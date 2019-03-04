Какого числа Всемирный День здоровья в 2019 году

Всемирный День здоровья ежегодно отмечают все страны, которые входят в организацию здравоохранения. Какого числа пройдет праздник в 2019 году интересует россиян. Событие намечено на 7 апреля, при чем эта дата фиксированная. Мероприятие направлено для привлечения людей, которых интересуют проблемы в области здравоохранения.

Организаторы праздника ежегодно готовят интересную программу, и приглашают всех желающих стать участниками соревнований. Это не выходной день, но событие привлекает внимание многих граждан.

Как появился праздник

Всемирный День здоровья начали отмечать еще с 1948 года, но праздник выпадал на 22 июня. Уже с 1950 года событие стали проводить 7 апреля. Это дата совпадает с образованием Всемирной организации здравоохранения. В первое время праздник отмечался силами ВОЗ, но после 1995 года к нему присоединялся Генеральный секретарь ООН.

Благодаря чему мероприятие приобрело массовый характер. Организации, волонтеры, неравнодушные граждане стали собираться в одном месте, помогая другим людям.

С 1995 года праздник посвящается одной из тем здравоохранения. Специалисты рассказывают об определенном заболевании и способах его лечения. Таким образом ВОЗ предоставляет обществу информацию о болезнях.

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Какого числа Всемирный День здоровья

Когда и какого числа будет День здоровья в 2019 году интересует россиян. Праздник пройдет 7 апреля. Дата приурочена к созданию Всемирной организации здравоохранения, и ежегодно выпадает на определенный день.

Традиции и мероприятия

Ежегодно темы мероприятия меняются. В этот день Генеральный секретарь ООН обращается ко всем гражданам с заявлением. Специалист рассказывает о проблемах в области здравоохранения, и призывает народы объединить свои усилия, чтобы сохранить жизнь людям.

Событие отмечают с размахом. Во всех городах проводят лекции, собрания, семинары. В школах проходят ознакомительные уроки, волонтеры на улицах раздают листовки. Все желающие могут посетить медицинские учреждения, и пройти обследование.

Артисты также активно участвуют в мероприятиях. Они записывают видеоролики, в которых призывают людей беречь свое здоровье, и вовремя посещать врачей. Звезды эстрады рассказывают о своих проблемах, стараясь привлечь внимание публики.

По телевизору весь день идут передачи о прививках и их значении, смертельных заболеваниях, правильном питании. Специалисты говорят о достижениях медицины.

Для людей, которые предпочитают активный образ жизни, в городах организованы спортивные мероприятия. В них могут принять участие все желающие. Флешмобы со спортсменами, забеги, процедуры закаливания – все это ждет участников соревнований.

Узнав о том, какого числа в 2019 году пройдет День здоровья, можно планировать свой досуг. Каждый сможет найти себе занятие по душе, и весело проведет время. Почему бы не отправиться на праздник всей семьей? Интересное времяпрепровождение и масса положительных эмоций гарантированы.

Цели и значение праздника

Главная цель праздника – рассказать людям о проблемах, связанных со здоровьем. Обладая полезной информацией, граждане смогут защитить себя и свои семьи от недугов. В результате удастся снизить степень распространения инфекции, и предупредить возможность заражения.

Всемирный День здоровья – праздник для людей, которые придерживаются здорового образа жизни. Событие организовано для всех неравнодушных граждан. В этот день волонтеры, врачи, простые люди оказывают помощь нуждающимся.

Благодаря ВОЗ создаются проекты между странами и научные центры, специалисты занимаются разработкой новых лекарств. За несколько лет получилось достичь удивительных результатов.

Особенно важными открытиями стали следующие:

появление инсулина и антибиотиков;

возможность побороть опасное заболевание оспу;

разработки в области гигиены;

открытие пенициллина;

иммунизация детей.

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Каждый человек должен понимать, что его здоровье зависит не только от медицинских работников. Если он сам будет вести активный образ жизни, уважительно относиться к экологии, изучать проблемы других людей, то удастся преодолеть сложные проблемы.

Праздник направлен на то, чтобы объединить народы. Каждый человек сможет рассказать о своих недугах, и найти поддержку единомышленников. Ведь в мире много неравнодушных людей, которые готовы оказать непосильную помощь.

День Здоровья в 2019 году объединяет страны и народы. Праздник имеет богатую историю, его отмечают уже много лет подряд. Ежегодно количество участников и желающих узнать какого числа отмечается праздник увеличивается в геометрической прогрессии. Это говорит о том, что людей, которые заботятся о своем здоровье, очень много. Каждый из них хочет узнать о проблемах в сфере здравоохранения и защитить себя от недугов.