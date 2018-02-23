Евгения Медведева: «Поняла, что оставила всю свою душу на льду»

Поздравляем Алину Загитову и Евгению Медведеву! Накануне девушки великолепно показали себя на льду, завоевав сразу два награды. Золото и серебро за нашими спортсменками.

В Пхенчхане завершились выступления фигуристов, и россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева показали высший класс. Алина завершила соревнования с результатом 239,57 балла, Евгения уступила на 1,31. Третьей стала канадская фигуристка Кэтлин Осмонд.

Как рассказала после окончания соревнований журналистам Медведева, в последние моменты соревнования она впервые в жизни заплакала. «На соревнованиях никогда такого не было. Напряжения не было, захлестнули эмоции, легче стало на душе. Слезы появились даже не после проката, после последнего "дупля" (двойного акселя). Я, наверное, поняла, что оставила всю свою душу на льду».

Загитова же сказала, что была настроена исключительно на победу. «Я ощущала, что у меня не было права на ошибку. Это давало стимул и волнение одновременно. Руки дрожали, но тело запомнило, что я много раз делала на тренировках, и само все исполнило».

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Источник фото: Globallookpress.com