 
 
 

Клео.ру
 
 

Калимат Омарова: последние новости о пропавшей девочке

2 1

Наверняка вы, как и большинство родителей, озадачились вопросом, когда отправлять детей в школу. Ведь 1 сентября 2018 года, это субботний день, будут ли переносить занятия на понедельник. 

Как рассказывают журналисты в последних новостях из Дагестана, о пропаже Калимат Омаровой новых сведений пока не поступило. Волонтеры продолжают самостоятельные поиски девочки, раздавая прохожим на улицах Каспийска листовки с ее фотографиями и прочесывая близлежащие заброшенные здания.

Подробности трагедии

На сегодняшний день вопрос: «Нашли или нет Калимат Омарову?» остается главным в комментариях посетителей новостных сайтов. Напоминаем, восьмилетняя жительница Каспийска 29 июля 2018 года вышла в магазин, работающий неподалеку от дома и не вернулась.

Когда родители поняли, что с малышкой что-то случилось, немедленно обратились в полицию с соответствующим заявлением и принялись организовывать помощь в интернете и среди знакомых.

В полиции возбудили действо по статье «Убийство несовершеннолетней», изначально следователи настаивали на несчастном случае. В связи с этим были обследованы все канализационные колодцы на маршруте следования девочки. Затем полиция решила принять в работу версию о том, что Калимат Омарова заблудилась.

Тут уже родственники потерпевшей вмешались в следственный процесс, утверждая, что найти дорогу к дому или магазину ребенок мог с закрытыми глазами и нет никаких признаков того, что она перепутала улицы.

Вечером, 1 августа, был задержан первый и пока единственный подозреваемый в похищении восьмилетней дагестанской школьницы. Им оказался случайный прохожий, решивший погладить служебную собаку. Надо сказать, что широкая огласка трагедии в интернете и СМИ заставила местную полицию предпринимать все возможные меры с молниеносной быстротой.

Молодого человека допрашивали целую ночь, потому что кинологу показалась странной реакция пса на мужчину. Однако утром парня выпустили, в его действиях состава преступления не оказалось. Видимо, интерес служебного животного был вызван простым любопытством.

Кто занимается поисками

 Не так давно на новостных порталах Дагестана появилось объявление о дополнительном наборе волонтеров в поисковые отряды. Большинство представителей власти считают, что Калимт Омарова давно вывезена за пределы республики.

В последних новостях с ними соглашаются официальные координаторы общественной российской организации «Лиза Алерт».

Странным остается тот момент, что похитители до сих пор не заявили о себе, огласив родственникам девочки собственные требования. До сих пор непонятно, что случилось с телефоном малышки, найденном возле магазина. То ли его облили кислотой, то ли пытались сжечь.

Слухи и предположения

Как рассказал в интервью открытому источнику информации представитель Следственного Комитета России, постоянные версии сторонних посетителей в интернете сильно мешают его работе. По долгу службы полиции приходится рассматривать все сообщения в соцсетях, теряя время на проверку выдуманных фактов.

На прошлой неделе СМИ опубликовали сообщение, что к участникам «Битвы экстрасенсов» обратились несчастные мама и папа малышки. Родственники этот слух никак не комментируют, а представители «Лизы Алерт» в таком поведении не видят необходимости.

 

Волонтеры из этой организации неоднократно обращались за помощью в предыдущих расследованиях к экстрасенсам и ясновидящим и те не смогли ни разу даже приблизительно рассказать о месте нахождения пропавших детей.

В пятницу, 10 августа, в сети появилось сообщение, что на местном радио было озвучено обращение дедушки с просьбой к женщине, проходившей в это время по маршруту Калимат. Ее зафиксировали камеры на ограде детского сада возле булочной, в которую пошла малышка. Время съемки совпадает с предполагаемым моментом похищения ребенка.

 

Оцените автора материала. Статью уже оценили 2 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 2
11.08.2018
Теги: Калимат Омарова новости фото

Читайте также

 

Как вы думаете, что случилось с девочкой? 2  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору