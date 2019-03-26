Актер Василий Лановой - биография

Василий Лановой – актер, биография которого, включая историю и фото семьи и его детей, до сих пор приковывает внимание прессы. Заслуженный артист СССР и всенародный любимец прожил долгую жизнь. Она полна не только карьерных свершений, но и общественной деятельности, творчества, а также проблем в семье и личной жизни.

Биография

Биография актера Василия Ланового началась в семье крестьян. За три года до его появления на свет родители, Семен Петрович и Агафья Ивановна Лановые, отправились из с. Стримбы в Одесской области в столицу. В Москву украинская семья отправилась из-за проблем с продовольствием, которые охватили родной край.

В столице уже проживал брат Семена Петровича, который помог супругам устроиться и найти работу.

Василий появился на свет 16.01.1934. Спустя три года родилась его сестра, Валентина. Больше детей в семье Лановых не было. Родители едва не потеряли Василия и Валентину, когда началась Вторая мировая война. В день нападения гитлеровских войск, 22 июня 1941 года, дети прибыли в село Стримбы, где оставался их родной дедушка Иван.

Желание отправиться погостить на лето обернулось тяжелым испытанием: вскоре Украина оказалась оккупирована немецкими войсками. Родители не могли добраться до детей и долгое время даже не знали, какова их судьба.

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Детство

Во время Второй мировой войны, когда Василию было лишь 7 лет, он оказался в оккупации. Один из немецких солдат пустил пулеметную очередь над головой ребенка ради забавы. В итоге будущий актер долгое время заикался, настолько сильное впечатление на него произвели выстрелы.

Впоследствии логопед посоветовал Васе петь народные украинские песни, чтобы избавиться от проблемы. Это действительно помогло. Как заявлял сам Лановой, фактически из этих песен и «родился актер». Пение помогло ему сделать первые шаги в освоении актерского ремесла.

этот же период родители Ланового работали на химическом заводе в тылу. 23 июня его переквалифицировали под производства коктейлей Молотова, которые работникам приходилось разливать голыми руками. Тяжелые химикаты губительно воздействовали на здоровье. Уже через 5 дней, 28 июня, нервная система рук отказала у всех 72 работников химического цеха. Руководство попыталось исправить ошибку: сотрудники были сняты со смен и отправлены на длительное лечение в отдаленные от мест военных действий санатории.

Тем не менее, до конца жизни у Семена сохранялась первая степень инвалидности, у Агафьи – вторая. Родители еле передвигались.

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Василий провел в оккупации в целом 3,5 года. В 1944 году немецкие войска были выбиты из Украины. 24 июня 1945 года Василий и его сестра Валентина уже были в Москве. Васе, бывшему в то время уже 11-летним подростком, хорошо запомнился парад Победы. Как и годы оккупации, это зрелище отпечаталось в подсознании ребенка. В дальнейшем детские и подростковые воспоминания помогли лучше отыгрывать роли в военных картинах и театральных постановках.

В 14 лет Василий впервые стал полноценно обучаться актерскому мастерству. В 1947, во время прогулки по родному городу, Вася вместе с товарищем услышали о постановке «Тома Сойера» в ДК при заводе ЗИЛ. Подростки посетили выступление и оказались очень впечатлены, после чего оба вступили в драмкружок. Дебютное выступление, в котором поучаствовал будущий талант, произошло менее чем через год.

Актерское мастерство давалось Лановому легко. Настолько легко, что в 17 лет он выиграл на Всесоюзном конкурсе самодеятельных артистов. В то же время артист окончил школу, получив за заслуги в учебе золотую медаль, однако поступать в университет не торопился.

Сначала он подал документы в Щукинское училище, на факультет актерского мастерства. При конкурсе 150 человек на одно место Василий смог добиться успеха: жюри выбрало его из-за обаяния, отличных актерских данных и привлекательной внешности. Лановому показалось, что победа досталась ему слишком легко.

Он так и не начал обучение и лишь через 2 года поступил на журфак МГУ. Через полгода, поняв, что журналистика – не его, будущий артист вновь подал документы в Щукинское училище.

Личная жизнь Василия Ланового

У актера Василия Ланового было три жены, родилось двое детей. Однако в личной жизни Василия Ланового долгое время преследовали неудачи.

На втором курсе обучения Лановой вступил в брак с Татьяной Самойловой, которая в дальнейшем получила звание Народной артистки Российской Федерации. Талантливые молодые люди не смогли ужиться вместе. Виной тому считается прерванная беременность: Татьяна сделала аборт, не уведомив мужа о предстоящем рождении ребенка. Как выяснилось позднее, ожидался не один малыш, а близнецы. Василий не смог простить это и расторг брак.

Со следующей женой, Тамарой Зябловой, Лановой вступил в брак в 1961 году, спустя три года после расставания с первой. На этот раз в браке все было гладко, царили гармония и взаимопонимание.

Однако вновь произошла трагедия, на этот раз куда более серьезная: Тамара погибла в автокатастрофе в 1971 году. В ходе вскрытия обнаружилось, что супруга актера ждала ребенка.

Василий не опустил руки и после второй неудачи. В 1972 году он отправился в ЗАГС с И. Купченко. Примечательно, что все три любимые женщины Ланового являлась артистками театра и кино.

Брак с Купченко, наконец, оказался полностью удачен. В 1973 году у пары родился сын Саша, в 1976 году – Сергей. С этого периода начало появляться множество счастливых фото семьи. Первый сын стал историком, а второй окончил экономическое отделение МГУ и занимал пост в Министерстве финансов РФ.

У Сергея появилась внебрачная дочь Анна, внучка Ланового и Купченко (единственная). Долгое время она жила вместе с мамой в Архангельске. Однако в 2013, после смерти Сергея от сердечного приступа, опеку над девочкой взял сам Василий вместе с супругой.

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Карьера актера

В первой актерской работе, «Аттестате зрелости», снялся еще во время обучения в Щукинском. Василий некогда играл главного героя одноименной театральной постановки, а затем исполнил роль и в киноадаптации. Уже тогда Лановой снискал огромную популярность. Другой значимой ролью в тот период стал «Павел Корчагин» 1956 года.

Через год окончил обучение и перешел на работу в театр им. Вахтангова. Длительное время режиссер не давал ему главные роли, присматривался. Когда Лановой получил приглашение от двух других театров и уже собирался уходить в них, ему наконец дали центральные роли в нескольких значимых произведениях.

Сыграл в «Гамлете» и многих других постановках. Актерский талант позволил Василию стать ведущим актером труппы.

В 1961 году вышел успешный фильм «Алые Паруса», где Лановой сыграл Артура Грея, в 1965 – «Война и мир» (роль Анатоля Курагина). Актер стабильно снимался в 1-2 картинах в год, однако максимальную популярность снискал уже в 1971 году за роль Ивана Вараввы в фильме «Офицеры».

В 1980-ых делает небольшой перерыв в карьере, уделяет время семье и преподавательской деятельности.

После распада СССР артист в основном принимал участие в телепроектах: «Брежнев» (роль Андропова), «Три мушкетера» (кардинал Ришелье).

Другая деятельность

Василий Лановой развивал биографию как актер и общественный деятель. Помимо игры в театре и кино, он увлекается и другими направлениями:

Политический деятель. В современное время поддерживает КПРФ, но в то же время выступал и в поддержку Владимира Путина («Единая Россия») во время выборов. Выступал в качестве доверенного лица Собянина во время выборов мэра столицы в 2018. Общественный деятель. Член попечительского совета акции «Бессмертный полк», ведущий Международного детского кинофестиваля «Алые паруса». Преподаватель. С 1985 преподавал сценическую речь в родном Щукинском училище. С 1995 является заведующим отделением. Писатель. Автор автобиографических произведений «Счастливые встречи» (1984) и «Летят за днями дни» (2004). Диктор на радиоспектаклях. С 1961 года озвучивает поэмы и принимает участие в постановках.

Биография Василия Ланового как актера и общественного деятеля до сих пор пополняется новыми свершениями. Несмотря на то, что артисту уже давно перевалило за 80, он сохраняет активность.

Награды

За свою деятельность актер получил более 40 наград как во время СССР, так и в современной РФ:

Заслуженный артист РСФСР, 1968 год; Народный артист СССР, 1985; награды 2004, 2008 от Украины и Белоруссии за вклад в развитие искусства и дружеских отношений; Орден Дружбы народов, 1994 и т.п.

Сейчас он продолжает преподавать, играть в театре и кино. До сих пор, согласно опросам населения, Василий Лановой считается одним из лучших актеров СССР и России. Надеемся, что за его биографией мы еще сможем наблюдать долгое время.