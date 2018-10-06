Умерла Монсеррат Кабалье: причина смерти известной певицы
По сообщению агентства France Press, сегодня, 6 октября в одной из клиник Каталонии умерла Монсеррат Кабалье. В последних новостях причина смерти не указывается, известно только, что 85-летняя певица поступила в больницу еще в середине прошлого месяца из-за проблем с желчным пузырем.
Врачи особо состояние оперной дивы не комментировали, уверяли прессу и обеспокоенных поклонников, что Монсеррат идет на поправку.
Проблемы со здоровьем
Осенью 2012 года знаменитая исполнительница главных партий в классических оперных произведениях оказалась в реанимации клиники Sant Pau в Барселоне. Врачи диагностировали у 74-летней Монсеррат Кабалье микроинсульт.
Приступ случился во время гастролей испанской артистки в Екатеринбурге, в результате обморока женщина сломала плечевую кость и была немедленно госпитализирована.
Лечиться в России Монсеррат отказалась, и была отправлена на родину.
Тогда она быстро пошла на поправку, к Кабалье вернулась речь и способность управлять своим телом. Специалисты утверждали, что страшных последствий в жизни артистки не будет.
Ей пришлось из-за болезни отменить ближайшие гастроли в лучших оперных театрах мира, ведь, несмотря на возраст, певица продолжала свою концертную деятельность до самого конца.
Проблемы с законом
В 2015 году мир облетела шокирующая новость – известную обладательницу уникального бельканто испанские власти обвинили в мошенничестве. Тогда главный суд Барселоны обязал артистку выплатить штраф в размере 225 тыс. евро и приговорил к полугодовому заключению в тюрьме. Заседание велось в видеорежиме, так как здоровье оперной дивы не позволило ей присутствовать на оглашении приговора лично.
Ситуацию спасла договоренность адвокатов Кабалье с прокуратурой, по которой пожилой женщине разрешили отбывать наказание в домашних условиях после выплаты штрафа. Тем более что Монсеррат во всем призналась и рассказала, почему зарегистрировала счет в банке Андорры.
Причиной такого поступка женщина назвала высокий подоходный налог в Испании. Примечательно, что в деле фигурировали контракты с российскими продюсерами, по которым артистка получала баснословные гонорары.
В результате следственных мероприятий, обвинителям удалось доказать, что фактически Кабалье проживала все это время в Барселоне, а в княжестве Андорра была зарегистрирована номинально.
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Благотворительная деятельность
Монсеррат Кабалье, которая умерла сегодня утром, все время участвовала в различных мероприятиях, средства от которых шли в поддержку различным категориям населения Земли:
- учредила фонд помощи больным детям под эгидой ЮНЕСКО.
- в 60 лет организовала свой концерт в Париже, средства от которого отправила фонду помощи детям, больным СПИДом;
- участвовала в московском гала-концерте «Звезды детям», доход от которого был отправлен в Фонд помощи инвалидам с рождения и пр.
На счету уникальной исполнительницы множество премий и наград от самых престижных вокальных состязаний. Ее заслуги по достоинству оценили правительства самых разных стран:
- Испания вручила Монсеррат орден Исабель.
- Французы наградили орденом Командора искусств и литературы.
- Италия подарила золотую медаль Академии культуры, науки и искусства.
- В 2013 году правительство Армении присвоило певице Орден Чести.
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Известно также, что каталонка с добрым сердце и уникальным голосом более 13 лет поддерживала Николая Баскова, сменившего концертный классический фрак на блестящие наряды в угоду модным веяниям в мире шоу-бизнеса.
Семья, дети
Сегодня соболезнования от друзей и знакомых принимают супруг певицы Марти, а также сын Бернабе и дочь Монсеррат-младшая.
По словам родственников, похороны Кабалье пройдут в понедельник, 8 октября.
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Какие оперы в исполнении Монсеррат Кабалье больше нравятся вам? 3
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Наталья / 06.10.18 20:30Да, ушла целая эпоха вместе с ней. Нет уже на свете большинства ее партнеров по сцене, слушать которых было настоящим наслаждением!
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Мария / 06.10.18 20:29Очень жалко, она еще при жизни стала классикой. На нее равнялись многие молодые исполнители. А вот дочка ее уже не так авторитетна в мире музыки.
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Людмила / 06.10.18 20:29Надо же, казалось она вечная. Такой голос, в дуэте с ней Басков смотрелся и слушался выскочкой. Настоящая аристократка в поведении и на сцене!