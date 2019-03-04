Какого числа День отца в России в 2019 году

День Отца стал отмечаться не так давно, поэтому пока остается не совсем признанным у нас. Но в некоторых странах считается официальным и уже успел обзавестись своими традициями. В статье вы узнаете, какого числа отмечают День Отца в России в 2019 году, его историю и традиции.

История праздника

История празднования Дня папы связана с настоящим мужским героизмом в мирное время. Рассказ о появление Дня Отца пронизан душевной теплотой и уважение. Инициатива проведения сошла от уроженки Арканзаса, женщины из многодетной семьи – Соноры Смарт.

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Так получилось, что ее отец был женат два раза и в обоих случаях пережил смерть своих жен. После смерти первой супруги у него осталось пятеро детей. Женясь второй раз он принял в семью из троих детей второй супруги, далее за не очень долгую жизнь, родилось еще шестеро.

Таким образом, похоронив жену Элен, у Уильяма на руках осталось четырнадцать детей. Старшие дети выросли и разъехались, а Уильям остался с шестерыми малолетними детьми.

Отец не захотел жениться в третий раз. Свидетели этой истории утверждают, что он сам дал достойное воспитание и полностью смог заменить всем детям мать.

Посетив в 1909 году проповедь посвященную Дню Матери, Сонора – одна из дочерей Уильяма, обратилась в мэрию с инициативой признать официально День отца. Идея получила полную поддержку властей. Уильям Смарт умер 19 июня, именно этот день – был назначен праздником отцов.

На этом Сонора не остановилась: она стала добиваться для празднования государственного статуса. Уже будучи 90 летней женщиной она воплотила свою мечту, и День отца стал государственным праздником.

Указ был подписан президентом США Ричардом Никсоном, для празднования был выбран июньский воскресный день. Праздник очень быстро стал распространяться по всему миру. Ведь настоящих отцов, которые своими делами способны заменить мать и воспитать достойных граждан много по всему миру.

Когда отмечается в 2019 году

День отца в России будет отмечаться 16 июня.

Сегодня праздник отмечают во многих странах, но установленная дата отсутствует. В некоторых государствах признана была определенная дата, например, в Испании – 19 марта, в Польше – 23 июня. Вот и получается так, что определенного в мире дня нет, а в некоторых странах праздник отмечается, но имеет плавающую дату.

Россия отдают празднику третье воскресенье июня (примерно вторая декада месяца). Можно сказать, что дата считается исходной, так как впервые в это время он был признан в США.

В 2019 году в России выпадает на 16 июня, это и есть третье воскресенье первого месяца.

Традиции праздника в России и других странах

Россия отмечает празднование не официально, так как к красным дням его не отнесли. Можно сказать, что даже не все города знают об этой традиции, но средства массовой информации и сетевые сообщества активно пропагандируют торжество, поэтому все больше людей узнают об этой дате.

В Москве проводятся активно массовые гулянья. В больших парках и на площадях проводятся открытые концерты.

В областных центрах проводятся различные мероприятия, представления и концерты, организуются гулянья с проведением семейных игр. Стоит заранее узнать какого числа День папы в России в 2019 году, чтобы организовать свой досуг заранее.

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Традиции других стран

Зная, насколько велика и значима отцовская роль в семье, праздник наполнен определенными традициями разных народов.

В этот день люди, выходя на площади, прикалывают к одежде красную розу. В том случае если отец жив, если человек несет скорбь по отцу, то прикалывается белая роза. В Германии принято устраивать своего рода мальчишники: сыновья отцам дарят в этот день билет на футбол или другой матч, проводят время в чисто мужской компании, отправляясь на природу, рыбалку, пикник. Китайцы всегда отдавали дань старшему поколению, поэтому у них принято дарить и поздравлять самых старших мужчин в семье. В австралийцы сделали традицией собираться за большим столом всей семьей и дарить мужчинам галстуки. В Испании принято дарить в праздничный день папе бутылку дорогого вина. Финляндия считает праздник семейным, в этот день дети делают подарки своими руками и дарят их отцам.

День отца в России в 2019 году будут отмечать, как уже было сказано выше, 16 июня. Обязательно поздравьте своих любимых пап.