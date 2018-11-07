 
 
 

Клео.ру
 
 

Умерла звезда сериала Моя прекрасная няня

0 0

Сайт Московского театра юного зрителя опубликовал печальную новость, умерла Наталья Корчагина. Причина смерти актрисы пока неизвестна.

Ранее

На свет артистка появилась 24 июля 1948 года. Свою карьеру она начала с работы в Казанском театре имени Качалова. Затем талантливую актрису пригласили в МТЮЗ. Любимому театру женщина отдала свои лучшие годы, она трудилась там начиная с1974 года.

За это время она сыграла много прекрасных ролей, таких как:

  • Беатриче в «Много шума из ничего»;
  • Вера в «Героях нашего времени»;
  • Констанция в «Трех мушкетерах».

В последние годы она не оставляла работу, потому что не представляла себе жизни без сцены. Ее последним спектаклем стал «Пушкин. Дуэль. Смерть», где она сыграла Карамзину. Многим актриса запомнилась своим участием в творческом объединении «ДУЭТ».

Интересный материал: Умерла Мила Туманова: причина смерти

Кроме театра, Наталья пробовала себя в кинематографе. Многие ее помнят по следующим кинолентам:

  • «Господня раба»;
  • «Мама не горюй 2»;
  • «Сталин Live»;
  • «Два цвета страсти»;
  • «Атлантида».

  • Вам нравилась Наталья Корчагина?

Намного чаще актрису можно было увидеть на экранах начиная с 2000 года. Телезрителям она больше всего запомнилась в эпизодических ролях, которые она сыграла в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Интерны».

Даже в такие второстепенные роли женщина смогла внести свою изюминку и шарм, благодаря чему надолго запомнилась зрителям. В 2002 году Наталье присвоили звание заслуженной артистки России.

Интересно: Игорь Крутой болен раком - композитор медленно умирает

Последние новости

К сожалению, о личной жизни Корчагиной ничего не известно, она не была публичным человеком, и это невзирая на обширную фильмографию. На многочисленных фото, на нас смотрит еще молодая и красивая женщина.

Попрощаться с актрисой, коллеги и поклонники смогут 8 ноября, в 10:30 по московскому времени, в театре юного зрителя, где и состоятся похороны.

Как стало известно, умерла Наталья Корчагина в возрасте 70 лет, что послужило причиной смерти, не сообщается. Отпевание актрисы состоится также 8 ноября, в 13:00, в Храме Воскресения Словущего.

Коллеги по театру выражают свои соболезнование близким, и семье покойной.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 2 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 2
07.11.2018
Теги: Наталья Корчагина причина смерти актриса

Читайте также

 

Вы следили за творчеством Натальи Корчагиной? 4  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору