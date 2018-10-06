Умерла Монсеррат Кабалье: причина смерти известной певицы

По сообщению агентства France Press, сегодня, 6 октября в одной из клиник Каталонии умерла Монсеррат Кабалье. В последних новостях причина смерти не указывается, известно только, что 85-летняя певица поступила в больницу еще в середине прошлого месяца из-за проблем с желчным пузырем.

Врачи особо состояние оперной дивы не комментировали, уверяли прессу и обеспокоенных поклонников, что Монсеррат идет на поправку.

Проблемы со здоровьем

Осенью 2012 года знаменитая исполнительница главных партий в классических оперных произведениях оказалась в реанимации клиники Sant Pau в Барселоне. Врачи диагностировали у 74-летней Монсеррат Кабалье микроинсульт.

Приступ случился во время гастролей испанской артистки в Екатеринбурге, в результате обморока женщина сломала плечевую кость и была немедленно госпитализирована.

Лечиться в России Монсеррат отказалась, и была отправлена на родину.

Тогда она быстро пошла на поправку, к Кабалье вернулась речь и способность управлять своим телом. Специалисты утверждали, что страшных последствий в жизни артистки не будет.

Ей пришлось из-за болезни отменить ближайшие гастроли в лучших оперных театрах мира, ведь, несмотря на возраст, певица продолжала свою концертную деятельность до самого конца.

Проблемы с законом

В 2015 году мир облетела шокирующая новость – известную обладательницу уникального бельканто испанские власти обвинили в мошенничестве. Тогда главный суд Барселоны обязал артистку выплатить штраф в размере 225 тыс. евро и приговорил к полугодовому заключению в тюрьме. Заседание велось в видеорежиме, так как здоровье оперной дивы не позволило ей присутствовать на оглашении приговора лично.

Ситуацию спасла договоренность адвокатов Кабалье с прокуратурой, по которой пожилой женщине разрешили отбывать наказание в домашних условиях после выплаты штрафа. Тем более что Монсеррат во всем призналась и рассказала, почему зарегистрировала счет в банке Андорры.

Причиной такого поступка женщина назвала высокий подоходный налог в Испании. Примечательно, что в деле фигурировали контракты с российскими продюсерами, по которым артистка получала баснословные гонорары.

В результате следственных мероприятий, обвинителям удалось доказать, что фактически Кабалье проживала все это время в Барселоне, а в княжестве Андорра была зарегистрирована номинально.

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Благотворительная деятельность

Монсеррат Кабалье, которая умерла сегодня утром, все время участвовала в различных мероприятиях, средства от которых шли в поддержку различным категориям населения Земли:

учредила фонд помощи больным детям под эгидой ЮНЕСКО.

в 60 лет организовала свой концерт в Париже, средства от которого отправила фонду помощи детям, больным СПИДом;

участвовала в московском гала-концерте «Звезды детям», доход от которого был отправлен в Фонд помощи инвалидам с рождения и пр.

На счету уникальной исполнительницы множество премий и наград от самых престижных вокальных состязаний. Ее заслуги по достоинству оценили правительства самых разных стран:

Испания вручила Монсеррат орден Исабель. Французы наградили орденом Командора искусств и литературы. Италия подарила золотую медаль Академии культуры, науки и искусства. В 2013 году правительство Армении присвоило певице Орден Чести.

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Известно также, что каталонка с добрым сердце и уникальным голосом более 13 лет поддерживала Николая Баскова, сменившего концертный классический фрак на блестящие наряды в угоду модным веяниям в мире шоу-бизнеса.

Семья, дети

Сегодня соболезнования от друзей и знакомых принимают супруг певицы Марти, а также сын Бернабе и дочь Монсеррат-младшая.

По словам родственников, похороны Кабалье пройдут в понедельник, 8 октября.

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