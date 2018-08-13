Обзор российских боевиков 2018 года

Российские боевики, которые уже вышли в хорошем качестве, приятно порадовали телезрителей. Захватывающий сюжет, интересная идея, профессиональная игра актеров – это лишь малая часть того, что выделяет киноновинки 2018 года.

На что стоит обратить внимание

Список вышедших за последнее время фильмов довольно обширный. Поэтому каждый зритель сможет найти что-то интересное для себя.

А именно:

«Скиф»;

«Шуберт»;

«Мельник»

«Спящие 2»;

«Убойный квест»;

«Последний шанс»;

«Ф.О.Т.О.Г.Р.А.Ф.»;

«Решение о ликвидации»;

«Стрелок 3. Возвращение героя»;

«Отставник. Позывной бродяга»;

«Пять минут тишины. Возвращение».

На сегодняшний день это все российские боевики, которые уже вышли в хорошем качестве в 2018 году.

Подробное описание

Выбрать киноленту для просмотра значительно проще, если ознакомится с кратким сюжетом и идеей, которую вложил в нее режиссер. И сделать это можно прямо сейчас.

«Скиф»

«Скиф» - фильм, вышедший зимой нынешнего года, рассказываем о глобальных изменениях, которые терпит Евразия. Ее жители превратились в настоящих монстров, которые готовы на все ради наживы и лишь немногие остаются людьми. Например, главные герой, которого зовут Ратник Лютобор. Он не хочет жить в таком мире, но вынужден убивать и стоить интриги, чтобы защитить близких людей.

Вместе с ним тяжелые испытания готов пройти верный помощник Куница. И никто не может представить, какая опасность ожидает их впереди.

«Отставник. Позывной бродяга»

Юрий Жуковский, подполковник в отставке, ушел на пенсию и живет обычной спокойной жизнью. Но все меняется после встречи с бывшим начальником, который просит мужчину разобраться в одном сложном деле. В войсковой части районного города Зареченск погиб солдат. Жуковскому нужно выяснить причину происшедшего и найти виновных. Подполковнику ничего не остается, как начать свое собственное расследование.

«Спящие 2»

Российский боевик 2018 года, который уже вышли в хорошем качестве, описывает события, происходящие на границе Туниса и Ливии в 2015 году. Инспектор лагеря для беженцев Джафар Сафради случайно узнает о том, что проводится активная подготовка к теракту в Москве. Об этом он сообщает бывшему сослуживцу Андрею Родионову, который принимает опасный вызов судьбы.

«Ф.О.Т.О.Г.Р.А.Ф.»

Сюжет вертится вокруг спецагента по прозвищу Фотограф. Он получает опасное задание и должен как можно быстрее отправиться в Зону Отчуждения. Его задача – предотвратить страшную трагедию и по возможности самому остаться в живых. Но происходящие события дают все меньше шансов на счастливый финал.

«УБОЙНЫЙ КВЕСТ»

Размеренную жизнь в тихом городе нарушил человек, придумавший интересную, но довольно опасную игру. Жителям все чаще приходят предложения в социальных сетях принять участие в убойном квесте. Главный приз – огромная сумма денег и исполнение всех желаний.

Но все не так просто, так как в это же время происходит целая серия кровавых убийств.

«Стрелок 3. Возвращение героя»

Андрей Маков со своим напарником Егором Бодровым начинают опасное задание. Цель – разоблачить коррупционеров и защитить близких и любимых людей. Друзья понимают, что их соперник очень опасен и намного сильнее. Но они не привыкли отступать перед трудностями и пойдут на все, чтобы одержать победу.

«Шуберт»

Александр Бертнев, бывший сотрудник антитеррористической группы, может уловить даже самый тихий звук. Услышав запись телефонного разговора, молодой мужчина с легкостью определяет когда и где происходил разговор. После убийства жены Саша возвращается на службу, чтобы отомстить преступнику. В ходе расследования выясняется, что погибшая вела двойную игру.

«Последний шанс»

Офицер Андрей Борисов давно отошел от дел и наслаждался размеренной жизнью недалеко от Москвы. Все меняется после того, как на мужчину в собственной квартире нападают бандиты. Бывшему офицеру удается бежать вместе с девушкой, которая стала случайной свидетельницей происходящего.

Теперь они вдвоем ищут выход из сложной ситуации.

«Пять минут тишины. Возвращение»

Александр узнает, что его бывшая девушка беременна и хочет, чтобы у ребенка была полноценная семья. Парень принимает решение жениться, но его отправляют на службу в другой город. Конечно же, невеста отправляется с ним в дальнюю дорогу, чтобы создать семью и вместе растить общего ребенка. Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

В Карелии Сашу ждет влюбленная Татьяна, а ее отец готов сделать абсолютно все, чтобы любимая дочь перестала страдать.

«Мельник»

Российский боевик, который вышел в хорошем качестве в 2018 году, рассказываем о майоре Романе Мельникове. Одна из его задач – следить за порядком в вагоне поезда, в котором находятся особо опасные преступники. По воле случая мужчина ненадолго отлучился на одной из станций и тринадцать заключенных смогли убежать.

Теперь Мельникову придется самому исправить ситуацию до того, как плохие новости успеют вызвать панику среди мирных граждан.

«Решение о ликвидации»

Террорист Шамиль Безгаев – опасный преступник, которого на протяжении нескольких лет пытается поймать профессиональная спецгруппа. Они находят несколько зацепок и узнают, что Безгаеву в руки попало опасное оружие, и он собирается совершить масштабный теракт. Если не будут приняты решительные меры, то многие невинные люди могут погибнуть.

Как можно видеть, в 2018 году уже вышло много российских боевиков в хорошем качестве. Они все заслуживают особого внимания, так как режиссеры постарались на славу и сделали все, чтобы заинтересовать людей разных профессий и возрастов.