млн. руб., а по рыночной – 10 млрд. руб.

Как мрачно шутят некоторые электронные СМИ сегодня, заурядный глава Серпуховского района Подмосковья, который в последних новостях 2019 года представлен как теневой рублевый миллиардер, по найденному у него объему материальных ценностей обогнал не безызвестного полковника Захарченко. В свое время Захарченко потребовалось несколько квартир для хранения денежной наличности, так как в одной деньги просто не помещались.

В эту сумму входит:

676 объектов недвижимости в виде зданий и земельных участков;

22 автомобиля.

Все эти объекты должны быть в ближайшее время конфискованы, а Шестуну грозит заключение сроком до 10 лет.

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Биография и политическая карьера

Александр Шестун родом из своего района, который он до недавнего времени возглавлял. На свет он появился 26 октября 1964 года в подмосковном городе Серпухов. Трудовая биография началась с ПТУ, в котором он получал рабочую специальность помощника мастера ткацких станков. В 1984 году он уходит в армию. В 1990 году он заканчивает Костромской технологический институт, и получает специальность инженера-технолога по ткацкому производству.

Однако после развала СССР Шестун не стал заниматься по специальности, к слову сказать, ткацкую отрасль в то время усиленно разваливали младодемократы в России. Молодой инженер посвятил себя, как миллионы россиян, торговому бизнесу. Позднее он открывает сеть магазинов стройматериалов «Браво», становится учредителем юридической конторы «Бест-офис».

Его избирают главой местного Союза предпринимателей, он защищает диссертацию по теме поддержки малого бизнеса, что с точки зрения академической науки выглядит малонаучным трудом. После этого он решает пойти в политику и избирается в местный районный Совет и становится его председателем в 2002 году. После работы на посту депутата Александр решает попробовать себя в исполнительной власти и дважды становится главой Серпуховского района – в 2008 и в 2013 годах.

В 2009 году его обвиняют в коррупционном преступлении и заводят на него уголовное дело. Александра Шестуна обвиняют в вымогательстве взятки в виде земельного участка площадью в 4 га. Взамен ему обещали передать земли сельскохозяйственного назначения под дачное строительство, проведя предварительно соответствующее оформление.

В 2010 году Шестун проиграл выборы главы выдвиженцу партии «Справедливая Россия» Павлу Залесову, однако, в 2013 году снова вернулся на должность.

«Мусорный скандал»

В конце 2017 года в Серпуховском районе произошли волнения населения, которые многие называли мусорными бунтами. Народ по какой-то причине вдруг стал возмущаться тому, что живет рядом с мусорным полигоном «Лесная». Такое ощущение, что до этого со стороны «Лесной» населенный пункт озонировался.

Стало известно, что именно Шестун, будучи главой Серпуховского района, санкционировал проведение митинга, в ходе которого были нанесены телесные повреждения местным чиновникам.

Последние новости в 2019 году не очень часто вспоминают об этом инциденте, а в конце декабря 2017 года фото и видео бунтующего населения провинциального городка напоминали региональные майданы в соседней Украине. К тому же, немаловажно, что проведение таких мероприятий, а возможно и повод для них, были санкционированы Шестуном в самый канун выборов Президента РФ.

При этом официально экс-чиновник, являющийся отцом 5 детей, почему-то обвиняет в преследовании местного губернатора и генерала ФСБ не по политическим мотивам, а по экономическим. Так, он заявляет, что областные власти пытались выжить его с его многочисленной семьей из собственного дома, забывая при этом уточнять, что стоял его дворец (не единственный) в лесной зоне, где запрещено ведение строительства.

В 2018 году серпуховский суд вынес решение об аресте Шестуна по обвинению в мошенничестве и использовании служебного положения для получения крупной материальной выгоды.