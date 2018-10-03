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Сестры Хачатурян: решение суда

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По решению Басманного суда столицы, сестры Хачатурян будут ждать окончательный приговор на свободе. В последних новостях сообщается, что девушкам разрешено проживать в отдельных квартирах и встречаться только с матерью. 

Запрет наложен на пользование мобильной связью и интернетом, сестры не могут общаться между собой и с журналистами, должны в ночное время находиться по указанному месту. Это стало возможным после того, как адвокаты выявили многочисленные нарушения в следственных действиях досудебных органов.

Кровавый финал семейной идиллии

В конце июля на лестничной площадке одной из московских квартир было обнаружено соседями окровавленное тело владельца двухкомнатного столичного жилья Михаила Хачатуряна. Лицо мужчины при этом представляло собой кровавое месиво.

При осмотре тела полицейским судмедэкспертом было насчитано более 47 ножевых ранений.

Под напором следователей дочери Хачатуряна признались в совершенном преступлении, мотивируя содеянное многолетними издевательствами со стороны отца.

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При этом ни одна из дочерей не испытывала ни малейшего раскаяния и считали, что жизнь в тюрьме намного лучше прошлых многолетних издевательств со стороны родителя.

Если верить словам трех девочек, Михаил Хачатурян на протяжении всей их жизни обращался с ними, как с рабынями:

  • заставлял дочерей выполнять всю домашнюю работу;
  • не позволял регулярно посещать школу и общаться со сверстниками;
  • неоднократно запугивал дочерей, объясняя свое всевластие обширными знакомствами в законодательных органах;
  • использовал несовершеннолетних в качестве объектов для удовлетворения своих низменных потребностей.

Странным остается тот факт, что мама девочек оставила своих дочерей на произвол судьбы, зная о проблемах супруга с психикой. По ее словам, она вынужденно покинула детей из-за угроз супруга и постоянных побоев. Взамен покойный муж пообещал вырастить и воспитать дочерей самостоятельно.

Решение суда о выходе сестер Хачатурян на свободу до окончательного вердикта было воспринято родственниками погибшего весьма неоднозначно. Как рассказывается в последних новостях, его племянник устроил со старшим сыном Михаила потасовку после озвучивания вердикта о выпуске девочек на свободу.

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Объяснения следственных органов

Сестры Хачатурян в первых своих интервью рассказали журналистам, что их действия были спланированными, но несогласованными. Поэтому они не стали усугублять свою вину отказом при первичных допросах.

Сейчас общественность разделилась на 2 лагеря:

  • защитники девочек утверждают, что многолетние издевательства и насилие со стороны отца сломали их психику;
  • их противники выступают за максимальное наказание для сестер, устроивших казнь родному отцу.

При этом решение суда по поводу дальнейшей судьбы сестер Хачатурян в последних новостях открытые источники информации комментировать в полной мере не могут из-за того, что процессуальные мероприятия проходили в закрытом режиме.

Журналистам следователи объяснили, что обвиняемые не представляют угрозы для общества, поэтому держать их в СИЗО до вынесения окончательного приговора не имеет смысла.

Вердикт психиатров

В процессе обследования в институте им. Сербского, специалисты выяснили, что младшая из сестер в момент совершения преступления находилась в невменяемом состоянии.

Поэтому несовершеннолетней Марии скорее всего удастся избежать уголовно ответственности.

Взамен тюремного срока девушке придется определенное время лечиться в специализированном учреждении. Старшие Ангелина и Кристина в любом случае будут наказаны за убийство человека, совершенное по сговору группой лиц.

Личность убитого

Соседи Михаила Хачатуряна к отцу девочек относятся весьма неоднозначно. Он прославился во дворе своими угрозами, одному из жильцов даже прострелил ногу за то, что тот занял его парковочное место.

Кроме этого, полиция при обыске нашла в машине многодетного отца килограмм героина и несколько видов огнестрельного оружия.

Сестра Михаила наоборот утверждает, что он был отзывчивым и добрым человеком. В социальных сетях мужчина регистрировался как Михаил Иерусалимский, несколько раз совершал паломничество в Израиль к святым местам и проповедовал в беседах с друзьями и близкими необходимость соблюдения церковных заповедей.

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Преподаватели в школе, где учились младшие сестры Хачатурян до ареста, в один голос заявили, что девочки не допущены к экзаменам из-за многочисленных пропусков. Как стало ясно после решения суда о выходе обвиненных на свободу, отец просто не выпускал дочерей из квартиры.

Как бы там ни было, убийство не может оставаться безнаказанным. Поэтому старших сестер Хачатурян наверняка отправят в колонию строго режима на 20 лет, а младшей из-за диагноза психиатров придется отсидеть за решеткой около 10 лет.

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03.10.2018
Теги: сестры новости решение

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  • Елена / 03.10.18 14:23
    -
    2
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    Как мать могла уехать и бросить детей с таким уродом? Она ведь знала, на что он способен. Запугал, угрожал – да просто выкрала бы девочек и рвонула, куда глаза глядят. Не понимаю я как так можно равнодушно где-то жить, когда твоим детям плохо!
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  • Регина / 03.10.18 14:21
    -
    2
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    Вот интересно, учителя почему не заявили в социальную службу? Ведь ясно же, что в семье что-то происходит, раз столько пропусков без уважительной причины. Безразличие окружающих виновато в том, что запуганные дети не верили в помощь со стороны.
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  • Вера / 03.10.18 14:20
    -
    0
    +
    Ужас, что ни соседи в полицию не заявили, ни родственники. Ведь наверняка слышали, что творится за стенкой. Тогда бы удалось избежать трагедии/
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    • Вере / 03.10.18 15:35
      -
      0
      +
      Вот именно, соседи много раз слышали, что за стеной в квартире Хачатурянов в отсутствие в ней хозяина его три дочери со своими многочисленными друзьями устраивают ночные вечеринки (вписки) с громкой музыкой, сексом, алкоголем и лёгкими наркотиками. Если бы соседи заявляли в полицию на разгульных наглых девиц, то, может, эти три разнузланные девицы и не решились бы на убийство родного отца, который хотел воспитать их достойными людьми.
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      • Masha / 03.10.18 21:49
        -
        -1
        +
        А ты откуда знаешь про их "разгульный" образ жизни? Соседка их что ли? Аль свечку держала ? Противно читать таких псевдо праведников. Тьфу! Если бы тебя отец насиловал и издевался много лет, я бы на тебя посмотрела, что бы ты сделала. А так, все судить горазды. Интернет праведники.
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        • Маше / 03.10.18 22:53
          -
          1
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          Машенька, тебе ведь дядя следователь и тётенька судья запретили пользоваться интернетом! Взрослых слушаться надо.
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          • Masha / 04.10.18 01:10
            -
            0
            +
            Ок, безымянный интернет тролль, а тебя взрослые не учили, что если ничего умного нет сказать, то лучше промолчать? Или ты считаешь нормальным насиловать собственных детей? Тогда все с тобой ясно. Вопрос закрыт.
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      • Masha / 04.10.18 01:22
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        -1
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        Достойный отец? Который держал у себя дома киллограм героина и оружие? Который прострелил ногу соседу за парковку, избивал жену и насиловал своих дочерей? По себе судишь о его "достоинстве"? Если да, то ты тоже мразь. Наверное, по этому себе подобных защищаешь.
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