Умерла звезда сериала Моя прекрасная няня
Сайт Московского театра юного зрителя опубликовал печальную новость, умерла Наталья Корчагина. Причина смерти актрисы пока неизвестна.
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На свет артистка появилась 24 июля 1948 года. Свою карьеру она начала с работы в Казанском театре имени Качалова. Затем талантливую актрису пригласили в МТЮЗ. Любимому театру женщина отдала свои лучшие годы, она трудилась там начиная с1974 года.
За это время она сыграла много прекрасных ролей, таких как:
- Беатриче в «Много шума из ничего»;
- Вера в «Героях нашего времени»;
- Констанция в «Трех мушкетерах».
В последние годы она не оставляла работу, потому что не представляла себе жизни без сцены. Ее последним спектаклем стал «Пушкин. Дуэль. Смерть», где она сыграла Карамзину. Многим актриса запомнилась своим участием в творческом объединении «ДУЭТ».
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Кроме театра, Наталья пробовала себя в кинематографе. Многие ее помнят по следующим кинолентам:
- «Господня раба»;
- «Мама не горюй 2»;
- «Сталин Live»;
- «Два цвета страсти»;
- «Атлантида».
Намного чаще актрису можно было увидеть на экранах начиная с 2000 года. Телезрителям она больше всего запомнилась в эпизодических ролях, которые она сыграла в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Интерны».
Даже в такие второстепенные роли женщина смогла внести свою изюминку и шарм, благодаря чему надолго запомнилась зрителям. В 2002 году Наталье присвоили звание заслуженной артистки России.
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К сожалению, о личной жизни Корчагиной ничего не известно, она не была публичным человеком, и это невзирая на обширную фильмографию. На многочисленных фото, на нас смотрит еще молодая и красивая женщина.
Попрощаться с актрисой, коллеги и поклонники смогут 8 ноября, в 10:30 по московскому времени, в театре юного зрителя, где и состоятся похороны.
Как стало известно, умерла Наталья Корчагина в возрасте 70 лет, что послужило причиной смерти, не сообщается. Отпевание актрисы состоится также 8 ноября, в 13:00, в Храме Воскресения Словущего.
Коллеги по театру выражают свои соболезнование близким, и семье покойной.
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Вы следили за творчеством Натальи Корчагиной? 4
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Сергей / 07.11.18 14:44Очень жалко, не стало талантливой актрисы, даже в эпизодические роли она смогла вложить всю душу. А ее театральная игра, вообще, была выше всяческих похвал. Царство ей небесное.
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Марина / 07.11.18 14:44Нас покинула талантливая актриса Наталья Корчагина, сколько еще осталось еще не сыгранных ролей. Было ощущение, что она только вошла во вкус и тут такое горе. Выражаю свои соболезнования семье покойной, пусть земля будет пухом.
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Вера / 07.11.18 14:43Увидела фото Натальи Корчагиной и не поверила, что ей уже 70 лет, на меня смотрела молодая еще женщина. Царство ей небесное.
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Лена / 07.11.18 14:43Ушла из жизни талантливая актриса и просто хороший человек. Любим, помним, скорбим.