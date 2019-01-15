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Ольга Бузова будет представлять Россию на Евровидение 2019

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Слухи о том, что Ольга Бузова поедет на Евровидение 2019 от России, уже давно распространились в сети. Многие не верили в то, что это возможно. Однако назло всем завистникам, певица действительно может поехать на Международный музыкальный конкурс.

Евровидение 2019

Напомним, что в 2019 году престижный музыкальный конкурс будет проводиться в Израиле. Недавно также стал известен логотип конкурса – 3 треугольника, соединенных в форме звезды. Первый полуфинал конкурса состоится уже 14 мая, а финал пройдет 18 мая.

Ольга Бузова и другие претенденты

Недавно стал известен список исполнителей, которые могут представлять Россию на Евровидении в 2019 году. Наиболее обсуждаемой персоной в этом списке стала Ольга Бузова, которая и до конкурса имела много поклонников, а также ненавистников.

 

Однако многие все же считают, что если Ольга и не произведет сильного впечатления своими вокальными способностями, то точно запомнится жюри и другим участникам конкурса креативным образом и умением держать себя на сцене.

То, что Ольга Бузова поедет на Евровидение от России в 2019 году, еще неточная информация. В ближайшее время произойдет еще несколько этапов отбора и будет точно известно, кому выпадет честь представлять свою страну на таком солидном конкурсе.

  • А вам нравится как поет Ольга Бузова

Сейчас среди соперников Бузовой следующие известные музыканты:

  • Сергей Лазарев;
  • Егор Крид;
  • Филипп Киркоров;
  • Елена Темникова;
  • Александр Панайотов;
  • Manizha.

Напомним, что Сергей Лазарев уже представлял Россию на Евровидении в 2016. К сожалению, певец не смог одержать победу, однако, занял почетное третье место, а также собрал больше всего зрительских голосов.

Будем надеяться, что если Сергей снова будет представлять Россию на Евровидении, то он выступит еще более достойно и займет первое место. К слову, в неофициальных голосованиях на тему того, кто достоен представлять Россию в 2019 году, интернет-пользователи больше всего голосов отдают именно за Лазарева.

 

Еще одна достойная претендентка – это Елена Темникова. Певица также уже имеет опыт выступления на Евровидении, когда 12 лет назад с другими девушками из группы «Серебро» заняла третье место.

К тому же, Лена обладает прекрасными вокальными данными, так что имеет все шансы представлять Россию на Евровидении в этом году.

Несмотря на то, кто все-таки будет представлять Россию на Евровидении в этом году, мы надеемся, что артист сможет выйти в финал и удивить жюри своими способностями. А о том, кто именно будет выступать на Евровидении, мы узнаем совсем скоро.

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15.01.2019
Теги: Ольга Бузова Евровидение новости 2019

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Оставить комментарий
  • Кто / 16.01.19 09:36
    -
    0
    +
    Принципиально не смотрю передачи с участием Бузовой: уже набила оскомину эта её навязчивость - в каждой бочке она затычка... Значит, и это пропущу, лучше почитаю что-нибудь или фильм посмотрю новый)))
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  • Дарья / 15.01.19 10:12
    -
    1
    +
    Когда я увидела список кандидатов от России, я, мягко говоря, была в шоке. Неужели в нашей стране нет более достойных певцов? В прошлом году уже достаточно опозорились… А если на Евровидение поедет Бузова, то позор повторится.
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  • Мария / 15.01.19 10:11
    -
    -4
    +
    Обожаю Олю и как певицу, и как человека. Надеюсь, что она пройдет отбор и действительно будет представлять Россию на Евровидении в 2019 году. Я и все остальные ее поклонники поддержим ее в любом случае.
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  • Lena / 15.01.19 10:09
    -
    0
    +
    Я не отношусь к тем, кто унижает Ольгу за каждое ее действие. Однако считаю, что Евровидение – серьезный конкурс, а Бузовой до него еще расти и расти. В России есть много артистов, которые представили бы Россию достойнее, чем Бузова.
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