Евгений Назаров – долларовый миллионер, променявший Ольгу Бузову на два миллиона рублей в одноименном шоу «Замуж за Бузову». После того как молодой человек покинул проект, многие заинтересовались его биографией. О жизни Евгения Назарова известно не так много.

Евгений мечтает найти яркую, красивую девушку, которая станет его супругой. Кроме того, будущая невеста должна быть порядочной, разделять его ценности и постоянно самосовершенствоваться, чтобы соответствовать миллионеру.

Некоторые источники указывают на то, что отец Евгения – Юрий Назаров – отставной полковник МВД и возглавляет службу безопасности в компании сына. Мама молодого человека также имеет отношение к его бизнесу. Кроме того, у Евгения есть младший брат. Как его зовут и чем он занимается – не раскрывается.

Известно, что с раннего детства Евгений пытался самостоятельно зарабатывать деньги на карманные расходы. Будучи подростком, он продавал своим одноклассникам жевательную резинку.

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Как признается миллионер, он «сделал себя сам». В детстве родители его ничем не баловали. Если он что-то хотел получить, Евгению приходилось для этого очень много работать. Однако за это на отца и мать он не в обиде. Евгений называет своего отца примером уверенности и мощности в жизни. Молодой человек не хотел подвести родителей, поэтому старался стать лучше.

Окончив школу, Евгений сменил несколько профессий. Среди них были бармен, курьер, риелтор.

Еще один интересный факт из жизни миллионера, разбившего сердце Ольги Бузовой, – его лишний вес. Известно, что в юности у молодого человека были некоторые проблемы с фигурой. Лишний вес Евгений успешно сбросил. Сейчас он активно занимается спортом и старается питаться только правильной пищей.

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Учеба и карьера Евгений Назарова

По образованию Евгений финансист. Он учился в Академии бюджета и казначейства при Минфине РФ. Свою карьеру Евгений начал в компании «Тройка-диалог». Следует отметить, что упомянутая компания в 2000 годах считалась одной из крупнейших.

Так, в 25 лет Евгений обзавелся первым миллионом.

Также известно, что Евгений Назаров работал в Центральном банке РФ. Далее, он перешел работать в DC Capital, где стал заместителем генерального директора.

Таким образом, к своим 30 годам молодой человек стал довольно успешным бизнесменом. Евгений занимается криптовалютой и майнингом. Кроме того, он проводит тренинги, где рассказывает о том, как «сколотить» капитал.

Говоря о своем бизнесе, Евгений Назаров позиционирует себя как долларовый миллионер. Бизнесмен руководит несколькими инвестиционными фондами, банком, заводом, рестораном. Кроме того, у него есть инвестиции в ценных бумагах.

Съемки на ТВ

«Замуж за Бузову» не единственное шоу, где успел побывать долларовый миллионер Евгений Назаров. Телезрители также могли увидеть его в программах «Мужское / Женское» (выпуск «Красиво жить не запретишь») и «Давай поженимся».

Из биографии бизнесмена также известно, что он принял участие в шоу «Правила съема», которое выходило на канале ТНТ еще в 2007 году.

Кстати, в «Давай поженимся» долларовый миллионер так и не выбрал себе невесту. В съемках также принял участие отец Евгений Юрий. Он помогал сыну выбирать невесту.

О своих предыдущих отношениях Евгений говорит, что все его девушки очень ему нравились. Однако никто из них не смог задержаться рядом с миллионером надолго. Девушки просто не выдерживали того ритма жизни, к которому привык Евгений. Именно поэтому молодой человек и ищет очень энергичную спутницу.

Участие в шоу «Замуж за Бузову»

Известно Евгений Назаров приобрел после съемок в популярном шоу «Замуж за Бузову». Следует отметить, что изначально телеведущая и певица Ольга Бузова не оценила креативный подходи Назарова, представившегося при знакомстве долларовым миллионером.

Более того, это даже оскорбило девушку. Однако впоследствии Ольга Бузова пересмотрела свои приоритеты и оставила Назарова в шоу, в котором он снимался вплоть до шестого сезона.

В шестом сезоне долларовый миллионер предпочел забрать деньги и уйти с проекта. На тот момент призовой фонд вырос до двух миллионов рублей. Евгений Назаров признался, что не чувствует интереса Ольги к себе.

Деньги он намерен отправить в благотворительный фонд, которым он сам руководит.

Естественно, что Ольгу Бузову такое поведение миллионера крайне удивило. Особенно если учитывать его биографию. Девушка не ожидала от него подобного и очень расстроилась.