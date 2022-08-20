Нонна Гришаева: биография, личная жизнь, новости

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева не только успешно снимается в кино и работает в театре, но и дает сольные концерты, выступает в качестве ведущей на телевидении и на радио, ее профессиональная биография включает большое количество успешных проектов. Каждая новая работа актрисы воспринимается ее поклонниками как праздник.

Нонна Гришаева — биография

Будущая российская звезда родилась 21 июля 1971 года в Одессе. Ее отец работал механиком на одном из грузовых судов одесского порта, мама сначала работала по специальности инженером, а потом стала преподавателем в школе.

Девочка с раннего детства проявляла врожденный актерский талант. В семье есть легенда о том, что к маленькой Нонне перешли по наследству музыкальные и актерские способности одной из родственниц по материнской линии, которая выступала в XIX веке на сцене знаменитой итальянской оперы «Ла Скала».

Уже в 5 лет маленькая Нонна снялась в фильме «Фотография на стене», а в 10 лет уже играла главную роль на сцене одесской оперетты. Девочка посещала театральную студию для детей, которая работала при одесском театре Музыкальной комедии. Имея такой богатый творческий опыт и яркий сценический талант, молодая одесситка смогла с первого раза поступить в престижное театральное училище им. Щукина в Москве.

Однако мама Нонны боялась оставлять единственную дочку одну в столице, поэтому настояла на ее возвращении в Одессу. Девушка послушалась и, вернувшись домой, поступила учиться в одесское музучилище на отделение вокала. Вскоре она смогла успешно выступить на гастролях этого образовательного учреждения в Москве — на сцене театра Романа Виктюка в спектакле «Принцесса на горошине». Этим же летом молодая актриса снова подала документы в «Щуку» и ее сразу зачислили на третий курс учебного заведения, уговорив маму отпустить дочь в Москву.

Студенчество Гришаевой выпало на сложные годы распада СССР, денег все время не хватало и приходилось спасаться только мамиными посылками из теплой Одессы. Также в это время она начала подрабатывать в качестве артистки в юмористическом шоу «Оба-на!». Показав свой незаурядный комедийный дар, Нонна стала получать предложения о сотрудничестве с разными режиссерами.

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После завершения учебы актриса поступила на службу в театр им. Вахтангова. Переломными, по мнению самой Нонны Гришаевой, в ее биографии и личной жизни стали 2000-е годы. В театре она смогла сыграть главную роль в спектакле «Мадемуазель Нитуш», где ее партнером был Александр Олешко, сыгравший Силестена. В это же время она начала активно сниматься в кино и на телевидении. За высокий вклад в развитие отечественной культуры актрису в 2005 году наградили званием заслуженной артистки России.

Помимо актерской деятельности, Нонна Викторовна успешно занимается сольным вокалом. В 2012 году она записала свой сольный альбом и дебютировала как талантливый пародист, мастерски перевоплощаясь в известных коллег по актерскому цеху.

В 2014 она возглавила Московский ТЮЗ и остается до сегодняшнего дня его бессменным руководителем. Актриса продолжает работать в театре, но в кино стала сниматься реже из-за высокой загруженности и избирательного подхода к проектам, в которых ей предлагают участвовать.

Личная жизнь Нонны Гришаевой

Актриса Нонна Гришаева открыта для зрителя, она откровенно рассказывает журналистам в интервью о своей биографии и личной жизни. В первый раз она вышла замуж за своего однокурсника по «Щуке» Антона Дерова, который был старше ее на три года. Пара оформила отношения сразу после завершения учебы. В 1996 году в семье появилась дочка Настя, но брак, просуществовав 7 лет, распался. Гришаева развелась с мужем из-за того, что Антон сильно пил и не принимал участия в воспитании дочери.

Второй раз Нонна Гришаева официально стала женой в 2006 году, выйдя замуж за актера Александра Нестерова. В ее личной биографии произошли важные изменения, она в декабре 2006 родила второго ребенка — сына Илью. Муж актрисы, который был на 13 лет ее младше, стал настоящим отцом не только для общего сына, но и дочери Гришаевой от первого мужа.

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Личную жизнь актрисы можно назвать счастливой, несмотря на то что в 2015 появилась информация, что у нее роман с актером Дмитрием Исаевым, который был ее партнером в спектакле «Варшавская мелодия». Однако пара смогла пережить кризисный период и сохранить семью.

Второй брак актрисы можно назвать счастливым. Ей удается находить время как для общения с мужем и детьми, так и для своей любимой творческой работы. Нонна Гришаева считает, что у нее не только успешная творческая биография, но и счастливый брак, в котором в любви выросли ее дети. Дочь Анастасия смогла закончить сначала художественную школу в Англии, потом поступила в колледж при Кембридже, а после закончила лондонский университет по специальности «Иллюстрация и графика».

Сын Илья, кроме рисования, увлекается музыкой и хорошо играет на саксофоне. Дочь еще в подростковом возрасте часто участвовала в проектах вместе с мамой.

Карьера Нонны Гришаевой

Актерская карьера актрисы началась в начале 90-х годов прошлого века. Она снялась в эпизодических ролях у таких знаменитых советских режиссеров, как Леонид Гайдай в комедии «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди» и в комедии Аллы Суриковой «Московские каникулы» с известными актерами:

Дмитрием Харатьяном;

Роланом Быковым;

Леонидом Ярмольником;

Натальей Гундаревой и др.

Потом были эпизодические роли в историческом сериале «Графиня Де Монсоро» и в популярном сериале «Моя прекрасная няня». На этот телепроект актриса была утверждена, но отказалась в нем участвовать из-за большой загруженности в театре. Вместо Гришаевой на главную роль утвердили Анастасию Заворотнюк, а Нонна появлялась в нескольких эпизодах в роли ее сестры.

Одновременно со съемками в кино актриса служила в театре, участвуя во многих театральных постановках Театра им. Вахтангова. Однако к своей главной роли в Денизы в спектакле «Мадемуазель Нитуш» она шла 10 лет, отказываясь от съемок в телевизионных проектах, таких как «Моя прекрасная няня».

Всероссийскую известность актрисе принесли фильмы и сериалы, в которых актриса сыграла главные роли:

«День выборов»;

«День радио»;

«Люба, дети и завод»;

«Ландыш серебристый»;

«О чем говорят мужчины»;

«Папины дочки»;

«Непридуманная жизнь».

Актерскую работу Гришаева успешно совмещала с работой ведущей на телевидении, куда ее приглашали в различные проекты на главные российские каналы. В 2014 году Нонна Викторовна решила попробовать себя в роли худрука Московского Театра юного зрителя, взяв на себя не только работу с репертуаром и постановкой спектаклей, но также все административные обязанности.

Также она продолжает участвовать в театральных постановках своего театра в качестве ведущей актрисы. Сегодня основное время актриса посвящает театральной работе и меньше снимается в кино более требовательно подходя к предлагаемым ей проектам. За последние три года актриса снялась только в двух фильмах: комедии «Спасите Колю!», где ее партнером был Дмитрий Нагиев, и в детективе «Одноклассники смерти». Кроме этого, актриса все еще работает в Театре им. Вахтангова.

Тимур Родригез, член жюри телевизионного шоу «Маска»: «Нона Гришаева чрезвычайно талантливая и многогранная актриса. Когда она выступала в шоу «Маска» в образе лошади, никто из членов жюри ее не узнал, т. к. большинство коллег по цеху не знают об ее уникальных вокальных данных. Все думали, что выступает Ольга Кормухина или Лада Дэнс».

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Нонна Гришаева — новости, фото

В последних новостях, связанных с именем любимой комедийной актрисы, сообщалась печальная информация о ее здоровье. В конце 2021 администрация Театра им. Вахтангова официально заявила о том, что из-за болезни ведущей актрисы Нонны Гришаевой отменяется несколько спектаклей с ее участием. Многие поклонники были обеспокоены состоянием ее здоровья, так как никто не уточнял, чем именно заболела любимая актриса.

Сама актриса опровергла слухи о том, что у нее проблемы со здоровьем. Она сказала, что ей пришлось сесть на карантин из-за положительного результата на COVID-19 после тестирования. В целом, заявила Гришаева, она чувствует себя нормально, проблем со здоровьем не испытывает. При этом актриса опубликовала свое последнее фото, подтверждающее ее хорошее физическое самочувствие.

Недавно Гришаева выступала в Новороссийске на своем творческом вечере «Падаю вверх». Кроме концертных номеров, популярная актриса откровенно делилась со зрителями секретами своего семейного счастья. Ее второй брак с актером Александром Нестеровым, который младше ее на 12 лет, смог выдержать непростое испытание временем и успешно просуществовал 15 лет. Супруги до сих пор счастливы вместе. По мнению Гришаевой, по своей природе любой мужчина полигамен, поэтому все представители сильного пола изменяют своим женам. Чтобы сохранить семью и счастливые супружеские отношения, не нужно проверять своего мужа на верность, считает Нонна Гришаева, которая сама была заподозрена в интимных отношениях с актером Дмитрием Исаевым несколько лет назад.

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