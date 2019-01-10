Какого числа День Прокуратуры в 2019 году?

День прокуратуры в России празднуют на протяжении многих лет. Ведь благодаря высшим государственным органам власти в стране можно соблюдать порядок и следить за выполнением всех существующих законов. Поэтому каждый должен знать, какого числа будет отмечаться этот праздник в 2019 году.

История и традиции праздника

Петр I всегда стремился вывести культуру России на высший уровень. Именно для достижения этой цели в 1722 году был создан отдельный государственный орган, служащие которого должны были контролировать выполнение законов, введенные государем.

Судя по сохранившимся документам, первым прокурором назначили дипломата Павла Ягужинского. Этот человек был довольно известен в своих кругах, постоянно общался с людьми из высшего общества и славился своей честностью и неподкупностью.

Поэтому 12 января 1766 года мужчина принял на себя новые обязанности и долгое время помогал улаживать все конфликты и разбирался в уголовных преступлениях, не переступая рамки закона.

Именно в память о Павле Ягужинском (его доблести и нравственности) был введен День работника прокуратуры РФ, который остается актуальным и в 2019 году.

В изначальном варианте праздник отмечали каждый год 12 января. Но во времена СССР, сразу после того, как государственных служащих прокуратуры переименовали в народных комиссаров союзных дружин, важная дата была перенесена на 28 мая.

Официальный указ был подписан в 1922 году и на протяжении 33 лет комиссариат оставался под полным контролем высших представителей власти.

В 1993 году, уже после распада Советского Союза, первый президент России подписал документ об учреждении прокуратуры. Именно в таком варианте она существует и на сегодняшний день, включая в себя следующие позиции:

Академия генеральной прокуратуры России;

генпрокуратура Российской Федерации, действующая на всей территории страны;

транспортные, научные, военные и другие специализированные подразделения;

отделения прокуратуры, отвечающие за порядок в определенных городах и районах страны.

Таким образом, произошла централизация отделений прокуратуры, которая до сегодняшнего дня считается самой актуальной на территории РФ. В ближайшее время никаких изменений и нововведений не планируется.

На сегодняшний день важно не только знать, когда именно празднуется День прокуратуры в 2019 году, но и какие традиции сопутствуют этому празднику. Пусть их не очень много, но все они имеют огромное значение:

Отличившиеся работники государственной службы получают повышение по службы, вознаграждаются премиями и другими наградами за свою добросовестную службу. В праздничный день родственников всех служащих приглашают на заранее отрепетированное мероприятие. Там же можно встретить особых гостей – представителей официальных лиц государства. Тех работников, которые превзошли все ожидания окружающих и особо отличились на службе, приглашают в столице, где награждение происходит в официальной обстановке, а грамоты (или медали) вручаются самим президентом Российской Федерации. Конечно же, в этом случае без представителей прессы, радио и других средств массовой информации не обойдется.

Эти традиции не меняются с 1996 года, когда День прокуратуры не был настолько популярен, но очень ценился обычными гражданами и другими представителями власти. Сегодня же к такому важному празднику готовятся заранее.

Сколько лет прокуратуре

Если дата празднования не меняется на протяжении десятилетий, то назвать точную дату основания прокуратуры довольно сложно. А все из-за того, что разные источники указывают разные цифры. А именно:

некоторые историки утверждают, что в нынешнем году вышеуказанному государственному органу исполнится 297 лет;

но есть версия, что нужно отталкиваться от даты, когда прокуратура была основана именно в России. А это 1993 год, с которого уже прошло 26 лет.

Но все же на официальном уровне считается, что государственной организации уже практически 300 лет, так как ее корни идут еще из царской России, когда о своем решении заявил Петр I.

А если смотреть в целом, то каждый житель страны может сам для себя решить, сколько же лет исполняется прокуратуре в этом году.

Какого числа День работника прокуратуры в 2019 году

До значимого в государстве праздника осталось совсем мало времени. Ведь официально День прокуратуры в 2019 году отмечается 12 января. Так, что в настоящий момент ведется усиленная подготовка к торжественным мероприятиям, которые должны порадовать каждого работника органов.

Так как теперь достоверно известно, какого числа нужно поздравлять работников прокуратуры, у родных и близких появится отличная возможность приготовить приятные сюрпризы, сделать подарки или подписать открытку с приятными словами.