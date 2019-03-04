Когда начинается пост Ураза Байрам в 2019 году

Ураза Байрам - это великий праздник для всех мусульман, потому что он олицетворяет завершение многодневного поста в месяц Рамадан. Поэтому многих людей интересует, какого числа он начинается и когда заканчивается в 2019 году. Это важно, чтобы подготовить к нему не только тело, но и душу.

Значение Рамадана для мусульман

Для мусульман пост - это время для того, чтобы очистить душу и развиться духовно. Это период, который поможет осознать все свои грехи, ошибки и покаяться в них. А это возможно только, если совершать намаз и держишь пост в месяц Рамадан. Как сказано в Коране, Всевышний не может изменить нас, если мы сами не начнем меняться.

Рамадан - это период, во время которого череда запретов поможет определить для себя истинные ценности, поэтому так важно знать, когда он начинается и когда заканчивается.

История праздника

Возникновение праздника связано с пророком Ибрахимом - у него долго не было детей, лишь в 86 лет ему было даровано счастье отцовства. Но однажды во сне к мужчине явился ангел Джабраил, который сообщил ему, что Аллах желает жертвоприношения. А в жертву должен быть принесен единственный сын пророка, Исмаил.

Ибрахим не мог не исполнить волю Всевышнего и начал приготовления в долине Мина, на этом месте сейчас возвышается Мекка.

Мальчик тоже не сопротивлялся, он только плакал и молился. Однако Аллах не смог этого выдержать и сделал так, что нож не мог резать. В результате чего, в роли жертвы выступил баран, а пророк получил благословение на рождение второго сына – Исхака. Эта история положила начало празднования Ураза Байрам, который начинается в Татарстане, как и в других исламских государствах, 5 июня.

Когда празднуется Ураза Байрам в 2019 году

Так как праздник напрямую связан с фазами Луны, его дата всегда меняется, поэтому так важно знать, когда он начинается и когда заканчивается. Известно, что каждый год дата смещается на 11 дней, в связи с этим в 2019 году Ураза Байрам начнется 5 июня, он продлится целых три дня. В большинстве стран на этот период предоставляются выходные. Конец праздника приходится, соответственно, на 8 июня.

Важно знать, что до этого праздника все мусульмане держат пост в священный месяц Рамадан, который начинается 5 мая 2019 года и заканчивается 5 июня.

Традиции и обычаи Ураза Байрам

Праздничные хлопоты начинают загодя, примерно за 4 дня хозяйки затевают приведение в порядок своего жилища. Если есть скотина, то чистят ее, а также помещения, где она находится. Чтобы встретить этот день, как полагается, желательно приобрести обнову, рачительные домохозяйки достают из сундуков новые покрывала, скатерти. Некоторые даже меняют мебель.

Узнав, какого числа Ураза Байрам в 2019 году, все покупки делаются заранее, потому что обычно в мусульманских странах все магазины на 3 дня закрываются. Зато на улицах можно увидеть выступления танцоров, певцов и даже циркачей.

По традиции, в первый день праздника необходимо встать еще до восхода солнца, позавтракать, обычно рацион состоит из сладких фруктов. Но если следовать заветам пророка Мухаммада, это должен быть инжир.

Затем надеть на себя нарядные, желательно новые, одежды, чтобы отправиться в мечеть. Принять участие в коллективном намазе, прямая обязанность каждого мусульманина.

Завершающим актом Рамадана является милостыня, только после этого Аллах примет тяжелый пост. Установлен даже, определенный размер зякат аль-фитр, так называют подаяние в исламских странах:

100 рублей – для малоимущих людей;

300 рублей – для среднего класса;

500 рублей – для людей, имеющих доход выше среднего.

Благодаря этим деньгам, организуются приюты и пункты питания для бедняков, или для тех, кто пострадал во время различных катастроф. Есть еще один вид милостыни, не являющийся обязательным, в день, когда заканчивается Рамадан необходимо совершить добрый поступок, это поможет очиститься.

Пост

Прежде чем начать празднование Ураза Байрам, необходимо узнать, когда начинается пост в 2019 году. Следует отметить, что у мусульман совсем другие правила воздержания, чем у православных. Священный Рамадан начинается с появлением первого луча солнца, а заканчивается когда небесное светило покидает горизонт.

Во время поста существует два ночных приема еды:

сухур – предрассветный;

– предрассветный; ифтар – вечерний.

При этом поощрялся утренний прием пищи, во время него нужно было съесть столько, чтобы можно было спокойно трудиться весь день, но не переедать. А вот вечером рекомендовалось ограничить себя финиками и водой.

Так как воздерживаться от пищи придется около 20 часов, то диетологи советуют включить в свой рацион блюда из клетчатки, это крупа и бобовые культуры. Во время поста лучше отдать предпочтение легким кушаньям, например, салатам, заправленным йогуртом или растительным маслом. Такая пища не раздражает желудок и облегчает пищеварение.

Есть категория лиц, которым разрешено не соблюдать Рамадан, это:

люди, находящиеся в дороге;

беременные женщины, а также, кормящие грудью;

люди, страдающие заболеваниями, которые могут обостриться в результате поста;

пожилые люди, не имеющие сил поститься;

человек, осуществляющий тяжелую работу;

люди, испытывающие такой сильный голод и жажду, что у них появляется страх за свою жизнь.

Кроме того, не разрешено держать пост женщинам, во время критических дней.

Намерение

Во время Рамадана каждую ночь надо произносить намерение или нийят. Оно представляет мысленное стремление души на выполнение определенного действия. Чтобы его усилить, разрешается произнести вслух.

Некоторые считают, что нийят необходимо повторить во второй половине ночи, но если человек заснул, то грехом это не считается.

Рассмотрим правила, которые необходимо знать:

Если нийят был произнесен уже когда взошло солнце, то пост считается недействительным. Если человек совершил намерение, но сомневается, наступил в это время рассвет или нет, то пост тоже считается недействительным, ведь в его мыслях было сомнение. Если вечером, уже разговевшись, человек начнет сомневаться в нийяте на прошедший день, то пост засчитывается, даже в том случае, если он не вспомнит, а говорил ли он его вообще.

Произнося намерение, необходимо уточнять, какой именно пост держишь, например, фраза может звучать так: «Я буду держать пост Рамадан».

Хадж

Хадж, или паломничество в Мекку, хотя бы один раз в своей жизни обязан совершить каждый мусульманин. Деньги на это мероприятие должны быть заработаны только честным путем. Чтобы узнать время проведения хаджа, необходимо определить, когда начинается Рамадан и когда заканчивается, так как паломничество можно запланировать через два месяца после даты окончания поста.

Следовательно, в этом году осуществить хадж к Каабе, первому храму на земле, можно будет начиная с 8 августа.

Вехи

Самыми важными являются последние 10 дней поста, но кроме этого на протяжении всего периода Рамадана существуют особые даты, они отсчитываются от начала поста:

2-й день – передача Мусе свода законов священного писания;

10-й день – день памяти первой жены Пророка;

12-й день – пророку Исе было ниспослано Инджил (Евангелие);

15-й день – день рождение внука Мухаммеда;

17-й день – битва при Бадре;

18-й день – пророку Давуду был дан Забура (Псалтырь);

20-й день – завоевание Мекки.

И самый важный 27-й день поста - это Ночь Могущества, все читают Коран и просят у Всевышнего отпущения грехов.

Традиции праздничного стола

Узнав, какого числа начинается в 2019 году Ураза Байрам, мусульмане затевают подготовку к празднику. Если мужчины с утра идут в мечеть, то женщины занимаются приготовлением угощений. В некоторых областях принято в эти дни посещать могилы усопших, считается, что в этот период радуются даже те, кого уже нет с нами.

Праздничный стол должен изобиловать деликатесами, тогда в течение всего года семье будет сопутствовать удача и богатство. В меню обязательно присутствует суп из баранины, а вот вторые блюда зависят от региона, например, в Узбекистане готовят плов. А в Татарстане стол украшает традиционный, мясной пирог – беляш.

Так как праздник длится три дня, то обилие закусок и салатов велико, обязательно наличие сладостей. Это и блинчики, пирожки, чак-чак, ассортимент также зависит от места проживания. Из алкогольных напитков отдают предпочтение вину, не стоит забывать и про чай, компот, лимонад. Кушать в эти дни можно без ограничения, но разговеться лучше финиками.

На Уразу принято делиться угощениями с друзьями и соседями, особым вниманием окружают детвору, так как бытует мнение, что принести радость малышам, лучший способ приблизиться к Аллаху. В некоторых странах до сих пор сохранилась традиция разводить костер и прыгать через огонь.