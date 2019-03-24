Юлия Началова до и после пластики (фото)

Все были шокированы смертью певицы Юлии Началовой, которая не смогла справиться с тем количеством недугов, навалившихся на нее после нескольких пластических операций. Удивительно, что "до" и "после" пластики на фото Юлия выглядела всегда красивой и привлекательной.

Пластические операции Юлии Началовой

Сама Юлия Началова была всегда достаточно откровенна со своими поклонниками и не скрывала, что сделала после родов мамопластку в 26 лет. Ее внешний вид "до" и "после" пластики на фото 2019 года ни у кого из сторонних наблюдателей не вызывал мыслей о том, что она не очень хорошо себя чувствует и борется с такими тяжелыми заболеваниями как:

подагра;

диабет;

волчанка.

Обладая от природы привлекательной внешностью, Юля меж тем старалась делать все, чтобы на сцене выглядеть привлекательной и молодой.

Пластика груди

После рождения дочки Веры она стремилась быстрее вернуться в шоу-бизнес. Все ее коллеги вспоминают о ее большой трудоспособности и готовности отдавать все силы новому проекту. После родов Юлия Началова поправилась. Подтянуть фигуру она смогла с помощью йоги и диеты, а грудь решила подкорректировать с помощью имплантов.

Заметно, что в 2007 до пластики и после на фото она выглядит по-разному. Певица решила увеличить размер груди до четвертого, но очень быстро об этом пожалела.

Первую и вторую операцию Юлия Началова делала в одной из лучших калифорнийских клиник, где оперируют только звезд Голливуда. Похоже до операции певица не страдала тяжелыми системными заболеваниями типа диабета и подагры. В противном случае ее бы просто не оперировали.

Позднее певица решила убрать импланты, так как ощущала дискомфорт.

Повторная операция проводилась тоже в США. Ее делали 5 часов. По каким-то причинам после нее у Юлии Началовой начались осложнения. Сама певица говорила, что во время повторной пластической операции занесли инфекцию. Никто из поклонников по фото звезды даже представить себе не мог, что врачи ее вытаскивают с того света.

Певица рассказывала на своей странице в инстаграм довольно откровенно о том, что у нее после маммопластики стала развиваться мигрирующая подагра, но ничего не говорила про диабет первого типа.

Это опасное системное заболевание, вызывающее тяжелые поражения сосудов. Именно большое содержание сахара в крови привело к тому, что простая натертость на ноге привела к обширному абсцессу.

У Юлии Началовой, фото которой все сегодня сравнивают "до" и "после" пластики на груди и на лице, просто не выдержала нагрузок иммунная система. Проблемы с почками отразились на суставах рук, которые на последних ее фото были в ажурных перчатках. В короткий период у нее развилось опасное аутоиммунное заболевание.

В итоге произошло трагическое стечение обстоятельств, причиной которого стали косвенно и пластические операции, подорвавшие иммунную систему певицы. Ее организм просто утратил защитные функции, и страшные болезни посыпались на певицу одна за другой в одночасье.

Пластика лица

Оказывается, Юля Началова делала еще и пластику лица. В 2014 году она была приглашена на популярное телевизионное шоу «Один в один». Зрители заметили, что на экране и на фото певица выглядит несколько иначе, чем раньше. Она похорошела за счет того, что сделала пластические операции на лице.

Ее первоначальная внешность существенно изменилась, однако, Юля не признавалась, что делала лицевую пластику. Таковы законы шоу бизнеса, иначе к звездам могут потерять интерес.

Эффектная внешность и хорошие вокальные данные сделали Началову звездой телешоу «Один в один». Зрители обратили внимание и на ее актерские способности, так как она действительно воспроизводила не только голоса известных певцов, но и их манеру держаться на сцене.

Сильно изменилась певица в 33-34 года. Именно в это время она провела подтяжку лица, вставив филлеры с гиалуроновой кислотой. Ее фото "до" и "после" демонстрируют результаты подтяжки.

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Удивляет не проведение пластики, а то, что врачи, которые старались спасти ее жизнь, диагностировали у нее диабет. При таком диагнозе ей не должны были делать никаких сложных пластических операций.

Родные, коллеги, поклонники певицы потрясены случившимся. В любом случае, судьба Юлии Началовой только наглядно подтверждает заявления врачей, что любая операция несет большой риск для жизни пациента, в том числе и пластическая. Юлия Началова "до" и "после" пластики всегда была красивой и ухоженной, поэтому еще больше жаль терять такую артистку в расцвете сил.