Умерла звезда сериала Моя прекрасная няня

Сайт Московского театра юного зрителя опубликовал печальную новость, умерла Наталья Корчагина. Причина смерти актрисы пока неизвестна.

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На свет артистка появилась 24 июля 1948 года. Свою карьеру она начала с работы в Казанском театре имени Качалова. Затем талантливую актрису пригласили в МТЮЗ. Любимому театру женщина отдала свои лучшие годы, она трудилась там начиная с1974 года.

За это время она сыграла много прекрасных ролей, таких как:

Беатриче в «Много шума из ничего»;

Вера в «Героях нашего времени»;

Констанция в «Трех мушкетерах».

В последние годы она не оставляла работу, потому что не представляла себе жизни без сцены. Ее последним спектаклем стал «Пушкин. Дуэль. Смерть», где она сыграла Карамзину. Многим актриса запомнилась своим участием в творческом объединении «ДУЭТ».

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Кроме театра, Наталья пробовала себя в кинематографе. Многие ее помнят по следующим кинолентам:

«Господня раба»;

«Мама не горюй 2»;

«Сталин Live»;

«Два цвета страсти»;

«Атлантида».

Намного чаще актрису можно было увидеть на экранах начиная с 2000 года. Телезрителям она больше всего запомнилась в эпизодических ролях, которые она сыграла в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Интерны».

Даже в такие второстепенные роли женщина смогла внести свою изюминку и шарм, благодаря чему надолго запомнилась зрителям. В 2002 году Наталье присвоили звание заслуженной артистки России.

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К сожалению, о личной жизни Корчагиной ничего не известно, она не была публичным человеком, и это невзирая на обширную фильмографию. На многочисленных фото, на нас смотрит еще молодая и красивая женщина.

Попрощаться с актрисой, коллеги и поклонники смогут 8 ноября, в 10:30 по московскому времени, в театре юного зрителя, где и состоятся похороны.

Как стало известно, умерла Наталья Корчагина в возрасте 70 лет, что послужило причиной смерти, не сообщается. Отпевание актрисы состоится также 8 ноября, в 13:00, в Храме Воскресения Словущего.

Коллеги по театру выражают свои соболезнование близким, и семье покойной.