Какого числа начинается Рамадан в 2019 году и что можно дела

Все мусульмане почитают священный месяц Рамадан, когда они обязаны воздерживаться от мирских благ и человеческих страстей по имя Аллаха. Рассмотрим, какого числа начинается и когда заканчивается Рамадан в 2019 году, а также узнаем основные положения и традиции этого периода.

Когда начинается Рамадан в 2019 году в разных странах

В разных странах, в виде того, что лунный календарь трактуется по-разному, пост может начинаться в различные дни. Так в России Рамадан будет длиться с утра 5 мая по вечер 3 июня. А в Турции, например, начнется в понедельник 6 мая, а закончится в понедельник 3 июня. На день позже завершают пост в ОАЭ и других мусульманских странах.

Примечательно, что каждый год этот период смещается в среднем на 10 дней, поэтому в течение жизни Рамадан приходится на каждый из четырех сезонов, а не только на весенне-летний период.

Во сколько можно кушать в Рамадан

Пост в Рамадан наступает за 15-20 минут до наступления рассвета, после свершения утренней молитвы. До этого времени каждый постящийся мусульманин должен успеть совершить омовение и отведать утреннюю трапезу. К слову, рассветом считается появление на горизонте первых солнечных лучей, даже если светило еще не полностью показалось взору.

После заката мусульманин читает вечернюю молитву и может позволить себе вкусить приготовленные для этого случая блюда. В случае необходимости, если на то есть серьезные причины, в течение дня можно позволить себе отведать фиников.

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Что можно есть во время поста

В первые дни наступления Рамадан люди очень тяжело принимают пост. Все дело в том, что организм только начинает привыкать к суровым обстоятельствам, но вскоре он перестраивается, поэтому ограничивать себя в еде становится легче.

Приветствуются блюда из:

овощей;

круп;

рыбы;

баранины.

Ограничивать себя в этот период стоит от жареного, мучного и сладкого. В качестве напитков подойдут домашние компоты, кисели и свежевыжатые соки, а также простая вода, чай и кофе.

Можно ли глотать слюну

Глотать слюни в Рамадан можно, но не преднамеренно. Если мусульманин нарочно копить в ротовой полости жидкость, чтобы проглотить ее, то такой поступок будет считаться нарушением поста.

Можно ли беременной держать пост в Рамадан

Ведутся споры, можно ли в Рамадан поститься беременным. В предписаниях говорится, что это обязанность возложена на всех совершеннолетних, умственно полноценных мусульман, которые имеют для этого достаточно физических сил и здоровья. У каждой женщины беременность проходит по разному, поэтому точно сказать, нанесет пост вред ее здоровью, сказать может только врач.

В любом случае, будущая мать может перенести свои обязанности по отношению к Аллаху на другое время или заплатить не невозможность соблюдения предписаний, накормив бедняка за каждый просроченный день.

Можно ли пить воду

Во время Рамадана стоит отказаться от некоторых мирских благ, которыми наградил человечество Аллах. Вода является милостыней Всевышнего, посланной на Землю для комфортного существования его последователей.

Именно поэтому в пост важно прочувствовать на себе всю важность этих даров и отказаться от них на некоторое время.

Можно ли жениться

Кроме еды и питья в Рамадан можно отказать себе в любых видах праздничного времяпрепровождения. Это в полной мере касается и свадебного торжества. По одному из мнений мусульмане отказываются от замужества во время поста только потому, что в светлое время суток на угощение лежит запрет, но в тоже время можно устроить застолье после заката. То же самое касается и интимной близости супругов.

Получается, что жениться в Рамадан можно, но в этом случае стоит ограничиться скромными посиделками, устроенными в ночное время суток.

Можно ли встречаться, обниматься и целоваться во время Рамадан

В исламе нет понятия «парень» и «девушка», поэтому вопрос «можно ли в Рамадан встречаться?» отпадает сам собой. Исходя из общего правила, мужчина не должен смотреть на чужую женщину, пусть даже она и не является чьей-либо женой. Прикосновения разрешены только законным супругам, и то, после захода солнца.

Можно ли купаться и чистить зубы

Ходят споры, можно в Рамадан купаться или все же Аллах запрещает это делать во время соблюдения поста. Нырять, конечно, нежелательно, ведь вода может непроизвольно попасть в организм через нос или рот. В солнечные дни, когда тело изнывает от жары и жажды, можно позволить себе только охладиться под душем или обтереться мокрым полотенцем.

Это не считается макрухом, поскольку человек таким образом пытается помочь себе выдержать пост, особенно в жаркую погоду.

С чисткой зубов не все так однозначно. В предписаниях нет никаких ограничений на использование для этих целей сивака – зубочистки из ветвей корней дерева. Использование же специальной пасты относится к макрух – нежелательным действиям. Именно поэтому необходимо тщательно полоскать рот после такой чистки, ведь при попадании зубной пасты в желудок пост автоматически считается недействительным.

Можно ли курить во время Рамадан

Во времена, когда на Землю был послан Коран, мусульмане не знали о существовании табака и кальяна. Именно поэтому, нет никаких особенных предписаний, касающихся этого вопроса. В то же время, большинство ученых считает, что курение нарушает пост в Рамадан, ввиду обязательной осторожности.

Ведь Аллах не завещал своим преемникам наносить вред здоровью ни себе, ни окружающим. Исходя из этого, от курения лучше отказаться на время соблюдения строгого поста.

Можно ли заниматься спортом

Спорт не находится под запретом во время Рамадан. Но решаясь на тяжелые тренировки, нужно понимать, что организм во время поста сильно истощается, в виде недостатка питательных веществ и обезвоживания. Интенсивные занятия могут привести к травме или изрядно подорвать здоровье.

Если же мусульманин совсем не представляет свою жизнь без физических нагрузок, он может сократить до минимума свои занятия на время Рамадана.

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Можно ли делать никах в Рамадан

Никах – процесс бракосочетания. По исламским законам совершать этот акт можно в любое угодное время, так как особых предписания пророк Мухаммед не оставил. Однако многие мусульмане принимают решение перенести никах на время, когда месяц Рамадан подойдет к своему завершению.

И этому есть простое объяснение – в течение дня никто из гостей не сможет отпраздновать счастливое событие в силу соблюдения строго поста.

Можно ли кормящей маме держать пост

Как и в случае с беременность, кормящая мать также имеет послабления в этот месяц. Она имеет право не держать строгий пост, так как это может нанести вред не только ее здоровью, но и младенца.

В приоритете всегда будет являться наследник, который еще в силу своего возраста не должен следовать предписаниям Рамадана.

Для кормящих матерей есть несколько выходов из положения:

Они могут возместить пропущенные дни поста после завершения грудного вскармливания. Им нужно лишь накормить бедняков и нет необходимости возмещать пропущенные дня. Какой путь выбирать, решать самой женщине, а Аллах примет любое ее деяние.

Можно ли делать обрезание в Рамадан

Да, обрезание является обязательным обрядом даже в Рамадан, поскольку предписано пророками и посланниками Аллаха. Проводится эта процедура именно на 7 день после рождения. Чем старше мальчик, тем больше страданий ему может принести обрезание крайней плоти, поэтому затягивать с этим действием родителям не рекомендуется.

Со скольки лет можно держать пост Рамадан

Дети не обязаны соблюдать строгий пост, но родители все же должны приобщать их к этому. Маленькому организму воздержание может нанести сильный вред, а Аллах завещал беречь свое человеческое обличие. Но если сын или дочь здоровы, вполне возможно постепенно разрешать им следовать взрослым предписаниям. Начинать можно с нескольких часов в день, когда малыш не должен совершать ошибки предписанные пророками и подвижникам Аллаха.

По достижению совершеннолетия, которое наступает с 14 лет, каждый мусульманин обязан держать Рамадан наравне со взрослыми. Некоторые семьи начинают практиковать у своих детей воздержание с 10 а то и с 7 лет.

Можно ли делать хиджаму

Хиджама или кровопускание теоретически не запрещено Кораном во время Рамадана. Но человек, прошедший эту процедуру, неизбежно ослабевает, организм теряет жизненные силы, необходимые для соблюдения строго поста. Если нет никаких ограничений по здоровью, то хиджама не запрещается.

Можно ли краситься во время Рамадан

Среди запретов в Рамадан нет никаких указаний, касаемых использования декоративной косметики. Но мусульманки все же не наносят макияж, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания и не вводить во искушение окружающих.

Можно ли бриться

То же самое можно сказать и о бритье. Коран не запрещает, но и не поощряет эту процедуру. Многие мусульмане стараются воздержаться от бритья. По крайней мере, борода должна оставаться неприкосновенной.

Рассмотрев, какого числа начинается и когда заканчивается Рамадан в 2019 году, важно определить для себя важность поста и подготовиться духовно к нему.