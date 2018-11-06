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Игорь Крутой болен раком - композитор медленно умирает

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В последнее время заголовки СМИ пестрят сообщениями, о том, что Игорь Крутой болен раком. Понятно, что эти слухи поползли в связи с последними фото композитора.

На них, видно, что мужчина сильно осунулся, и взволнованные поклонники предположили сразу худшее – онкология.

Ранее

Об ухудшении здоровья продюсера заговорили еще в 2009 году, тогда тоже подозревали, что Игорь Крутой болен раком. Однако оказалось, что композитору всего лишь прооперировали кисту на поджелудочной железе. Затем в Донецке, во время футбольного матча в 2011 году, мужчина себя резко плохо почувствовал, так, что его пришлось срочно госпитализировать. Тогда врачи все списали на инфекцию и назначили Крутому, курс антибиотиков.

Наконец, уже в 2017 году, прошла молва о том, якобы в Америке Игорю Яковлевичу тайно сделали операцию. Хотя никто толком ничего не знал, но стали строиться различные догадки и предположения, раком чего болен талантливый композитор.

Так как сам маэстро не желал комментировать слухи о своей болезни, за него, это решили сделать близкие родственники.

Как, показали последние новости, со здоровьем у мужчины действительно не все хорошо, но говорить об онкологии преждевременно. Оказывается, Игорь Яковлевич уже несколько лет борется с не менее страшным заболеванием, а именно диабетом. Поэтому и произошла потеря веса, так как мужчина вынужден придерживаться строгой диеты, предписанной врачами. Из-за этого и изможденный, внешний вид, болезнь никого не красит.

Хотя продюсер продолжает вести активный образ жизни, много занимается спортом, увлекается большим теннисом.

Наверняка на здоровье композитора отрицательно сказался скандал с руководством «Первого канала», который приключился в 2003 году. В то время, по телевидению прошло шоу «Фабрика звезд-4». Популярность программы была довольно низкая, что не понравилось Константину Эрнсту.

Результатом чего, стало исчезновение Крутого с экранов телевизоров, вместе с ним пропала и «Песня года», а также передача «Новая Волна». На сегодняшний день конфликт исчерпан и все вернулось на круги своя.

Сейчас

На данный момент Игорь Яковлевич большую часть времени проводит с семьей в Америке, как известно, вторая жена композитора, Ольга, имеет бизнес в Нью-Джерси. Однако по работе ему приходится часто бывать в России. Как стало известно из последних новостей, в начале 2018 года, продюсер занял место судьи на конкурсе «Ты супер», вместе с ним в жюри заседали:

Этот проект создавался для детей-инвалидов, которых бросили родители. Хотя из-за состояния здоровья, Крутой был вынужден на некоторое время покидать его.

Не смотря, на неважное самочувствие, композитор не смог бросить свое детище, международный конкурс «Новая Волна», который прошел осенью этого года в Сочи. Не обошлось и без сюрприза, Филипп Киркоров вместе с Николаем Басковым порадовали публику исполнением песни «Ибица», зрители просили даже исполнить ее на «бис».

  • А вам нравится творчество Игоря Крутого?

Именно после того, как Юлианна Караулова опубликовала фото с Игорем, сделанное на этом фестивале, началась новая волна переживаний поклонников, по поводу внешнего вида композитора.

Опять появились вопросы: болен раком или нет, он что-то не на шутку худеет, с ним все в порядке. Однако, комментариев со стороны близких и самого Крутого, никаких не последовало.

Личная жизнь

К сожалению, первый брак Игоря потерпел крах, его жена Елена не выдержала материальных трудностей и ушла к другому мужчине. В то время, Крутой еще не был известным и успешным человеком, и его сына Николая воспитывал отчим. Свою вторую супругу Ольгу, Крутой встретил на встрече Нового года у Аллы Пугачевой в Нью-Йорке. Красивая и уверенная женщина сразу привлекла внимание мужчины.

Вместе с новой супругой Игорь приобрел и дочь, Викторию, которую полюбил, как родную. Через три года у пары появился на свет совместный ребенок, девочка Александра.

Сейчас композитор не только счастливый отец, но и трижды дедушка:

  • Кристина (2010);
  • Деми-Роуз (2015);
  • Маргарита (2016).

Со своей женой Ольгой композитору приходится жить в так называемом гостевом браке. У нее бизнес в Америке, у него работа в России, поэтому видятся они зимой в Майами, летом в Монте-Карло.

Как говорит сам, продюсер, раньше он переживал по этому поводу, но потом свыкся. Мужчина считает, что, несмотря на то, что они редко видятся с супругой, между ними существует незримая связь, которую не могут разорвать расстояния.

По поводу ревности Крутой говорит, что в их браке, ей нет места, потому что они не дают с супругой для этого повод.

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06.11.2018
Теги: Игорь Крутой рак новости

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Как думаете у Игоря Крутого рак или нет? 3  

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  • Лена / 06.11.18 23:22
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    Талантливый композитор, хочется, чтобы он еще много лет нас радовал своей музыкой. Долгих лет ему жизни.
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  • Светлана / 06.11.18 23:21
    -
    0
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    Переживаю за Крутого. Сильно у него вид усталый и изможденный. Может, и правда диабет. Хотя и в этой болячке ничего хорошего нет. Дай бог ему здоровья.
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  • Яна / 06.11.18 23:21
    -
    0
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    Мне кажется, что нас обманывают, не похоже, что у композитора все хорошо, конечно, диабет тоже дурное заболевание, но разве при нем теряется так стремительно вес. Очень плохо выглядит Игорь на последних фото.
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