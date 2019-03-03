Когда День театра в 2019 году
Основная цель театра – установить незримый духовный контакт со зрителем, подарить ему незабываемые искренние эмоции и хорошее настроение. Для деятелей искусства, посвящающих жизнь сцене, в календаре есть место для своего праздника – Дня театра. Чтобы не упустить возможность культурно развлечься, необходимо знать, какого числа в 2019 году его будут отмечать.
История
Всемирный День театра отмечают все, чья профессия связана с искусством: билетеры, работники сцены, режиссеры, продюсеры, молодые, а также опытные взрослые актеры. А также, это один из любимых дней и поклонников творчества тех, кто причастен к созданию этого уникального чуда – спектакля.
История праздника начинается с середины прошлого столетия. Благодаря Организации объединенных наций (ООН), созданной в послевоенное время, в 1948 году появился Международный Институт Театра. Официальное право на активную деятельность учреждение получило 27 марта.
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С того самого момента МИТ, объединивший талантливых художественных деятелей, контролирует всю культурную жизнь мира. В 1960 году, когда Советский Союз уже был членом Института, на девятом Конгрессе выдвинули предложение зарегистрировать дату праздника. С 1961 года 27 марта Всемирный День театра отмечают во всем мире.
Сейчас в состав МИТ входит бесчисленное количество театральных объединений разных стран, в числе которых присутствует и Россия. Каждый год известным театралам поручают написать особое Послание всем любителям сценических постановок.
Какого числа День театра?
Поклонники творчества известных деятелей на разных форумах интересуются, какого числа будет День театра в 2019 году в России. Ответ на поставленный вопрос может дать настоящий ценитель сценического искусства.
Весь мир будет отмечать его 27 марта, на этот раз в среду. Дата фиксирована, то есть ежегодно остается прежней, и никаким образом не зависит от посторонних событий. Правда это не официальный праздник и выходной себе могут позволить только театралы.
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Традиции праздника
Каждый год в Москве проводится «Золотая маска». На этом фестивале объединяются выдающиеся театральные мастера России и других стран. У каждого желающего есть отличная возможность насладиться как уже привычными спектаклями, так и постановками трупп, состоящих из юных дарований. Непременно награждают самых ярких восходящих звезд, которые отличились во время выступления.
День театра в 2019 году в России готовит для зрителей яркие постановочные мероприятия, фестивали, спектакли, премьеры. Тот случай, когда празднуют виновники торжества и все, кто просто наслаждается их мастерством.
Интересные факты
Есть несколько фактов, которые могут быть интересны всем любителям спектаклей. К примеру, слово «театр» происходит от древнегреческого «theatron» и переводится как «место для зрелищ». Вот еще:
- В штате США Виргиния в театре Бартера зрители покупают билеты за продукты питания.
- Первый понедельник марта отмечают День театрального кассира РФ, а 21 марта – Международный день кукольника.
- В Барселоне есть комедийный театр «Teatreneu», в котором цена на билет определяется количеством улыбок. В спинки кресел вмонтированы специальные мониторы, распознающие мимику зрителя.
Вовлечение в искусство помогает избавиться от некоторых проблем навсегда. Например, американский актер Брюс Уиллис перестал заикаться, регулярно посещая драматический кружок.
Как отмечается, мероприятия
Высокопоставленные чиновники, в этот день поздравляют всех причастных к миру искусства. Вручают грамоты и премии за выдающиеся достижения последнего года.
Организовываются актерские тренинги, мастер-классы, премьерные показы, тематические выставки. В различных учебных заведениях проводятся спектакли, поставленные на классических произведениях. По ТВ и радио транслируют выпуски программы, в которых рассказывается о театре.
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«Театр.Go» – известная российская акция, посвященная празднику. С ее помощью зрители имеют возможность купить билеты на спектакли со скидкой. В этот период также проводится мероприятие под названием «Ночь театров», в которое входят экскурсии за кулисы, открытые показы.
Литература, музыка, живопись, хореография, актерское мастерство – это все то, из чего состоит театр. Его невозможно вообразить без духовного контакта артистов со зрителями. Придуманная и воплощенная наяву талантливыми сказка, называемая спектаклем, всегда вызывает искренние эмоции и чувства. Поэтому так много людей интересуется, какого числа Международный день театра в 2019 году.
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А вы знали о таком празднике? 4
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Виолетта / 03.03.19 22:02Хоть раз в году у нас, простых людей, есть замечательная возможность окунуться в эту сказочную атмосферу. Я бы не отказалась посетить тренинг по актерскому мастерству.
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Слава / 03.03.19 22:02Ни разу не слышала про то, что День театра отмечают 27 марта. Я не такой уж большой любитель театральных постановок. Но мне всегда в удовольствие смотреть отечественные фильмы с участием известных талантливых актеров.
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Марина / 03.03.19 22:01Очень хороший праздник. Хоть моя профессия к нему никак не относится, все равно стараюсь отмечать. Лишний повод собраться с близкими людьми и культурно провести время.
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Валерия / 03.03.19 22:01Для меня День театра – один из главных праздников, который лично никогда не пропускала. Очень любим с семьей выбираться хоть раз в месяц, на какой-нибудь спектакль.