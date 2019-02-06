Фанатка, объявившая о своей беременности от Филиппа Киркорова, скончалась

Ещё в конце прошлого года вся страна узнала имя самой преданной фанатки Филиппа Киркорова. Ею оказалась 53-летняя москвичка Светлана Сафиева, сделавшая громкое заявление - она ждёт от Филиппа Бедросовича тройню. Естественно, мимо такой новости не смог пройти Андрей Малахов. И именно у него на передаче выяснилось, что на самом деле никакой беременности нет, а Светлана страдает редким заболеванием, из-за которого у неё и образовался большой живот.

Однако переубедить Сафиеву специалистам не удалось. Женщина до последнего дня была уверена, что носит под сердцем детей Киркорова. И всё-таки в начале 2019 года она согласилась лечь в больницу. Причиной для этого послужило эмоциональное состояние Светы. Она очень болезненно воспринимала тот негатив, который обрушился на неё после объявления о ложной беременности. А особенно сильно давили на Софиеву собственные дети.

И едва женщина оказалась в больнице, как сын начал готовить сделку купли-продажи элитной квартиры матери, которая находится в центре Москвы. Причём сама Светлана была против этой идеи. Более того, она не была уверена в том, что сделка закончится для нее благополучно. Возможно, именно эти переживания и послужили причиной для резкого ухудшения состояния здоровья Софиевой. И к огромной неожиданности всех, кто следил за этой историей, в начале февраля она скончалась от инсульта. Но, что самое удивительное, дети Светланы не торопились её хоронить, и женщина почти неделю пролежала в морге. Единственное, что сразу сделал сын после ее смерти, это забрал документы на недвижимость и телефон из палаты матери.

Что же касается самого Филиппа Киркорова, то по словам его приближенных, поп-король российской эстрады знает о трагической судьбе своей самой преданной поклонницы и он несказанно расстроен этой новостью. И здесь нет ничего удивительного, ведь Светлана Сафиева не пропускала ни одного концерта любимого исполнителя, всегда покупала место в первом ряду и щедро одарила его цветами и другими подарками.