Обзор российских боевиков 2018 года
Российские боевики, которые уже вышли в хорошем качестве, приятно порадовали телезрителей. Захватывающий сюжет, интересная идея, профессиональная игра актеров – это лишь малая часть того, что выделяет киноновинки 2018 года.
На что стоит обратить внимание
Список вышедших за последнее время фильмов довольно обширный. Поэтому каждый зритель сможет найти что-то интересное для себя.
А именно:
- «Скиф»;
- «Шуберт»;
- «Мельник»
- «Спящие 2»;
- «Убойный квест»;
- «Последний шанс»;
- «Ф.О.Т.О.Г.Р.А.Ф.»;
- «Решение о ликвидации»;
- «Стрелок 3. Возвращение героя»;
- «Отставник. Позывной бродяга»;
- «Пять минут тишины. Возвращение».
На сегодняшний день это все российские боевики, которые уже вышли в хорошем качестве в 2018 году.
Подробное описание
Выбрать киноленту для просмотра значительно проще, если ознакомится с кратким сюжетом и идеей, которую вложил в нее режиссер. И сделать это можно прямо сейчас.
«Скиф»
«Скиф» - фильм, вышедший зимой нынешнего года, рассказываем о глобальных изменениях, которые терпит Евразия. Ее жители превратились в настоящих монстров, которые готовы на все ради наживы и лишь немногие остаются людьми. Например, главные герой, которого зовут Ратник Лютобор. Он не хочет жить в таком мире, но вынужден убивать и стоить интриги, чтобы защитить близких людей.
Вместе с ним тяжелые испытания готов пройти верный помощник Куница. И никто не может представить, какая опасность ожидает их впереди.
«Отставник. Позывной бродяга»
Юрий Жуковский, подполковник в отставке, ушел на пенсию и живет обычной спокойной жизнью. Но все меняется после встречи с бывшим начальником, который просит мужчину разобраться в одном сложном деле. В войсковой части районного города Зареченск погиб солдат. Жуковскому нужно выяснить причину происшедшего и найти виновных. Подполковнику ничего не остается, как начать свое собственное расследование.
«Спящие 2»
Российский боевик 2018 года, который уже вышли в хорошем качестве, описывает события, происходящие на границе Туниса и Ливии в 2015 году. Инспектор лагеря для беженцев Джафар Сафради случайно узнает о том, что проводится активная подготовка к теракту в Москве. Об этом он сообщает бывшему сослуживцу Андрею Родионову, который принимает опасный вызов судьбы.
«Ф.О.Т.О.Г.Р.А.Ф.»
Сюжет вертится вокруг спецагента по прозвищу Фотограф. Он получает опасное задание и должен как можно быстрее отправиться в Зону Отчуждения. Его задача – предотвратить страшную трагедию и по возможности самому остаться в живых. Но происходящие события дают все меньше шансов на счастливый финал.
«УБОЙНЫЙ КВЕСТ»
Размеренную жизнь в тихом городе нарушил человек, придумавший интересную, но довольно опасную игру. Жителям все чаще приходят предложения в социальных сетях принять участие в убойном квесте. Главный приз – огромная сумма денег и исполнение всех желаний.
Но все не так просто, так как в это же время происходит целая серия кровавых убийств.
«Стрелок 3. Возвращение героя»
Андрей Маков со своим напарником Егором Бодровым начинают опасное задание. Цель – разоблачить коррупционеров и защитить близких и любимых людей. Друзья понимают, что их соперник очень опасен и намного сильнее. Но они не привыкли отступать перед трудностями и пойдут на все, чтобы одержать победу.
«Шуберт»
Александр Бертнев, бывший сотрудник антитеррористической группы, может уловить даже самый тихий звук. Услышав запись телефонного разговора, молодой мужчина с легкостью определяет когда и где происходил разговор. После убийства жены Саша возвращается на службу, чтобы отомстить преступнику. В ходе расследования выясняется, что погибшая вела двойную игру.
«Последний шанс»
Офицер Андрей Борисов давно отошел от дел и наслаждался размеренной жизнью недалеко от Москвы. Все меняется после того, как на мужчину в собственной квартире нападают бандиты. Бывшему офицеру удается бежать вместе с девушкой, которая стала случайной свидетельницей происходящего.
Теперь они вдвоем ищут выход из сложной ситуации.
«Пять минут тишины. Возвращение»
Александр узнает, что его бывшая девушка беременна и хочет, чтобы у ребенка была полноценная семья. Парень принимает решение жениться, но его отправляют на службу в другой город. Конечно же, невеста отправляется с ним в дальнюю дорогу, чтобы создать семью и вместе растить общего ребенка. Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд.
В Карелии Сашу ждет влюбленная Татьяна, а ее отец готов сделать абсолютно все, чтобы любимая дочь перестала страдать.
«Мельник»
Российский боевик, который вышел в хорошем качестве в 2018 году, рассказываем о майоре Романе Мельникове. Одна из его задач – следить за порядком в вагоне поезда, в котором находятся особо опасные преступники. По воле случая мужчина ненадолго отлучился на одной из станций и тринадцать заключенных смогли убежать.
Теперь Мельникову придется самому исправить ситуацию до того, как плохие новости успеют вызвать панику среди мирных граждан.
«Решение о ликвидации»
Террорист Шамиль Безгаев – опасный преступник, которого на протяжении нескольких лет пытается поймать профессиональная спецгруппа. Они находят несколько зацепок и узнают, что Безгаеву в руки попало опасное оружие, и он собирается совершить масштабный теракт. Если не будут приняты решительные меры, то многие невинные люди могут погибнуть.
Как можно видеть, в 2018 году уже вышло много российских боевиков в хорошем качестве. Они все заслуживают особого внимания, так как режиссеры постарались на славу и сделали все, чтобы заинтересовать людей разных профессий и возрастов.
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А какой боевик вам понравился больше всего? 3
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Владимир / 13.08.18 11:00Обожаю боевики и смотрю их только в хорошем качестве. Спасибо за подборку – это то, что я давно искал. Теперь знаю чем себя занять в ближайшие несколько дней. Или ночей))
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Мария / 13.08.18 11:00Не люблю российские фильмы, но мой парень чуть ли не силой заставил посмотреть фильм «Убойный квест». Сначала думала, что сюжет будет банальным и предсказуемым, но нет. Есть интрига и неожиданные повороты. Боевик, конечно, не самый лучший, но один раз посмотреть можно.
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Татьяна / 13.08.18 10:57«Шуберт» - невероятный фильм, который я смотрела на одном дыхании. Главный герой вызвал у меня настоящий восторг, а динамичный сюжет не дал расслабиться до самого конца. В нем есть все – экшн, любовь, интрига, предательство и большая тайна. В общем, рекомендую!