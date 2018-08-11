Калимат Омарова: последние новости о пропавшей девочке

Наверняка вы, как и большинство родителей, озадачились вопросом, когда отправлять детей в школу. Ведь 1 сентября 2018 года, это субботний день, будут ли переносить занятия на понедельник.

Как рассказывают журналисты в последних новостях из Дагестана, о пропаже Калимат Омаровой новых сведений пока не поступило. Волонтеры продолжают самостоятельные поиски девочки, раздавая прохожим на улицах Каспийска листовки с ее фотографиями и прочесывая близлежащие заброшенные здания.

Подробности трагедии

На сегодняшний день вопрос: «Нашли или нет Калимат Омарову?» остается главным в комментариях посетителей новостных сайтов. Напоминаем, восьмилетняя жительница Каспийска 29 июля 2018 года вышла в магазин, работающий неподалеку от дома и не вернулась.

Когда родители поняли, что с малышкой что-то случилось, немедленно обратились в полицию с соответствующим заявлением и принялись организовывать помощь в интернете и среди знакомых.

В полиции возбудили действо по статье «Убийство несовершеннолетней», изначально следователи настаивали на несчастном случае. В связи с этим были обследованы все канализационные колодцы на маршруте следования девочки. Затем полиция решила принять в работу версию о том, что Калимат Омарова заблудилась.

Тут уже родственники потерпевшей вмешались в следственный процесс, утверждая, что найти дорогу к дому или магазину ребенок мог с закрытыми глазами и нет никаких признаков того, что она перепутала улицы.

Вечером, 1 августа, был задержан первый и пока единственный подозреваемый в похищении восьмилетней дагестанской школьницы. Им оказался случайный прохожий, решивший погладить служебную собаку. Надо сказать, что широкая огласка трагедии в интернете и СМИ заставила местную полицию предпринимать все возможные меры с молниеносной быстротой.

Молодого человека допрашивали целую ночь, потому что кинологу показалась странной реакция пса на мужчину. Однако утром парня выпустили, в его действиях состава преступления не оказалось. Видимо, интерес служебного животного был вызван простым любопытством.

Кто занимается поисками

Не так давно на новостных порталах Дагестана появилось объявление о дополнительном наборе волонтеров в поисковые отряды. Большинство представителей власти считают, что Калимт Омарова давно вывезена за пределы республики.

В последних новостях с ними соглашаются официальные координаторы общественной российской организации «Лиза Алерт».

Странным остается тот момент, что похитители до сих пор не заявили о себе, огласив родственникам девочки собственные требования. До сих пор непонятно, что случилось с телефоном малышки, найденном возле магазина. То ли его облили кислотой, то ли пытались сжечь.

Слухи и пре​дположения

Как рассказал в интервью открытому источнику информации представитель Следственного Комитета России, постоянные версии сторонних посетителей в интернете сильно мешают его работе. По долгу службы полиции приходится рассматривать все сообщения в соцсетях, теряя время на проверку выдуманных фактов.

На прошлой неделе СМИ опубликовали сообщение, что к участникам «Битвы экстрасенсов» обратились несчастные мама и папа малышки. Родственники этот слух никак не комментируют, а представители «Лизы Алерт» в таком поведении не видят необходимости.

Волонтеры из этой организации неоднократно обращались за помощью в предыдущих расследованиях к экстрасенсам и ясновидящим и те не смогли ни разу даже приблизительно рассказать о месте нахождения пропавших детей.

В пятницу, 10 августа, в сети появилось сообщение, что на местном радио было озвучено обращение дедушки с просьбой к женщине, проходившей в это время по маршруту Калимат. Ее зафиксировали камеры на ограде детского сада возле булочной, в которую пошла малышка. Время съемки совпадает с предполагаемым моментом похищения ребенка.