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Елена Беркова развелась с Андреем Стояновым

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Скандально известная участница телешоу «Дом-2» Елена Беркова развелась с известным актером Андреем Стояновым. Это был 5-ый брак 34-летней российско-украинской звезды фильмов для взрослых.

Развод

Подтверждение того, что Елена Беркова развелась с 5 мужем, можно на странице в Инстаграме Андрея Стоянова. Их брак был на виду у всех, они снимали интимные сценки и всегда вместе выходили в эфир. Пара казалась счастливой, и можно было подумать, что брак будет долгосрочный.

Причину развода каждый называет свою. Беркова говорит, что терпела его "выходки", а бывший муж уверяет, что Елена извлекала из данного брака только свою личную выгоду.

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Чем прославилась

Девушка, которая прославилась тем, что снималась в фильмах для взрослых и в одном из сезонов скандального шоу «Дом-2», родилась в 1985 году 11 января в советском городе Мурманск.

Затем ее семья переезжает в украинский Николаев, что и определило судьбу будущей звезды.

Хотя Беркова везде рассказывает, что хотела стать то гимнасткой, то балериной, нигде специально она не училась. Известно, что свою карьеру интим-актрисы она начала в 2003 году в Санкт-Петербурге, куда приехала из Киева. К этому времени ей исполнилось 18 лет, и она уже успела сбежать от своего первого мужа, который ее сильно бил. 

В первый раз она вышла замуж в 16 лет.

Специального образования у девушки нет. Она известна:

  • своим участием в интим съемках;
  • наличием условной судимости за употребление наркотиков;
  • тем, что попадала в психиатрическую клинику;
  • неоднократными попытками суицида.

Она снялась в сериалах «Бандитский Петербург» и «Что творят мужчины-2». После этого был «Дом-2», из которого девушка скандально уволилась, когда на стол организаторов попали фильмы с ее участием.

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Личная жизнь

Прежде чем Беркова развелась с пятым мужем, она успела неоднократно побывать в статусе жены и даже родить ребенка от второго мужа стриптизера Ивана Белькова.

Третий гражданский супруг Владимир Савро по одним слухам сел в тюрьму, а по другим был убит в криминальных разборках. 

Брак с актером Стояновым называют пятым, хотя о четвертом супруге Берковой мало что известно.

Брак со Стояновым сильно отличается от предыдущих союзов, не длившихся более полутора лет, лишь тем, что в качестве супруга выступает известный человек. Судя по тому, что Беркова сама сделала ему предложение, а потом во время развода заявила, что терпела его, она, скорее всего, хотела использовать этот брачный союз как пиар-ход.

Из всех мужей этой особы, Андрей Стоянов – самый известный.

Брак продлился чуть более года и распался, как и предыдущие союзы. Стоянов винит себя публично на страницах своего инстаграма, хотя понятно было сразу, что этот союз будет непродолжительным. Причина развода не в том, что у Стоянова тяжелый характер, как он сам указывает, а те цели, которые Беркова решает за счет своих мужей.

Похоже, что из всего она старается создать информационный повод. Последние новости 2019 года сообщают о том, что Беркова попала в больницу с непонятным диагнозом. Странно, что сообщение сопровождается фото, сделанными в приемном покое, где Елена лежит на кушетке, а не в больничной палате. Постановочный характер фото, сделанных с согласия «больной» Берковой, подтверждается странным совпадением с тем, что под ними значится двусмысленная надпись о том, что Беркову ждет судьба Юлии Началовой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elena Berkova (@berkova)

Сообщается о том, что она потеряла сознание от изнуряющих диет, но, судя по фото, сил накраситься у нее хватило, а потом позировать на кушетке в «бессознательном состоянии».

Сам брак с актером Стояновым похож на постановку, так как с трудом верится, что в реальной жизни здоровый мужик с брутальной внешностью согласился бы добровольно не только быть рогоносцем, но и заявлять во всеуслышание, что ему это нравится. 

Несмотря на то, что Елена Беркова развелась с Андреем Стояновым совсем недавно, она уже говорит о новом, 6-ом, муже. 

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27.03.2019
Теги: Елена Беркова развод новости

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  • Людмила / 27.03.19 16:39
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    Зачем вообще про таких существ пишут? Когда сообщают об ее желании стать мэром Сочи и президентом России, хочется посмотреть на тех, кто платит этой … за дискредитацию имиджа российской власти. У Ксюши Собчак хотя бы МГИМО за плечами, а это потрепанная бикса с несчастными 8 классами средней школы.
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  • Агния / 27.03.19 16:38
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    0
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    Неужели Андрею Стоянову не хватает съемок в сериале, что согласился сыграть роль мужа порно-звезды?
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  • Zlata / 27.03.19 16:38
    -
    0
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    Все ничего, но когда проститутку певицей и актрисой называют, становится странно.
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