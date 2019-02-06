Фанатка, объявившая о своей беременности от Филиппа Киркорова, скончалась
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Ещё в конце прошлого года вся страна узнала имя самой преданной фанатки Филиппа Киркорова. Ею оказалась 53-летняя москвичка Светлана Сафиева, сделавшая громкое заявление - она ждёт от Филиппа Бедросовича тройню. Естественно, мимо такой новости не смог пройти Андрей Малахов. И именно у него на передаче выяснилось, что на самом деле никакой беременности нет, а Светлана страдает редким заболеванием, из-за которого у неё и образовался большой живот.
Однако переубедить Сафиеву специалистам не удалось. Женщина до последнего дня была уверена, что носит под сердцем детей Киркорова. И всё-таки в начале 2019 года она согласилась лечь в больницу. Причиной для этого послужило эмоциональное состояние Светы. Она очень болезненно воспринимала тот негатив, который обрушился на неё после объявления о ложной беременности. А особенно сильно давили на Софиеву собственные дети.
И едва женщина оказалась в больнице, как сын начал готовить сделку купли-продажи элитной квартиры матери, которая находится в центре Москвы. Причём сама Светлана была против этой идеи. Более того, она не была уверена в том, что сделка закончится для нее благополучно. Возможно, именно эти переживания и послужили причиной для резкого ухудшения состояния здоровья Софиевой. И к огромной неожиданности всех, кто следил за этой историей, в начале февраля она скончалась от инсульта. Но, что самое удивительное, дети Светланы не торопились её хоронить, и женщина почти неделю пролежала в морге. Единственное, что сразу сделал сын после ее смерти, это забрал документы на недвижимость и телефон из палаты матери.
Что же касается самого Филиппа Киркорова, то по словам его приближенных, поп-король российской эстрады знает о трагической судьбе своей самой преданной поклонницы и он несказанно расстроен этой новостью. И здесь нет ничего удивительного, ведь Светлана Сафиева не пропускала ни одного концерта любимого исполнителя, всегда покупала место в первом ряду и щедро одарила его цветами и другими подарками.
Краткая информация о Филиппе Киркорове
Имя: Филипп Киркоров
Отчество: Бедросович
День рождения: 30.04.1967
Возраст: 51 год
Место рождения: г. Варна, Болгария
Рост: 198 см
Вес: 95 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певец, продюсер
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А что вы думаете обо всей этой ситуации? 3
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911 / 06.02.19 18:11Да понятно, что у неё не всё в порядке было с головой, но в какой-то степени это оправданно. Ещё в самом первом выпуске, где она доказывала, что беременна, рассказали, что произошло с её первым мужем. Повторять не буду, но это реально страшно. А тем более она говорит, что очень его любила. Так что здесь у любого нормального человека поедет крыша.
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Лариса 78 регион / 06.02.19 17:50Да, как-то всё не очень закончилось. Так-то то ей можно было помочь избавиться от навязчивой идеи, что она беременна. Но, увы, что-то пошло нет так. Грустная история.
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Мари / 06.02.19 17:38Исключительно по-человечески эту женщину жалко. Она не производила какого-то негативного впечатления, напротив казалась милой и спокойной. Сразу видно в молодости это была красавица. Но трагические жизненные обстоятельства пошатнулись ее психическое состояние. И здесь бы ещё лет десять назад детям надо было забить тревогу и помочь матери. Вместо этого они отвернулись от неё, а сейчас с чистой совестью делят ее дорогую недвижимость. Детям оправдания нет в этой ситуации.