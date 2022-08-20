Паулина Андреева: биография, личная жизнь, новости

Обворожительная, талантливая и перспективная артистка Паулина Андреева за короткий период успела прочно закрепиться на киноолимпе. К ней пришла популярность после выхода кинолент «Оттепель» и «Саранча». Следующие роли в кино дают понять, что ее творческая биография сейчас на пике славы.

Паулина Андреева: биография

Настоящее имя актрисы — Екатерина, она родилась в Санкт-Петербурге 12 октября 1988 года. Ее семья никак не относится к творчеству — отец занимался предпринимательской деятельностью, мама увлекалась ландшафтным дизайном, управляла крупной строительной компанией.

Помимо Екатерины, родители воспитывали еще двух сыновей. Отец и мать прививали своим детям любовь к искусству и литературе, посещали вместе музеи, театры и художественные выставки. Хоть родители и не имели отношения к искусству, девочку манила сцена еще с раннего детства. В школьные годы она активно участвовала в театральных постановках, перед классом читала стихи, дома любила петь перед многочисленными родственниками.

Девочка посещала кружок по танцам, некоторое время она тренировалась в танцевальной студии «Тодес». Также Андреева увлекалась катанием на сноуборде, но после травмы ей пришлось оставить этот активный вид спорта.

После получения аттестата о среднем образовании девушка решила подавать документы на театральный факультет, но ее родители были против, поскольку считали, что это несерьезное занятие и не принесет много денег дочери. Поэтому Паулине пришлось поступить на факультет журналистики. Проучившись в университете два года, Паулина Андреева бросила учебу и отправилась за своей давней мечтой. Именно это решение девушки кардинально изменило ее творческую биографию и личную жизнь.

Не слушая родителей, будущая артистка подала документы сразу в несколько театральных вузов города. Андреева успешно сдала экзамены практически во все вузы, но остановила свой выбор на МХАТе.

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Начинающая артистка смогла продемонстрировать свой талант публике еще на первых курсах университета. Заметив умения девушки, многие театральные деятели хотели заполучить себе такую талантливую актрису.

Впервые Андреева сыграла в спектакле под названием «Околонуля» режиссера Кирилла Серебренникова. Ее выступление на театральной сцене было просто оглушительным, буквально сразу девушка стала очень популярной и запала в душу многим зрителям. Режиссеры тут же начали предлагать ей новые роли.

Личная жизнь Паулины Андреевой

Несмотря на большую популярность, актриса считается скрытным человеком и старается оберегать от общественности свою личную жизнь. Паулина Андреева не зарегистрирована в социальных сетях, а личный профиль в «Инстаграме» был долго закрыт для посторонних.

Во время работы над спектаклем «Околонуля» девушка познакомилась с известным артистом Владимиром Машковым. Позже это переросло в роман, Машков даже познакомил Паулину со своим наставником Олегом Табаковым и его женой, представив как свою девушку. Но, впрочем, эта связь очень быстро закончилась.

После этого актрисе приписывали любовные отношения с Константином Хабенским, Петром Федоровым, Евгением Цыгановым. Не все зрители могут понять, что постельные сцены в кино не всегда воплощаются в реальность, и все эти слухи никак не подтвердились.

В середине 2015 года в СМИ появилась информация о романе Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука, который на то время еще был женат. Некоторое время данная информация воспринималась публикой как обычная сплетня желтой прессы, однако в 2016 году, когда Светлана Бондарчук подала на развод, данная информация подтвердилась.

Федор Бондарчук прожил в браке со своей первой женой более 25 лет.

После развода со Светланой отношения между Бондарчуком и талантливой актрисой Паулиной Андреевой развивались так быстро, что спустя уже пару недель в прессе появилась информация о бракосочетании влюбленных. Официально они подтвердили свои отношения только в начале 2016 года, после совместного появления на светском рауте.

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Счастливое событие произошло в 2019 году в одном из залов Юсуповского дворца в Ленинграде. На свадьбу было приглашено множество представителей киноиндустрии и других известных людей. Именно муж оказал большое влияние на становление творческой биографии Паулины Андреевой. В 2021 году у супругов родился сын Иван. Актриса особо не распространяется о своих отношениях с мужем и не делится фото ребенка в соцсетях.

Карьера Паулины Андреевой

Театральный университет начинающая знаменитость окончила в 2012 году. После получения диплома Андреевой предложили работу в труппе МХТ, где девушка принимает участие в постановках и по сей день.

Каждую роль на сцене театра Паулина как будто проживала сама, стараясь внести в нее что-то новенькое. Именно поэтому работа актрисы пришлась по вкусу многим театральным деятелям. Самые яркие и запоминающиеся работы Паулины Андреевой в театре:

«Преступление и наказание»;

«Мастер и Маргарита»;

«Дом»;

«№ 13D»;

«С любимыми не расставайтесь».

Помимо работы на театральной сцене, артистка дебютировала в большом кино. Ее первой работой была эпизодическая роль в киноленте «Закон и порядок». Девушка сыграла сразу в двух сериях: «Яхтсмены» и «Облава».

После успешных съемок в проекте под названием «Оттепель» о начинающей, но очень перспективной актрисе заговорили многие как о новой звезде современного кино. В этой картине Паулина исполнила один из хитов Константина Меладзе. До работы над этим проектом девушка даже не подозревала о том, что у нее есть вокальные данные.

Следом на киноэкраны вышел сериал «Саранча», где актриса предстала перед зрителями в полностью обнаженном виде. Но и с этой ролью она также справилась успешно. В середине 2013 года состоялся премьерный показ фильма «Темный мир. Равновесие» с участием Андреевой. Данная кинолента подверглась жесткой критике, но работа артистки была оценена очень высоко.

Также стоит отметить работу Паулины над сериалом «Метод», который вышел на киноэкраны в 2015 году. Ее напарником по сериалу был известный артист Константин Хабенский. Девушке досталась очень неоднозначная и в то же время сложная роль, ей пришлось полностью погрузиться в среду преступников и серийных маньяков. В каждой серии Андреевой приходилось анализировать разум убийц, работать с разными видами огнестрельного оружия, участвовать в многочисленных трюках и погонях.

Далее последовала работа над такими проектами:

«Спящие»;

«Статус свободен»;

«Мифы»;

«Демон революции»;

«Григорий Р»;

«Метод 2».

В фантастической киноленте «Лучше, чем люди» Андреева исполнила непростую роль робота-андроида. Главными отличительными особенностями данного фильма стали эргономичные киберкостюмы, многочасовое нанесение грима, большое количество современных гаджетов и участие в съемках известных лиц российской киноиндустрии.

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В биографии этой талантливой и перспективной актрисы также стоит отметить работу сценаристом. В этом непривычном для нее амплуа Паулина Андреева трудилась над съемками киноленты «Псих».

Во второй половине 2019 года знаменитость приняла участие в съемках шоу «Вечерний Ургант». С ведущим этой программы девушка поделилась своими планами на ближайшее будущее и работой над новыми проектами.

Паулина Андреева — новости, фото

Стоит отметить главную роль знаменитости в фильме-фэнтези «Конек-горбунок». В данной картине девушка успешно перевоплотилась в царь-девицу. Осенью 2021 состоялась долгожданная премьера сериала «Вертинский», где она в очередной раз успешно сыграла легендарную актрису Веру Холодную.

Весной 2022 года, после рождения ребенка, Андреевой предложили поработать над съемками киноленты под названием «The телки». Карьера актрисы в большом кино и на театральной сцене складывается очень успешно. Андреева не может окончательно определиться с выбором между съемками в кино и работой на театральной сцене, поскольку обе этих сферы одинаково привлекательны для нее.

Паулина Андреева — не только талантливая артистка и красивая девушка, она любящая жена и заботливая мама. Девушка успевает сниматься в кино и сериалах, занимается своей музыкальной карьерой и снимается для обложек известных глянцевых журналов. Многочисленные поклонники Паулины следят за последними новостями из жизни актрисы и радуются новым фото.