Елена Блиновская - биография, последние новости

Елену Блиновскую многие пользователи интернета знают как известную блогершу, ведущую популярных стримом по исполнению мечты и тренингов личностного роста. Также она успешно делает карьеру модели, после того как завоевала титул «Миссис Россия». На страницу Елены в «Инстаграме» подписано 6 млн человек. Деятельность Блиновской многие оценивают по-разному — поклонники считают ее автором уникальной программы по саморазвитию, но есть и критики, склонные сомневаться в эффективности ее тренингов.

Биография Елены Блиновской

Биография Елены Блиновской началась в поселке Опарино Кировской области. Она родилась 25 августа 1981 года в семье интеллигентов. Девичья фамилия — Останина. Ее мама была по профессии экономистом, а отец занимался предпринимательством.

Вскоре семья переехала в Ярославль, где Лена пошла в школу, а потом поступила в университет на экономический факультет. После завершения обучения в вузе девушка отправилась в Москву, где сначала устроилась работать бухгалтером, вышла замуж. Именно в это время она увлеклась психологией и стала развивать навыки спикера. Вдохновили ее занятия по системе американского коуча Тони Роббинса.

В 2015 году она создала свою программу личного роста «Марафон желаний», с которой начала успешную карьеру в интернете. С тех пор биография Елены Блиновской кардинально изменилась: за короткое время она научилась эффективно продавать свой инфопродукт, сделав его доступным для широкой аудитории пользователей при помощи интернет-трансляций. На ее страницу довольно быстро подписалось свыше 6 млн человек, что позволило ей успешно монетизировать свой авторский блог и стать одним из самых известных российских коучей, помогающих людям менять свою жизнь к лучшему.

Елена Блиновская, фото которой часто попадает в светскую хронику, имеет семью. У нее есть муж Алексей и трое сыновей. Молодые люди официально оформили отношения в 2008 году.

В 2016 году 35-летняя мать троих детей завоевала титул «Миссис Россия». В 2018 году зарегистрировала свой товарный знак «Марафон желаний», а в 2020 родила четвертого ребенка и прошла курсы в Московском государственном университете. Кроме этого, Елена продюсировала фильм «Марафон желаний», режиссером которого стала Дарья Чаруша. В 2021 году женщина отметила свой юбилейный день рождения в Горном Алтае, пригласив звездных артистов и статусных гостей.

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Карьера Елены Блиновской

До того как Елена Блиновская создала свой «Марафон желаний», она несколько лет проработала экономистом. Поняв, что это не ее призвание, женщина, живя в Москве, стала искать возможность заработать больше. Девушка решила попробовать свои силы в бизнесе и для начала при финансовой помощи мужа открыла свадебный салон.

Когда Елена сидела в декрете с детьми, она увлеклась психологией личностного роста. Женщина сама посещала тематические курсы и читала много специальной литературы. Познакомившись с различными методиками, она смогла разработать свою. О программе Елены Блиновской можно найти разные отзывы, но большинство пользователей ей благодарны.

Впервые свою авторскую методику она опробовала в 2013 году. Тогда женщина не рассматривала ее как авторский продукт, который может приносить стабильный и крупный доход. Через два года Елена дебютировала со своим детищем в интернете, распространяя методику через социальные сети. Вскоре ее инфопродукт стал приносить стабильный крупный доход.

Курсы Елены Блиновской учили слушателей концентрировать свои силы и финансы на собственных желаниях, заряжая их положительной энергией. Кроме поклонников ее курсов, были и критики, которые ставили под сомнение эффективность и доказуемость психологической методики Блиновской.

Критики обвиняют Елену в плагиате, считают, что она во многом заимствовала идеи у известных коучей и западных психологов:

Вадима Зеланда;

Мари Кондо;

Барбары Шер.

Сама Елена, кроме курсов по саморазвитию, владеет и другим бизнесом. У нее есть ветклиника, она ведет тематические телевизионные программы. Активная позиция позволила многодетной маме в 2016 году стать финалисткой конкурса «Миссис Россия International», который проводили в Ростове-на-Дону для многодетных замужних женщин, активно занимающихся бизнесом.

Зарегистрировав свою торговую марку «Марафон желаний», она сумела капитализировать авторский инфопродукт и увеличить свой доход, несмотря на критику в ее адрес. В 2019 году она стала продюсером фильма, который получил такое же название — «Марафон желаний».

В 2021 блогерша отметила юбилей в Горном Алтае, потратив на его организацию 120 млн руб. Преуспевающая бизнес-вумен смогла пригласить звезд первой величины российского шоу-бизнеса:

Филиппа Киркорова;

Светлану Лободу;

Ксению Собчак;

Ивана Урганта.

Женщина сняла для своих гостей и звезд российской эстрады лучшие номера в отелях Горного Алтая. При этом сумма расходов на оплату номеров не входила в указанные 120 млн.

Марафон желаний Елены Блиновской

«Марафон желаний» — это первый курс Елены Блиновской, который пользуется большой популярностью в сети. Для своих пользователей она предлагает первую неделю бесплатных занятий, дальше следует дифференцированная оплата, делающая курсы саморазвития доступными для людей с разным финансовым потенциалом.

Стоимость обучения зависит от уровня обратной связи. Если студент работает с куратором, стоимость составит 4 тыс. руб. Если человек хочет иметь обратную связь с самой Блиновской, ему придется заплатить 15 тыс. руб. За максимальную цену студент получает консультации непосредственно от автора, который также занимается проверкой его домашних заданий и дает свои комментарии в режиме онлайн.

Блогер и основатель агентства «Didenok Team» Кирилл Диденок: «Согласно оценке независимого издания «Форбс», в 2020 Елена смогла на своем «Марафоне желаний» получить выручку в размере 330 млн руб., включая чистую прибыль в 200 млн руб.».

Чтобы охватить большое количество пользователей Сети, Блиновская проводит свои марафоны в популярных сегодня мессенджерах, рассылая сообщения в тематические чаты. В них она рассказывает поучительные истории из жизни, учит, как правильно нужно ставить личные цели и загадывать желания, чтобы стимулировать себя к продуктивным действиям в нужном направлении.

Часто блогерша рассказывает истории из своей жизни. Звуковые сообщения требуют меньше времени, чем создание авторского текста, к тому же прослушивать информацию сегодня намного проще.

Участники чата каждый день получают домашнее задание, при невыполнении которого теряют доступ к материалу. Студенты, купившие курсы с обратной связью, получают голосовые сообщения от кураторов или от самой Елены с комментариями и стимулирующими словами.

Суть методики состоит в том, что студенты должны записать свои желания на бумажке особым образом. Следует конкретизировать все детали, не используя при этом отрицательную частицу «не». После завершения марафона нужно запустить записку с желанием в небо, привязав ее к воздушному шару. Часто такие мероприятия проводятся в массовом порядке в том или в ином городе, что делает их довольно зрелищными.

Марафоны личностного роста Блиновской многие критикуют, в том числе и их участники. Однако внутри группы негативные настроения сразу пресекаются, недовольных учеников просто блокируют. По мнению известного блогера Лены Миро, марафоны Блиновской — это чистой воды мошенничество с целью разводить людей на деньги.

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Личная жизнь Елены Блиновской

О личной жизни блогерши появляется разная информация. Известно, что она давно замужем за предпринимателем Алексеем Блиновским. Молодые люди познакомились в ночном клубе в Москве, в 2008 году официально оформили свои отношения. Елена уверяет, что врачи говорили ей, что она не сможет иметь детей, но женщина, благодаря своей авторской методике, сумела четыре раза стать мамой:

в 2009 родила сына Всеволода;

в 2011 у нее родилась двойня — Мирон и Платон;

в 2020 — дочка Аврора.

В 2017 году супруги повторно отпраздновали роскошную свадьбу, чтобы застраховаться от развода, а также, возможно, привлечь еще раз внимание к персоне известной российской блогерши.

В 2022 году появилась информация о том, что муж изменяет Елене, и супруги скоро разведутся, и что успешный бизнес Елены числится на Алексее. Блиновская эти слухи не комментирует никак.

Елена Блиновская — последние новости

В последних новостях обсуждается интервью Блиновской с Ксенией Собчак, опубликованное в ютуб-канале скандально известной ведущей в январе 2022 года. В беседе с Ксенией Анатольевной Елена была очень грубой и малоубедительной в своих ответах.

Во время интервью, которое записывали на Алтае, когда она праздновала свой день рождения, Блиновская нецензурно выражалсь, когда речь зашла о том, на чем она зарабатывает столько денег. О доходах, которые Елена получает от своих марафонов, она наотрез отказалась говорить с Ксенией. Также она не смогла точно назвать высшее учебное заведение и программу, по которой она обучалась психологии.

Итоги

Елена Блиновская — успешный коуч, который получает стабильный доход от своих авторских курсов по личностному росту. Самая известная ее программа личностного роста — «Марафон желаний», который, по словам автора, может помочь в осуществлении заветной мечты.

Елена Блиновская также занимается и обычным бизнесом в реальной жизни. У нее есть свадебный салон и сеть ветклиник в Москве. У женщины трое сыновей и одна дочка. Ее муж Алексей также успешно занимается бизнесом.