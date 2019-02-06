 
 
 

 
 
На главную
 
 

Фанатка, объявившая о своей беременности от Филиппа Киркорова, скончалась


2 1

Ещё в конце прошлого года вся страна узнала имя самой преданной фанатки Филиппа Киркорова. Ею оказалась 53-летняя москвичка Светлана Сафиева, сделавшая громкое заявление - она ждёт от Филиппа Бедросовича тройню. Естественно, мимо такой новости не смог пройти Андрей Малахов. И именно у него на передаче выяснилось, что на самом деле никакой беременности нет, а Светлана страдает редким заболеванием, из-за которого у неё и образовался большой живот.

Однако переубедить Сафиеву специалистам не удалось. Женщина до последнего дня была уверена, что носит под сердцем детей Киркорова. И всё-таки в начале 2019 года она согласилась лечь в больницу. Причиной для этого послужило эмоциональное состояние Светы. Она очень болезненно воспринимала тот негатив, который обрушился на неё после объявления о ложной беременности. А особенно сильно давили на Софиеву собственные дети.  

И едва женщина оказалась в больнице, как сын начал готовить сделку купли-продажи элитной квартиры матери, которая находится в центре Москвы. Причём сама Светлана была против этой идеи. Более того, она не была уверена в том, что сделка закончится для нее благополучно. Возможно, именно эти переживания и послужили причиной для резкого ухудшения состояния здоровья Софиевой. И к огромной неожиданности всех, кто следил за этой историей, в начале февраля она скончалась от инсульта. Но, что самое удивительное, дети Светланы не торопились её хоронить, и женщина почти неделю пролежала в морге. Единственное, что сразу сделал сын после ее смерти, это забрал документы на недвижимость и телефон из палаты матери.

Что же касается самого Филиппа Киркорова, то по словам его приближенных, поп-король российской эстрады знает о трагической судьбе своей самой преданной поклонницы и он несказанно расстроен этой новостью. И здесь нет ничего удивительного, ведь Светлана Сафиева не пропускала ни одного концерта любимого исполнителя, всегда покупала место в первом ряду и щедро одарила его цветами и другими подарками.

Краткая информация о Филиппе Киркорове

Имя: Филипп Киркоров

Отчество: Бедросович

День рождения: 30.04.1967

Возраст: 51 год

Место рождения: г. Варна, Болгария

Рост: 198 см

Вес: 95 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: певец, продюсер

Смотреть фотографии с Филиппом Киркоровым

Фотографии

Показать еще

Фотографии



1 Не нравится 2 Нравится 06.02.2019 Теги: Филипп Киркоров

А что вы думаете обо всей этой ситуации? 3  

Оставить комментарий
  • 911 / 06.02.19 18:11
    -
    1
    +
    Да понятно, что у неё не всё в порядке было с головой, но в какой-то степени это оправданно. Ещё в самом первом выпуске, где она доказывала, что беременна, рассказали, что произошло с её первым мужем. Повторять не буду, но это реально страшно. А тем более она говорит, что очень его любила. Так что здесь у любого нормального человека поедет крыша.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лариса 78 регион / 06.02.19 17:50
    -
    0
    +
    Да, как-то всё не очень закончилось. Так-то то ей можно было помочь избавиться от навязчивой идеи, что она беременна. Но, увы, что-то пошло нет так. Грустная история.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мари / 06.02.19 17:38
    -
    6
    +
    Исключительно по-человечески эту женщину жалко. Она не производила какого-то негативного впечатления, напротив казалась милой и спокойной. Сразу видно в молодости это была красавица. Но трагические жизненные обстоятельства пошатнулись ее психическое состояние. И здесь бы ещё лет десять назад детям надо было забить тревогу и помочь матери. Вместо этого они отвернулись от неё, а сейчас с чистой совестью делят ее дорогую недвижимость. Детям оправдания нет в этой ситуации.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору