Какого числа День Матери в 2018 году?

Значение праздника понятно из его названия: этот день посвящен матерям России. Какого числа в России празднуется День Матери в текущем году? Учреждение Дня Матери произведено Указом Президента РФ Б. Ельцина, № 120 от 30.01.1998, и, согласно Указу, этот день выпадает на последний выходной ноября. Инициатором учреждения торжества были члены Комитета женщин, в лице депутата А. Апариной.

В текущем 2018 году воскресный день будет 25 ноября, это и есть дата праздника. Итак, решено, какого числа будет День Матери в 2018 году. Надеемся, денек выдастся светлым и солнечным, чтобы поддержать праздничную, радостную атмосферу.

Всем женщинам России, у кого есть дети, и беременным, ожидающим рождения нового человека, посвящается этот день.

За те годы, что празднование проводится в России, успели сложиться определенные традиционные мероприятия. Установлен символ Дня Матери. Это плюшевый медвежонок с незабудками. Согласно сложившимся традициям, праздник предполагает поздравление мамам, беременным женщинам. Административные и общественные учреждения организуют проведение социальных мероприятий.

День матери в 2018 году в стране на официальном уровне будет отмечен 21-й раз. В школах будут проведены тематические уроки, на которых учителя будут объяснять детям роль материнства в продолжении круга жизни.

Мамы вынашивают ребенка, воспитывают, влияют на формирование характерных личностных черт.

Исторические предпосылки появления Дня Матери

В России это торжество считается совсем молодым, тогда как во многих странах мира отмечают Mothering Sunday – аналогичный нашему дню, уже 4 столетия. Изначально все страны отмечали это как неофициальное торжество, пока в 1910 году сенат штата Виргиния узаконил День Матери.

А в 1914 году В. Вильсон, тогдашний Президент США, своим постановлением сделал американским матерям подарок, и установил второе воскресенье мая как день национальной значимости, для официального поздравления матерей Америки.

В России торжественные мероприятия первыми провели бакинские учителя школы № 228. Это было 30 октября 1988 года. Инициатором проведения мероприятия была учительница Э. Гусейнова. Свое мероприятие бакинцы широко осветили в СМИ, о нем узнала вся Россия. Эту инициативу с воодушевлением встретила вся общественность страны. Пресса опубликовала сценарии, дала объяснение важности мероприятия, посвященного чествованию матерей.

Все образовательные учреждения страны поддержали бакинскую инициативу, и ввели праздник в свои планы воспитательной и просветительской работы. Не прошло и нескольких лет, как празднование стало всенародным.

Нешироко, но от всей души

Россия отмечает День Матери не очень широко. Принято, что дети дарят мамам подарки, сделанные самостоятельно – рисуют, делают аппликации, поделки из природного материала. Главная социальная акция называется «Мама, я тебя люблю». Ее смысл в том, чтобы эти слова каждый человек сказал своей матери, обняв ее при этом.

Распространенные социальные акции – раздаются листовки и открытки с поздравительными текстами у входа в метро, в крупные торговые центры, на остановках транспорта.

Государственные учреждения организуют лекции по тематике материнства. В детских садах проводятся торжественные занятия или праздники-развлечения с участием мам.

Радиостанции и каналы телевидения планируют выпуск программ о семейных отношениях. Главные лица государства будут официально поздравлять матерей, благодарить женщин за их труд в формировании человеческой личности. Социальная активность имеет одну цель – прививать бережное отношение к своим матерям, заботиться о них, помнить, кто дал им жизнь на этой земле. Одновременно в обществе распространяются семейные ценности.