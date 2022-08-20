Биография певицы Жасмин — личная жизнь, дети

«Индийское диско», «Долгие дни», «Лёли-лёли» в начале 2000-х пела вся страна. Восточная, экзотическая и красивая, как принцесса Жасмин, певица ворвалась на музыкальный олимп, чтобы доказать свой талант, а её биография заставляла журналистов дежурить под окнами её дома, теряясь в догадках. Была ли жизнь Сары Львовны Манахимовой похожей на сказку? Далее самые интересные ответы на этот вопрос.

Биография певицы Жасмин

Черноволосая красавица родилась в творческой еврейской семье в красивом городе Дербенте (Дагестан). Родители Лев и Маргарита Манахимовы воспитывали старшего брата будущей певицы Жасмин Толика, которому исполнилось 3 года, когда сестра появилась на свет.

До начала певческой карьеры будущая звезда носила имя Сара. Появившись на свет 12 октября 1977 года, малышка услышала первые звуки музыки, но сначала она её не увлекла и даже немного надоела — мама была дирижёром, а отец Лев Яковлевич балетмейстером. Когда родители записали девочку в музыкальную школу, малышка запротестовала, ведь там не было бабушки Сары, которая научила будущую певицу Жасмин не только читать сказки, но и петь. Только бабушке юная Жасмин могла доверить все свои детские секреты и тайны.

Будущая певица неплохо училась и в совершенстве знала английский. В школьные годы карьера вокалистки не входила в её планы, Жасмин мечтала связать свою жизнь с иностранными языками и путешествиями в разные страны.

По совету матери девушка выбрала медицинский колледж, где неплохо училась, но вскоре поняла, что её призвание — музыка. Толчком к музыкальной карьере послужил конкурс, в котором принимали участие хоры медицинского и музыкального колледжей. Юная Сара очень чисто пела, и ей доверили все сольные партии. Выступая на сцене, Жасмин поняла — вот то, чем она хочет заниматься на протяжении всей своей жизни. Но это не помешало ей закончить медицинский колледж с красным дипломом.

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Далее Жасмин потеряла мать, отчего долго переживала. Единственным спасением стало увлечение вокалом и поступление в Гнесинку. Певица обрела опору и в замужестве. В жизни Жасмин были успехи и поражения. Особенно трудным был 2021 год, когда не стало любимой бабушки.

Как складывалась карьера и личная жизнь звезды:

певица 2 раза была замужем;

первый брак оказался хуже второго;

пик славы пришёлся на 2000-е годы;

лучшие песни были написаны с 2000 по 2003 годы.

Личная жизнь, дети Жасмин

Образ певицы получился лёгким и страстным одновременно, поэтому поклонники не раз задавались вопросами, как у девушки складывается личная жизнь, есть ли муж и дети. Певица Жасмин неохотно говорила о себе, но сегодня уже известна её богатая биография.

Впервые Сара вышла замуж в 1996 году году, когда потеряла мать и решила учиться вокалу в столице. 36-летний бизнесмен 2 года настойчиво добивался её руки и получил согласие. Как рассказывал сам Вячеслав Семендуев, Сару он впервые увидел на видеокассете, которую принёс её брат Толик, и захотел познакомиться, но получил отказ. Будущая певица Жасмин, чья биография и личная жизнь вызывают много споров, боялась разницы в возрасте и искала спутника помоложе. Однако настойчивость мужчины была вознаграждена — красавица согласилась выйти за него замуж, а спустя год родила сына Мишу.

Муж оказался спонсором будущей артистки. Никто не верил, что она несчастна, пока красавица не выставила шокирующее видеообращение. В 2006 году пользователи делились роликом о том, что Жасмин стала жертвой насилия собственного супруга, и нуждается в поддержке. Вячеслав заставлял её работать с невыгодными документами, виня в аморальном поведении, а звезда отказывалась это сделать.

Судебный процесс был громким. Свои эмоции артистка отразила в автобиографической книге «Заложница», где подробно описала свои далеко не идеальные отношения. В ней есть всё, что Сара доверяла только себе и своему личному дневнику. Певица настолько устала от домашнего насилия, что и не верила, что может снова выйти замуж. Однако от депрессии её спас Илан Шор. Политик, бизнесмен, миллионер из Молдавии был младше звезды, но это его не останавливало. В парижском кафе он предложил артистке выйти замуж, и девушка ответила ему согласием.

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Они отпраздновали вступление в брак в 2011 году, а на следующий год родилась девочка Маргарита. Как призналась сама певица Жасмин, несмотря на сложную биографию, она очень любит своих детей. Их трое — Михаил, дочь Маргарита и Мирон (2016 г. р.). Певица Жасмин была бы счастлива, если бы не сложные обстоятельства с мужем. В 2020 году его объявили в розыск. В данный момент мужчина скрывается в Израиле.

2021 год принёс Саре тяжёлые испытания — от ковида умерла её бабушка, а затем и дед. Это стало для артистки тяжёлым ударом, но она не сдаётся и продолжает радовать своими песнями зрителей в Израиле и других странах.

Карьера певицы Жасмин

Кто-то говорил, что она началась с того момента, когда Сара Львовна взяла псевдоним восточной принцессы и его одобрил продюсер. Но на самом деле тягу к творчеству Жасмин почувствовала ещё раньше.

Её музыкальная карьера началась с выступления в КВН, где принимали участие хор музыкального и медицинского училища. Девушку с хорошим слухом и голосом взяли на пение всех партий и её команда выиграла у хористов-профессионалов. Именно с этого момента Сара поняла — вот её призвание. И, закончив медицинский колледж, помчалась в столицу, чтобы поступить в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных. Шёл 1996 год, который совпал с тяжёлым событием — мамы Маргариты не стало. Она умерла от тяжёлого заболевания, и Сара очень тяжело переживала это событие.

Талантливая девушка поступила в Гнесинку, в класс Натальи Андриановой. К этому времени Сара приняла предложение бизнесмена Вячеслава Семендуева, который и помог ей раскрутиться в начале карьеры. Спустя 3 года на экраны вышел первый клип Жасмин «Так бывает». В нём певица показала свою красоту и выглядела современно, хотя критики путали её с Анжеликой Варум и карьеру не считали удачной.

Настоящую славу Жасмин принёс клип «Долгие дни», в котором использовались незнакомые большинству людей новые технологии, погоня, гаджеты, к которым привыкли только сейчас. Именно с него и началась настоящая творческая биография певицы Жасмин, национальность которой долго пытались угадать многие зрители.

Первый сольный альбом «Долгие дни» получил мировую известность. В него вошли такие яркие хиты, как «Долгие дни», «Летний день», «Падал снег», «Ангел» и многие другие. Но самыми зажигательными хитами стали «Долгие дни», за которые Жасмин получила премию в номинации «Песня года» и «Золотой граммофон», и «Падал снег», которая звучала практически повсюду.

Следующий альбом вышел в 2001 году под названием «Перепишу любовь». Лучшими работами стали песни «Перепишу любовь» и «Торопишься слишком», которые получили музыкальные награды и очень понравились зрителям. Но самым зажигательным стал клип «Лёли-лёли», который снимался в Ботаническом саду в январе. В нём восточная звезда выбрала весьма экзотический образ и позировала со змеями. А в 2002 клип «Перепишу любовь» получил сразу несколько ярких премий. В нём Жасмин представила современный образ женщины большого города и смогла спеть красиво, никому не подражая и очень нежно. А песни «Рождественская» и «Белая метель» стали настоящими зимними хитами.

Однако, несмотря на успешность альбомов и хитов, не обошлось и без критики. Жасмин сравнивали с такими певицами, как Варум, Ольга Орлова и Алсу, споря, кто кого копирует. Многие считали, что черноглазая певица слишком следит за впечатлением у микрофона, забывая о дыхании, но девушка не сдавалась.

Вышел новый альбом «Головоломка», в создании которого принимала участие сама Алла Борисовна Пугачёва. Примадонна выступила главным режиссёром-постановщиком альбома, а яркими хитами стали песни «Запутала», «Мамино сердце», «Головоломка» и «Не отпуская меня». В релизе «Головоломки» участвовали компании «Мистерия звука» и Jasmin Productions. К этому времени Жасмин получила мировое признание и путешествовала по всем странам мира, давая гастроли в Италии, Израиле и Америке.

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Далее последовал альбом «100% любви», из которого особо полюбились такие песни как «Шалом» и «Имена на небесах». А в альбоме «Да» яркими хитами стали не только одноименная композиция, но и «Самый любимый», «Разгадай любовь». К этому времени Жасмин была на пике популярности и славы. Кроме исполнения песен, она работала моделью, принимая участие во многих показах, искала себя, а зрители запомнили тёзку знаменитой принцессы с тёмными глазами и короткой стрижкой. В это время Жасмин активно экспериментирует с внешностью — она кардинально меняется в клипах «Дольче вита», «Разгадай любовь», ищет себя, но на сцене уже появляются новые певицы, молодые конкурентки, что заставляет девушку менять образы.

Последующие альбомы «Мечта» (2009) и «Тебе понравится» (2005) были менее успешны, чем предыдущие. В них Жасмин слишком увлеклась поиском себя, своего образа, поэтому мало впечатляла. «Индийское диско» и «Как ты мне нужен» принесли певице успех, но уже не такой блистательный. В это время творческие поиски продолжались. В марте 2006 года Жасмин стала лицом бренда Pantene Pro-V, сняла клипы «Как ты мне нужен», «Боль» и «Ночь», за который она получила титул «Заслуженная артистка Дагестана». Песни «Не жалею», «Зависимость» и «Прощай, моя помада» стали хитами и понравились многим, хотя и не имели прежнего успеха.

Жасмин начала выставлять свои ролики в социальных сетях, где они тоже обретали популярность. Итогом творческих поисков на этом этапе стал альбом «Жасмин. Весна» (2018), ставший «Прорывом года». А ситуация с ковидом в 2020 году посодействовала созданию композиции «Можно», автором которой стал Макс Фадеев, и других ярких хитов. Творчество певицы стало более зрелым и современным, кажется, она нашла, что искала. Её последний клип «Можно» завоевал популярность и, как пишет в социальных сетях сама певица, он далеко не последний. Поэтому поклонники следят за тем, какие новости выкладывает Жасмин и над каким материалом работает сейчас. Возможно, новые клипы мы увидим совсем скоро.

Интересные факты о певице Жасмин

Мало кому известно:

До 5 лет Жасмин терпеть не могла музыку и всё, что с ней связано. Любимицей Сары была бабушка, которая научила внучку не только петь, но и готовить, шить, стирать и даже во взрослой жизни поддерживала певицу своими советами. В школе Жасмин мечтала стать не звездой эстрады, а переводчиком, но в её городе не было филологического факультета. Во время съёмок дебютного клипа закончилась плёнка. Она была дефицитной и искать её приходилось очень долго. На поиски ушёл практически целый день. Жасмин не праздновала свадьбу из-за смерти матери. Она была в глубоком трауре, но согласилась стать женой бизнесмена. Много песен Жасмин записала, будучи беременной Маргаритой. Певица очень любит разводить орхидеи — это её страсть. Саре очень нравится готовить — она не раз признавалась, что бабушка научила её многим национальным рецептам и секретам. Жасмин нравятся восточные образы. Она рада, что, взяв псевдоним принцессы из «Алладина», смогла показать и развить свои таланты.

Сейчас Жасмин счастлива, посвящая себя творчеству и детям. Она сумела восстановиться после потери близких и сейчас передаёт своим детям бабушкины знания и навыки.