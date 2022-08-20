Биография Лянки Грыу — личная жизнь, карьера

У российской актрисы Лянки Грыу нетипичная актерская биография. Она впервые появилась на экране в 4 года и все детство активно снималась в кино и на телевидении. При этом она смогла оставить кинематограф, когда речь зашла о ее единственном сыне Максиме. Пауза в профессии не помешала актрисе стать официальным членом Актерской гильдии в Соединенных Штатах и остаться востребованной в России.

Биография Лянки Грыу

Несмотря на необычные для России имя и фамилию, биография актрисы началась в Москве. Девочка родилась в актерской семье. Ее отец Георге Грыу был известным молдавским актером, который в 70-80-е годы считался одним из самых красивых и перспективных советских артистов.

Актер, родившийся в молдавском селе, смог окончить училище им. Щукина в Москве и снялся в нескольких успешных картинах. В Москву он снова приехал поступать во ВГИК со своей супругой, актрисой Стеллой Ильницкой. В столице у молодых актеров 22 ноября 1987 года родилась дочка. Однако отец вскоре бросил семью, увлекшись другой женщиной, и после этого не поддерживал с ними отношения. Матери пришлось одной растить дочь и постоянно заниматься подработками.

Родившись в актерской семье, девочка с 4 лет практически стала актрисой — Лянка Грыу за свою творческую биографию снялась в большом количестве картин, при этом ее личная жизнь не всегда была радужной. Практически с детских лет она стала зарабатывать вместе с матерью. Девочка, привлекавшая окружающих своими уникальными внешними данными, с детства снималась в рекламе и в фильмах, была лицом детского отечественного бренда и моделью. Снявшись в 4 года в дипломной работе одного из молодых режиссеров по рассказу Рэя Бредбери, Лянка стала одной из самых популярных в кино девочек Советского Союза. Картина получила много премий на европейских кинофестивалях.

С 1992 по 1995 год она вела программу «Тик-Так» для малышей, выступая под фамилией Ильницкая. Затем в судьбе девочки большую роль сыграл режиссер детских фильмов Владимир Грамматиков, который сначала пригласил Лянку в свою картину «Маленькая принцесса» на роль служанки, а позже стал ее художественным руководителем во ВГИКе, куда девушка поступила в 2005 году. За работу в этой картине Лянка впервые получила взрослую премию за роль второго плана.

В школьные годы она снималась в кино и на ТВ, была моделью для детского бренда одежды и всесоюзного журнала по вязанию. Девочка хорошо училась в школе с усиленным изучением французского языка, успешно занималась балетом и живописью. Перед поступлением в вуз при получении паспорта девушка взяла фамилию отца.

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С 2000 по 2013 годы актриса активно снималась в российском кино и сериалах, работала в ведущих российских театрах. В 2013 году стала бронзовой призеркой в телешоу «Ледниковый период-4», где выступала вместе с фигуристом М. Марининым.

С 2014 по 2015 год она снималась в нескольких успешных проектах, но потом отказалась от предложений о работе из-за проблем со здоровьем своего сына.

В 2010 девушка вышла замуж за режиссера и композитора Михаила Вайнберга, а в 2011 стала мамой. У пары родился сын Максим. Мальчику, который долго не говорил, врачи поставили диагноз «аутизм в ранней стадии». В 2015 пара уехала в США из-за проблем со здоровьем ребенка.

Лянка Грыу не стала жертвовать здоровьем мальчика и смело изменила свою биографию, вместе с мужем уехав в Соединенные Штаты. В этой стране используются самые передовые методики лечения аутизма без медикаментозных препаратов, поэтому актриса решила во что бы то ни стало вылечить сына.

Несмотря на то, что иностранным актерам непросто пробиться в Голливуд, в 2016 актриса с невероятно привлекательной внешностью начала карьеру в США, где стала официальным членом актерской гильдии, снялась в картине «Impossible Monsters» и в сериале «Американцы». Американский зритель и кинокритики назвали Лянку второй Николь Кидман, на которую она сильно похожа внешне.

Сейчас актриса живет «на два дома», снимаясь в американских и российских проектах и воспитывая своего единственного сына, которого своей любовью и самоотверженностью смогла вернуть к нормальной жизни.

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Карьера Лянки Грыу

Молодая актриса Лянка Грыу смогла не только сняться в 55 отечественных кинопроектах, но была задействована и в спектаклях, занималась балетом и смогла поучаствовать в голливудских фильмах. Огромное количество картин в ее фильмографии объясняется тем, что актриса начала активно сниматься еще в раннем детстве.

Во многом такая работа была вызвана объективными причинами. Красивую девочку приглашали на съемки в качестве актрисы, модели или телеведущей в 90-е годы. Ее мама не была против, т. к. ей одной приходилось воспитывать Лянку. Бросивший семью отец, когда-то известный на весь Советский Союз молдавский актер Георге Грыу, ничем не помогал своей бывшей жене, даже не платил алименты. Он сам оказался в тяжелой жизненной ситуации.

Лянке дорогу в кинематограф открыл известный советский и российский режиссер Владимир Грамматиков, который сначала школьницей снял ее в своем фильме «Маленькая принцесса», а потом стал ее педагогом во ВГИКе.

После окончания вуза молодая актриса довольно много снималась, но настоящая известность в России к Лянке Грыу, о биографии и личной жизни которой сегодня хотят знать многие ее поклонники, пришла после съемок в картинах Г. Юнгвальд-Хилькевича «Возвращение мушкетеров» и «Сокровища Мазарини» в 2009 году, где она снялась в роли дочери Д`Артаньяна. Для съемок актриса несколько месяцев занималась фехтованием и верховой ездой. В этот же период актриса снялась в сериале «Барвиха», который высоко оценили российские зрители.

Советский и российский актер, певец и телеведущий Дмитрий Харатьян: «Когда Михаил Боярский узнал, что его партнершей по фильму будет Лянка Грыу, которая должна была сыграть его дочь по сюжету картины вместо его родной дочери Лизы, он был настроен крайне негативно. Однако после завершения работы над проектом Михаил Сергеевич в знак уважения и извинения прислал Лянке роскошный букет роз, чем, по существу, признал ее актерский талант».

Хотя о последних фильмах советской франшизы «Три мушкетера» мнения кинокритиков и зрителей расходятся, фильмы Юнгвальд-Хилькевича привлекали внимание огромного количества советских и российских зрителей хотя бы тем, что в них участвовал весь цвет советского и российского кинематографа. Лянка Грыу смогла органично вписаться в работу мэтров отечественного кино.

После этого зрители и кинокритики в 2011 отметили ее роль в сериале «Шерлок Холмс», где актриса снялась в роли Ирэн Адлер с такими известными российскими актерами, как Игорь Петренко и Андрей Панин, для которого эта картина стала последней.

В 2014 и в 2015 Лянка смогла создать запоминающиеся образы в сериалах «В спорте только девушки» и «Тест на беременность». Последний был признан лучшим отечественным сериалом 2015 года. Несмотря на профессиональный успех у себя на родине, Лянка вынуждена была по семейным обстоятельствам уехать в США, где вскоре смогла успешно продолжить карьеру актрисы, сыграв в 2016 в фильме «Невозможные монстры» и в сериале «Американцы». Она стала официально членом актерской гильдии в Голливуде, чему поспособствовало ее сходство с молодой Николь Кидман и зрелый профессионализм актрисы.

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Актриса приехала в США для обследования и реабилитации своего сына Максима, но нашла время и силы, чтобы поступить в американскую киношколу и на курсы английского. За два года лечения Максима она смогла не только успешно закончить учебу, но и сняться в американском кино.

Личная жизнь и дети Лянки Грыу

О своей личной жизни актриса всегда открыто говорит с журналистами. Она не стесняется заявлять, что в ранней юности у нее были проблемы с наркотиками, ее посещали мысли о суициде из-за несчастной подростковой любви, но девушка смогла преодолеть эти сложности. Во многом в этом помогла ей работа актрисы, которая отнимала слишком много времени и сил.

У Лянки Грыу всегда было много поклонников, но в ее личной жизни ничего особенного не происходило, пока она не встретила Михаила Вайнберга, с которым она связала свою биографию и родила ребенка.

Пара познакомилась на съемках фильма «Ищу тебя», а в 2010 году оформила официальные отношения, сыграв нестандартную свадьбу. Михаил на 10 лет старше Лянки, но оба были на одной волне. Девушка взяла свадебное платье напрокат на проекте «Детям до 16», а Михаил и вовсе пришел на свадьбу в повседневной одежде. Уже через год у молодоженов появился сын Максим.

Со стороны жизнь молодоженов казалась идеальной и счастливой, но, как позднее призналась актриса на съемках передачи «Судьба человека» Борису Корчевникову, диагноз, который поставили врачи-неврологи их ребенку, вверг ее в шок. При этом супруги наотрез отказались от медикаментозного лечения, решив, что будут искать оптимальные реабилитационные методики для легкой формы аутизма.

Узнав о том, что такой диагноз можно вылечить в США, пара отправилась за рубеж, ради сына решив на некоторое время уйти из профессии. Правда, как потом признавалась журналистам Лянка Грыу, фото и биографию которой часто печатают иностранные глянцевые журналы, она не подозревала, что реабилитация сына затянется на два года. Чтобы не терять время, актриса решила попробовать свои силы в американском кино, смело начав с нуля в самом расцвете своей актерской карьеры. Актриса поступила учиться в американскую школу киноискусства и начала изучать английский язык.

Во многом причиной отъезда за рубеж стали и проблемы в личной жизни супругов, которым приходилось жить на два города. Михаил работал и жил в Питере, а Лянка с Максимом — в Москве. Девушка хотела сохранить семью, поэтому супруги решили уйти из своих проектов на время ради здоровья общего сына и уехали вместе с ним в Соединенные Штаты. Во многом это позволило семье сохраниться на определенный период.

Лянка Грыу — последние новости

В последних новостях об актрисе весной этого года появилась информация, что она официально разводится со своим мужем. Пара сохранила теплые отношения не только ради сына, но и общих проектов. Экс-супруги участвуют в успешном сериале «Тест на беременность», поддерживая дружеские отношения.

С сына актрисы снят тяжелый диагноз, Максим ходит в школу для одаренных детей и показывает отличные результаты в учебе.

Пока у 34-летней актрисы нет других детей и она не планирует создание новой семьи. Лянка Грыу живет на две страны — участвует в российских кинопроектах и остается официальным членом американской гильдии актеров.

Лянка Грыу, дочь знаменитого советского актера из Молдавии, смогла пойти по стопам своих родителей, продолжив семейную династию. Хотя ее родители практически не жили вместе, актриса смогла унаследовать от них не только красивые природные данные, но и актерский талант.