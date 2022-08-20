Биография и личная жизнь Веры Брежневой

Биография Веры Брежневой полна интересных фактов, о которых известно лишь небольшой части поклонников, при этом многие не знают даже о том, сколько певице лет. Если вы ее настоящий фанат, вам будет интересно ознакомиться с детскими годами Веры, узнать о подробностях ее личной жизни, сольной карьеры, а также последние новости о ней.

Детство и юность

3 февраля 1982 года будущая певица появилась на свет в украинском городе Днепродзержинск. Галушка является настоящей фамилией девушки, псевдоним «Брежнева» был взят исключительно для сольной карьеры. Родители Веры работали на одном предприятии, Приднепровском химзаводе. Помимо известной звезды, они также воспитывали двух близняшек, Настю и Вику.

Отец с матерью зарабатывали достаточно скромные деньги, из-за чего девушка сильно стеснялась одноклассников, ходила в одних и тех же вещах и выглядела неприметно. Со слов самой певицы, она ничем не выделялась на фоне других девочек.

Хоть и в детстве Вера не отличалась красотой, ее главным достоинством была исключительная любовь к артистизму и творчеству. Во время школьного обучения родители не могли оплачивать специализированные вокальные и театральные кружки, из-за чего будущая звезда всегда пыталась выделяться, быть в центре событий вне образовательного учреждения.

В подростковом возрасте Брежнева начала посещать многочисленные кружки со спортивным уклоном: гимнастику, карате, гандбол и баскетбол. Помимо спорта, девушка дополнительно начала изучать английский язык, ходить на курсы по информатике. Чтобы оплатить собственные увлечения и тягу к образованию, Вера подрабатывала няней и садовницей.

В старших классах будущая звезда сильно захотела стать юристом, однако родители не могли оплатить данную специальность. В итоге девушка переехала в Днепропетровск, где получила экономическое образование в небольшом университете ДНУЖТ.

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Карьера

Карьера Веры Брежневой охватывает сразу несколько этапов, из которых наиболее примечательными являются сольные выступления и вхождение в популярный музыкальный коллектив «ВИА-ГРА». Помимо музыки, певица также отличается достаточно талантливыми ролями в различных кинокартинах.

ВИА-ГРА

В возрасте 20 лет Вера Брежнева впервые выступает вместе с достаточно известной на то время группой «ВИА-ГРА». Легендарный музыкальный коллектив приглашал всех желающих попробовать исполнить песню «Попытка номер 5» — девушка не отказалась от столь заманчивого предложения. После выступления продюсер группы отметил у Веры не только хороший слух и голос, но и достаточно красивую фигуру, артистичность, пластичность тела.

В середине ноября 2002 года девушка получила неожиданный звонок от продюсера «ВИА-ГРА», который предложил ей переехать в Киев и стать полноценной участницей коллектива. Будущая звезда стала заменой Алене Винницкой, которая решила покинуть группу по личным соображениям. Компанию ей составили такие певицы, как А. Седокова и Н. Грановская.

Обновленный состав стал по-настоящему легендарным в январе 2003 года — в обществе его также называли «золотым» и «сексапильным». На протяжении двух лет девушки выпустили наиболее известные песни, из которых особого внимания заслуживают такие композиции как «Не оставляй меня» и «Стоп! Снято!». Альбом, в который входил последний трек, получил номинацию «Золотой диск».

Сольная карьера

Несмотря на возросшую популярность и известность, в конце 2007 года в СМИ появилась информация о том, что Вера Брежнева официально покидает коллектив. Также отмечали, что на данный шаг девушка пошла из-за необходимости развития сольной карьеры.

Сделав небольшой перерыв, Вера появляется на телевидении в 2008 году — именно тогда ей поручили роль телеведущей в проекте «Магия десяти», который выходил на Первом канале. В мае этого же года певица представила видеоклип на новую сольную композицию «Я не играю». В конце декабря девушка выпустила второй трек «Нирвана».

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В 2009 году Вера презентовала две наиболее известные песни под названием «Любовь спасет мир» и «Любовь в большом городе». За первый трек певица получила достаточно престижную премию «Золотой граммофон». Совместно с популярным рэпером Потапом девушка представила композицию «Пронто».

Ключевым событием в сольной карьере становится песня под названием «Реальная жизнь», которая была выпущена в 2010 году. Трек представлен совместно с DJ Smash, активно набирающим популярность музыкантом. Данная композиция начала занимать первые строчки украинских хит-парадов. В следующем году певица выпустила несколько песен с Артуром Пирожковым.

Карьера в кино

Первой кинокартиной девушки является роль в достаточно красочном и позитивном мюзикле под названием «Сорочинская ярмарка» — фильм был представлен публике в конце 2005 года. В этом же проекте снимались такие легендарные звезды, как Г. Хвостиков и С. Ротару.

Однако настоящую популярность в качестве киноактрисы девушке принес фильм под названием «Любовь в большом городе», режиссером известной киноленты является Алексей Чадов. Помимо самой роли, в 2009 году девушка также написала саундтрек для мелодрамы, на основании которого затем был выпущен клип.

В 2011 году певицу пригласили на одну из главных ролей в комедийном фильме «Елки», где помимо нее снимались также следующие звезды: И. Ургант, К. Асмус и С. Светлаков. Спустя два года девушка получила главную роль в российском фильме «Джунгли».

Что касается последних достижений, то необходимо отметить такие кинокартины, как «Мажор-2» и «Восемь лучших свиданий», выпущенные в 2016 году. Именно в них девушка смогла полноценно раскрыться, удивив зрителей яркой актерской игрой.

Отдельно необходимо обратить внимание на становление звезды в качестве члена жюри на достаточно популярном российском танцевальном проекте под названием «Революция Dance». Данное шоу выпускалось с середины февраля 2020 года по конец 2021 года. Помимо Веры, танцевальные умения также оценивала А. Сигалова и С. Полунин.

Личная жизнь

Помимо музыкальной карьеры и кино, многие поклонники интересуются и активно следят за личной жизнью Веры Брежневой. Так, в 18 лет популярная певица стала мамой, родив дочь Соню, отцом которой стал Виталий Войченко. Несмотря на достаточно длительные отношения, через некоторое время пара подала на развод.

Следующим мужем девушки стал М. Киперман, популярный бизнесмен из Украины. Через 3 года, в 2009 году, Вера родила дочь по имени Сара. Спустя еще три года пара разошлась. Несмотря на то, что СМИ активно тиражировали слухи об отношениях певицы с М. Вайсбергом, подобные слухи не были подтверждены.

Наибольшим потрясением для фанатов стала информация о возможных отношениях певицы с известным продюсером и композитором Константином Меладзе, подобные слухи начали появляться в прессе в 2014 года. Несмотря на то, что такая информация еще раньше тиражировалась в массы, именно в этом году в свободном доступе появились достаточно неоднозначные фотографии Брежневой и Меладзе.

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Спустя некоторое время журналисты также поделились фотографиями, на которых режиссер запечатлен близко с домом певицы. Знакомые и друзья двух звезд разошлись во мнениях — если одни говорили о примерной семье Константина, то другие во весь голос заявляли об активных отношениях.

Точку в длительных спорах пресса поставила только в середине 2015 года — именно в это время на различных ресурсах начала появляться информация о свадьбе. Тайное бракосочетание Веры и Константина прошло в Италии, исключительно в кругу родных и близких.

Последние новости

Помимо детей, личной жизни и остальных фактов из биографии Веры Брежневой, необходимо обратить внимание на общественную деятельность певицы. Одним из наиболее ярких фактов является открытие Верой благотворительного фонда, в котором она собирает деньги с целью помочь детям, страдающим от заболеваний онкологического типа.

Начиная с 2014 года певица является официальным послом ООН, рассматривая различные вопросы и просьбы, касающиеся дискриминации женщин, инфицированных ВИЧ и живущих на территории Восточной Европы и Азии.

На данный момент Вера проживает в небольшом итальянском городе со своим мужем К. Меладзе. В конце февраля 2022 года певица навсегда покинула Россию. До переезда в Италию Брежнева работала в одном из польских волонтерских центров, занимаясь помощью беженцам из Украины.

Последней песней певицы является сингл под названием «Розовый дым», который она исполнила на известном фестивале музыки «Жара». Отличительной особенностью трека является наличие в нем качественного и неожиданного речитатива Меладзе.

Рассказывая средствам массовой информации о собственном браке с Константином, Вера отмечает, что их личная жизнь полна интересных событий и приятных неожиданностей. Со слов певицы, отношения с легендарным музыкальным продюсером делают ее «по-настоящему счастливой и радостной каждый день».

Несмотря на достаточно негативные общественные комментарии и постоянно ссыпающуюся критику в сторону певицы, Брежнева не стесняется своего тела и женственности, активно публикуя пикантные фотографии и снимаясь для глянцевых мужских журналов. С ее слов, муж не против подобной деятельности и поддерживает ее во всех начинаниях.

В последнее время Вера Брежнева все меньше делится фактами о собственной биографии и подробностями, которые касаются ее семьи. После переезда в Италию популярная звезда старается не быть центральной фигурой в СМИ.