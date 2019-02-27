Александр Шестун - последние новости 2019 года
Александр Шестун, занимавший до недавнего времени пост главы Серпуховского района, снова попал в сводки последних новостей 2019 года. В первый раз СМИ сообщали об его аресте и коррупционном скандале. Сегодня появилась информация о том, сколько смог заработать скромный муниципальный чиновник. Оказалось, что он владеет имуществом, стоимость которого составляет 10 млрд руб.
Дело Шестуна
Имя скромного подмосковного чиновника, Александра Шестуна, занимавшего должность главы Серпуховского района в Подмосковье, последние новости о котором недавно дополнила информация о возможном аресте его многомиллиардного имущества, связывают с мусорным скандалом 2017 года.
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Сам экс-чиновник заявляет о том, что лично ему мстит губернатор Московской области Андрей Воробьев и генерал ФСБ Иван Ткачев. При первом знакомстве с обстоятельствами дела чиновника Шестун, которые массово публикуют либеральные СМИ, бывший глава Серпуховского района Подмосковья выглядит «бескорыстным борцом с силовыми структурами и губернатором с большой буквы». Он обвиняет власти в том, что они не дают ему закрыть мусорный полигон «Лесная», который почему-то работал до этого с грубыми нарушениями на вверенной ему территории.
В последних новостях в интернете нередко показывают видео, в которых сам Шестун, или его родственники либо делают «разоблачительные» заявления, либо обращаются к Президенту.
В целом же, ни один из таких ресурсов не сообщает, за что же на самом деле арестовали Александра Шестуна и в чем, собственно, его обвиняют официально. А дело в том, что бывшему чиновнику грозит статья с конфискацией за превышение должностных полномочий и совершение мошенничества в особо крупном размере.
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Совершенные деяния датируются 2008-2014 годами, в которые Шестуна Александра работа мусорного полигона «Лесная» не волновала. Полигон работал на вверенной ему территории не первый год, работа всегда осуществлялась с нарушениями, но Александра Шестун это мало интересовало.
Возможно, потому, что он был занят проворачиванием коррупционных схем и незаконных сделок и ему некогда и, скорее всего, невыгодно было заниматься нарушениями в работе мусорного полигона «Лесной». Следствие предоставило в суд доказательство того, в указанный период Шестун нанес ущерб государственному бюджету в размере 62 млн. руб., передав в собственность коммерческой организации 4 крупных земельных участка из муниципального фонда.
По официальному заявлению представителя Генпрокуратуры РФ – Александра Куренного, проверки на официальном уровне уличили Шестуна, находящегося в должности главы Серпуховского района в создании многоуровневых схем по передаче земель в собственность подконтрольных ему организаций.
Неудивительно, что его адвокаты в последних новостях сегодня говорят о незаконности конфискации имущества, принадлежащего другим лицам. При этом странно выглядит ситуация, в которой защитники, работающие за высокие гонорары на Шестуна, готовы бесплатно (или все-таки не бесплатно?), защищать чужое имущество.
Куренной огласил кадастровую рыночную стоимость выявленного имущества бывшего чиновника, находящегося сегодня под стражей. Эта стоимость по кадастровой оценке составила 2 млрд. 180 млн. руб., а по рыночной – 10 млрд. руб.
Как мрачно шутят некоторые электронные СМИ сегодня, заурядный глава Серпуховского района Подмосковья, который в последних новостях 2019 года представлен как теневой рублевый миллиардер, по найденному у него объему материальных ценностей обогнал не безызвестного полковника Захарченко. В свое время Захарченко потребовалось несколько квартир для хранения денежной наличности, так как в одной деньги просто не помещались.
В эту сумму входит:
- 676 объектов недвижимости в виде зданий и земельных участков;
- 22 автомобиля.
Все эти объекты должны быть в ближайшее время конфискованы, а Шестуну грозит заключение сроком до 10 лет.
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Биография и политическая карьера
Александр Шестун родом из своего района, который он до недавнего времени возглавлял. На свет он появился 26 октября 1964 года в подмосковном городе Серпухов. Трудовая биография началась с ПТУ, в котором он получал рабочую специальность помощника мастера ткацких станков. В 1984 году он уходит в армию. В 1990 году он заканчивает Костромской технологический институт, и получает специальность инженера-технолога по ткацкому производству.
Однако после развала СССР Шестун не стал заниматься по специальности, к слову сказать, ткацкую отрасль в то время усиленно разваливали младодемократы в России. Молодой инженер посвятил себя, как миллионы россиян, торговому бизнесу. Позднее он открывает сеть магазинов стройматериалов «Браво», становится учредителем юридической конторы «Бест-офис».
Его избирают главой местного Союза предпринимателей, он защищает диссертацию по теме поддержки малого бизнеса, что с точки зрения академической науки выглядит малонаучным трудом. После этого он решает пойти в политику и избирается в местный районный Совет и становится его председателем в 2002 году. После работы на посту депутата Александр решает попробовать себя в исполнительной власти и дважды становится главой Серпуховского района – в 2008 и в 2013 годах.
В 2009 году его обвиняют в коррупционном преступлении и заводят на него уголовное дело. Александра Шестуна обвиняют в вымогательстве взятки в виде земельного участка площадью в 4 га. Взамен ему обещали передать земли сельскохозяйственного назначения под дачное строительство, проведя предварительно соответствующее оформление.
В 2010 году Шестун проиграл выборы главы выдвиженцу партии «Справедливая Россия» Павлу Залесову, однако, в 2013 году снова вернулся на должность.
«Мусорный скандал»
В конце 2017 года в Серпуховском районе произошли волнения населения, которые многие называли мусорными бунтами. Народ по какой-то причине вдруг стал возмущаться тому, что живет рядом с мусорным полигоном «Лесная». Такое ощущение, что до этого со стороны «Лесной» населенный пункт озонировался.
Стало известно, что именно Шестун, будучи главой Серпуховского района, санкционировал проведение митинга, в ходе которого были нанесены телесные повреждения местным чиновникам.
Последние новости в 2019 году не очень часто вспоминают об этом инциденте, а в конце декабря 2017 года фото и видео бунтующего населения провинциального городка напоминали региональные майданы в соседней Украине. К тому же, немаловажно, что проведение таких мероприятий, а возможно и повод для них, были санкционированы Шестуном в самый канун выборов Президента РФ.
При этом официально экс-чиновник, являющийся отцом 5 детей, почему-то обвиняет в преследовании местного губернатора и генерала ФСБ не по политическим мотивам, а по экономическим. Так, он заявляет, что областные власти пытались выжить его с его многочисленной семьей из собственного дома, забывая при этом уточнять, что стоял его дворец (не единственный) в лесной зоне, где запрещено ведение строительства.
В 2018 году серпуховский суд вынес решение об аресте Шестуна по обвинению в мошенничестве и использовании служебного положения для получения крупной материальной выгоды.
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А что вы думаете о "мусорном скандале"? 3
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Андрей / 27.02.19 16:23Странно, что только за коррупционную составляющую арестовали. Как глава местного Союза предпринимателей наверняка тесно связан с Шохиным и иными чубайсами.
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Яна / 27.02.19 16:22Удивляет то, что предприниматели так активно идут во власть. Ну, если ты такой талантливый организатор экономической деятельности, ну благоустраивай свою землю, помогай землякам. Нет, власти не хватает для получения большей прибыли – интересный капитализм получается.
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Dinis / 27.02.19 16:21Дело с мусорным скандалом вообще мутное, неизвестно еще, что такое сделали, чтобы запах от нее именно в канун выборов стал так мощно идти. Сейчас что-то все молчат.