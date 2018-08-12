Где сейчас Евгения Медведева: новости 2018

Переезд российской фигуристки Евгении Медведевой в Канаду взбудоражил общественность. Одни относятся к решению девушки с пониманием, другие с осуждением, считая предательницей. При этом продолжая пристально следить за последними новостями 2018 года, стараясь найти ответы на многочисленные вопросы.

Смена тренера

Бессменным наставником Евгении с 2007 года была Этери Тутберидзе. А позже, в команде появилась Алина Загитова. Обе девушки отстаивали честь страны на Олимпийских играх в Пхенчхане. Тогда Евгения Медведева стала двукратным серебряным призером, уступив первенство Алине Загитовой всего на 1,3 балла. Трудно представить, что творилось в душе фигуристки после объявления результатов.

За 11 лет работы с Тутберидзе Медведева достигла небывалых успехов став:

Двукратной победительницей финалов Гран-при 2015 и 2016 годов. Серебряным призером Командного кубка мира 2017 года. Двукратной чемпионкой России 2016 и 2017 годов. Двукратной чемпионкой мира 2016 и 2017 годов. Двукратной чемпионкой Европы 2016 и 2017 годов. Серебряным призером чемпионата Европы 2018 года.

Евгения пришла к Этери Георгиевне Тутберидзе, будучи совсем ребенком. Тренер вложила в нее душу и силы, сумев воспитать чемпионку.

Из последних новостей 2018 года: 4 мая Евгения Медведева разорвала отношения с наставницей. Причем сама Тутберидзе узнала об этом последней. Она пыталась вывести подопечную на разговор, но та не отвечала на звонки и смс. Позже, общаясь с журналистами, фигуристка призналась: решение уйти, далось нелегко. Но нужно двигаться вперед.

Этери Георгиевна тоже не осталась в стороне и прокомментировала ситуацию. Конечно же, догадываясь о причинах поведения Медведевой. Как оказалось, она просила тренера придержать еще на год соперницу в юниорах.

Но женщина наотрез отказалась, считая, что это будет несправедливо, по отношению к подающей большие надежды Загитовой в фигурном катании.

Жизнь Евгении Медведевой в Канаде

Новым тренером Олимпийской чемпионки стал Брайан Орсер. Ради работы с ним 17 июля Медведева переехала в Канаду. Серьезное решение требовало моральной подготовки и финансовых затрат. Делясь последними новостями 2018 года, Евгения Медведева поведала, что вполне довольна жизнью за океаном.

Конечно, приходится привыкать к новому рабочему графику, но девушку все устраивает. Тренировки с Орсером по времени длятся меньше, за счет увеличения их количества.

В целом фигуристка положительно отзывается о нынешнем положении дел. Позитивный настрой тренера вселяет дух победы. Брайан Орсер словно открыл новый мир, показав, как присесть на ногу и куда направить конек. О предыдущей наставнице, давшей путевку в большой спорт – девушка не говорит ничего плохого.

Аккуратно отмечая при этом: сейчас работать и жить гораздо легче, чем тогда. По словам спортсменки, предстоящий сезон обещает быть жарким. Она намерена совершенствоваться, дополняя образ новыми элементами.

Евгения постепенно привыкает к вниманию и доброжелательности людей интересующихся, как прошел день. Причем они делают это не ради галочки, а искренне принимая участие в ее судьбе. Девушка признается – всего этого не хватало в России.

Продолжая осваиваться за пределами РФ, 18-летняя россиянка похвасталась поклонникам уникальными коньками. Евгения первая из фигуристок, ставшая обладательницей лезвий изготовленных из розового золота.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 3 Авг 2018 в 7:39 PDT

Новое место жительства

Переехавшая в Торонто Медведева пока не делает никаких официальных заявлений касаемо смены гражданства, а значит и дальнейших выступлений под другим флагом. А между тем, комментаторы заполняют информацией подобного рода вакуумное пространство. Ранее Олимпийская чемпионка говорила, что на будущих соревнованиях продолжит выступать за Россию. В сущности ничего не меняется, за исключением того, что теперь серебряная призерша будет жить в Торонто.

В ближайшие годы соперничество Евгении Медведевой и Алины Загитовой получит новый оттенок.

Перемены личной жизни

В апреле девушка спровоцировала слухи о скорой помолвке, продемонстрировав в Instagram Stories кольцом с бриллиантом внушительных размеров. Подписав: «это лучшее, что случилось со мной за последнее время». Однако вскоре Евгения сообщила, что сама выбрала и заказала себе украшение. До этого двукратная чемпионка мира держала в тайне подробности личной жизни. А недавно впервые заговорила об этом, признавшись, что влюбилась.

Прессе удалось выяснить имя человека покорившего сердце звезды фигурного катания. Счастливчиком оказался певец Кристиан Костов.

Сейчас влюбленные живут на разных концах земного шара. Тренировки Евгении проходят в Канаде, а молодой человек проживает в Москве. Но как только выдается свободная минутка, они общаются по телефону. Таковы последние новости из жизни Евгении Медведевой на 2018 год, а мы будем и дальше следить о дальнейших изменениях в личной и спортивной жизни российской фигуристки.

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