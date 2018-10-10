Хронология беспредела: правда и слухи
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Что творили футболисты, на кого они волей случая «нарвались» и что говорят на эту тему руководители ФК, за которые играют Кокорин и Мамаев?
Футболисты совершили ряд правонарушений, и теперь им грозит исключение из ФК и тюремное заключение.
В самом начале всех приключений 7 октября закадычные друзья решили отправиться из Питера в Москву, арендовав для этого целый вагон «Сапсана». Имелись сведения, что дебош спортсменов начался еще в поезде, однако представители РЖД данную информацию отрицают.
Уже в столице в «Кофемании» один из футболистов стулом ударил посетителя, обозвав его перед этим «китайцем». Пострадавшим оказался столичный чиновник, который опередил спортсменов и изъял из заведения флешкарту с записью нападения. Представители чиновника уже написали заявление и сейчас намерены переквалифицировать обвинение, чтобы срок наказания за совершенные ими действия был увеличен с 2-х до 5 лет.
На этом спортсмены не остановились. Они отправились в стрип бар. Выйдя из заведения, футболисты вели себя развязно, опирались на припаркованные машины и стучали по ним. Водитель ведущей Первого канала, находившийся на территории парковки, сделал им замечание. В ответ футболисты избили мужчину. С тяжелыми травмами, весь залитый кровью водитель был доставлен в больницу.
Телеведущая Ольга Ушакова рассказала, что заявление от имени ее водителя и заключение врачей о побоях уже переданы в правоохранительные органы.
Удивительно, но футболисты так и не были задержаны представителями правоохранительных органов. Сегодня они должны явиться в отделение полиции для дачи показаний.
Звезды шоу-бизнеса резко осуждают действия спортсменов. «Даже в моем детстве это было западло...Беспредел и позорище!», - именно так охарактеризовала поведение футболистов Лера Кудрявцева.
Футбольные клубы высказываются очень осторожно. Действия игроков они осуждают, и отмечают, что к ним будут применены штрафные санкции. Что касается их полного исключения из клуба, технически это сделать сложно. Согласно условиям контрактов, игроки в этом плане защищены со всех сторон, и сейчас юристы команд ищут лазейки, которые позволили бы удалить их из состава полностью или хотя бы отстранить на максимально возможное число игр.
Как выдумаете, Кокорина и Мамаева накажут? 6
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javoronok / 10.10.18 14:51Моральные уродцы.
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Кати / 10.10.18 14:17Чиновник vs футболисты. Это поинтереснее Коннора и Хабиба будет.
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javoronok / 10.10.18 14:52> Чиновник vs футболисты. Это поинтереснее Коннора и Хабиба > будет. Да при чем тут чиновник, их поступки вот что ужасно. Без разницы, против кого гни, На месте чиновника мог быть любой. Хорошо что он попался, на затихарят теперь,
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жужа@ / 11.10.18 00:59Простой человек водитель с черепно-мозговой травмой в реанимации.... это ж чистая уголовка. Но про водителя как то вскользь
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demon / 10.10.18 14:11Странно. Почему не включить пункт о подобном форс-мажоре в контракт? Они потому и ведут себя как конченое быдло, что чувствуют безнаказанность.
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111 / 10.10.18 13:54Ага. Не накажут.