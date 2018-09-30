Конор Макгрегор: биография и личная жизнь бойца

В преддверии решающего боя личная жизнь и биография Конора Макгрегора снова оказалась в центре внимания. Напоминаем, 6 октября состоится встреча ирландского бойца с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым в Лас-Вегасе.

Но особое восхищение поклонников вызвал благородный поступок кикбоксера - он пожертвовал крупную сумму на лечение незнакомого ребенка. Мама больного мальчика создала аккаунт в Инстаграме с целью собрать недостающие средства на лечение сына. Ирландец первым отозвался на просьбу о помощи, за что женщина безмерно была ему благодарна и назвала спортсмена легендой.

Факты из биографии спортсмена

Следует отметить, что драки в личной жизни Конора Макгрегора присутствовали всегда. Родился он в предместье Дублина 14 июля 1988 года, рос дерзким и несговорчивым мальчишкой. Родителям приходилось неоднократно выслушивать поучительные наставления в кабинете директора местной школы.

Спасало положение только спортивное увлечение сына - в юношеские годы парень выступал за футбольную сборную школы.

Всерьез к увлечениям молодого человека относилась только мама. Именно она улаживала неприятности драчливого сына и уговаривала тренеров как можно больше внимания уделять непокорному сыну. Отец рассчитывал, что юноша станет простым работягой-сантехником. Перспективность парня доказала первая победа на соревнованиях по кикбоксингу, одержанная Конором в 12 лет.

Чуть позже Макгрегор увлекся смешанными единоборствами, выступая в технике бразильского джиу-джитсу, классического бокса и тхэквондо.

Становлением юного бойца более 10 лет занимался тренер Джон Каван. Именно он внушил спортсмену золотое правило борьбы – нельзя сдавать после поражения. По мнению наставника, настоящим лидером может стать только тот, кто после падения встает и продолжает работать над собой.

Рост популярности

В 2006 году семья спортсмена вынуждена была сменить место жительство. Соответственно, заниматься смешанными единоборствами Макгрегору пришлось с другим тренером. Навыки, привитые Каваном, помогли молодому бойцу стать безоговорочным победителем в 2007 году на турнире «ROT: Ring of Truth 6».

Подающий надежды ирландец техническим нокаутом победил Сиарана Кэмпбелла в первой пятиминутке состязания.

В период с 2007 по 2014 год на счету ирландца появились значительные и яркие победы в следующих поединках:

с Гари Морисом на турнире «Cage of Truth»;

с Мо Тейлор на «Cage Rage»;

с Иваном Бухингером в составе «CageWarriors»;

с Маркусом Бримейжем в составе UFC;

с бразильцем Алду, став лучшим бойцом 2014 года.

За реванш в состязании с Найтом Диасом, победившем Макгрегора в предыдущем бою, спортсмен получил звание лучшего бойца и премию в размере 3 млн долларов. После победы над Эдди Альваресом в 2016 году Конор стал первым спортсменом в UFC, ставшим чемпионом в легком и суперлегком весе.

Особое внимание спортивных комментаторов приковала встреча ирландца с американским бойцом Флойдом Майвезером. Тогда состязание назвали в прессе боем века, а соперники задолго до поединка обменивались нелицеприятными комментариями в адрес друг друга.

Макгрегор обещал порвать противника на куски, однако, проиграл бой, в 10 раунде по решению судьи. Рефери объявил технический нокаут, остановив яростную схватку бойцов.

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Как рассказали журналисты, ирландец не остался внакладе из-за своего поражения – счет яркого кикбоксера пополнился на 30 млн долларов, благодаря билетам, аксессуарам с символикой турнира и процентам с трансляций состязания.

Личная жизнь спортсмена

В биографии Макгрегора красавица Ди Девлин появилась в 2007 году. Они познакомились в ночном клубе, внимание девушки боксер привлек остроумными шутками и оригинальным чувством юмора. Встреча оказалась знаковой, пара вскоре узаконила свои отношения.

Начало семейной жизни молодых людей было далеко не безоблачным – Макгрегор получал 200 евро пособия по безработице, жили они в бедном квартале на съемной квартире и все расходы по домашнему хозяйству легли на хрупкие плечи молодой супруги.

Вскоре ее усилия были вознаграждены – Макгрегор стал самым перспективным бойцом в UFC, получая баснословные гонорары даже за проигрыши. В мае 2017 года на свет появился долгожданный сын, Конор планирует заниматься с малышом спортом с первых лет его жизни.

Долгожданному наследнику Макгрегор посвящает все свое свободное время, рассчитывая, что сын превзойдет его в будущем.

Будущий турнир

В личной жизни и биографии Конара Макгрегора реальных боев в последнее время не было. По этому его стремление вызвать на поединок Хабиба Нурмагомеда поначалу вызвало недоумение среди фанатов обоих соперников.

Большинство комментаторов уверены, что 6 октября ирландца ждет оглушительное поражение от рук и ног 30-летнего российского бойца. Так. Александр Емельяненко уверен, что ирландец не выстоит, хотя имеет хорошую профессиональную подготовку.