Фото с похорон Юлии Началовой вблизи

21.03.2019 года состоялось прощание с яркой звёздочкой нашей эстрады Юлией Началовой. Многие ценители творчества певицы, которые не смогли попасть на ее похороны, пересмотрели множество сайтов в надежде увидеть фото лица кумира в открытом гробу. Но нигде нет данной информации. Родственники Началовой сделали закрытой церемонию прощания со звездой.

Как прошла церемония прощания

Родственники запретили фото и видеосъемку во время прощания с Юлией Началовой. Но, поклонники, присутствовавшие на похоронах, говорят, что в гробу она выглядела как будто собралась на концерт: макияж, шелковое платье.

Охрана внимательно осматривала каждого, кто заходил прощаться. Людей пропускали по одному и выход был отдельный. Запечатлеть Началову в открытом гробу не удалось даже папарацци, которых было достаточно много.

Поклонники были настолько поражены и шокированы известием о смерти любимого кумира, что тяжело переносили прощание с ней, а одной из женщин даже стало плохо и ее забрали медики. А некоторые даже приехали на похороны Началовой из дальних уголков страны.

В первую очередь прощание с Юлией Началовой было предоставлено ее коллегам по работе, которые приехали проводить в последний путь светлый лучик российской эстрады.

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Кто был на похоронах

Конечно же, попрощаться с Началовой пришли ее дочь Вера, с которой у певицы была особая связь и бывший муж Евгений Алдонин.

Эдгард Запашный до сих пор не может поверить в смерть Юлии. На церемонию прощания приехал также Андрей Разин со своей женой. Разин сказал, что Юлия навсегда останется в его памяти, как участница “Ласкового мая”. В передаче “Один в один” Началова с успехом выступила в роли Шатунова.

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Филипп Киркоров торжественно пообещал, что Юлии Началовой пусть хоть и посмертно, но дадут звание народной артистки РФ.

Анна Исаева директор и близкий друг певицы не могла сдержать слез, ведь до последнего верила, что Юлия сможет выкарабкаться.

На церемонии прощания присутствовали такие звезды как: Влад Топалов, Ирина Салтыкова, Виктор Салтыков, Катя Лель, Бари Алибасов и многие другие.

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Похороны

Светлый гроб в обрамлении белых роз, которые так любила Юлия вынесли уже закрытым. Несколько сотен людей заполнили Троекуровское кладбище.



Поклонники положили на могилу Юлии Началовой плюшевых тигрят и белого большого зайца. Как ни странно, после похорон вышла “хозяйка” кладбища, черно-белая кошка, которая редко посещает чьи-то могилы, работники кладбища считают, что она пришла лишь потому, что у певицы была чистая душа.