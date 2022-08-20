Биография Владимира Машкова и личная жизнь

Биография Владимира Машкова — карьера, личная жизнь, роли в театре. Есть ли у актера семья, дети? Последние новости, фото
Одаренный, талантливый, многогранно реализовавший свои творческие способности актер и режиссер, сценарист, лауреат многочисленных премий, народный артист России — всё это о Владимире Машкове. Биография худрука театра О. Табакова, продюсера и общественного деятеля — яркий пример того, как талантливый человек может достигнуть творческих высот и остаться при этом патриотом своей Родины, создавать персонажей, которые запоминаются.
Биография Владимира Машкова
Будущая звезда отечественного кино появился на свет 27 ноября 1963 года в Туле. Однако в одном интервью он упоминает, что до наступления школьного возраста жил в столице Киргизии Фрунзе (ныне Бишкек). Биография Владимира Машкова имеет непосредственное отношение к миру творчества:
- Мать, Наталья Ивановна Иванова — по некоторым сведениям, дочь итальянки и русского. Она получила несколько высших образований, была режиссером театра в Сибири.
- Отец, Лев Петрович Машков, по некоторым данным, был актером того же театра, по другим сведениям, знакомство с ним состоялось в другом провинциальном городе, куда его будущая жена переехала в поисках работы из столичного мегаполиса.
- Переезд в Новокузнецк состоялся, когда Наталья Ивановна получила предложение заняться режиссерской деятельностью в местном театре кукол.
- Биография и личная жизнь Владимира Машкова началась в провинции. Семья часто переезжала, но в детском возрасте он нередко бывал за кулисами и с восхищением наблюдал за творчеством и импровизациями актеров кукольного театра.
П. Патрикеев, кинокритик, историк кино: «Миф о том, что на 1/4 национальность Владимира Машкова — итальянец, кочует из одной биографии в другую и преподносится с помпой, однако бабушка по матери, носившая фамилию мужа (Зеленская), была потомком обедневших дворян Севрук, женой эсера, сбежавшего от преследований царского режима, позднее вернулась в Россию. Недавно сам знаменитый актер с гордостью сообщил известному режиссеру, напиравшему на свое благородное происхождение, что его прадед, Сергей Машков, был государственным крестьянином».
В воспоминаниях родственников биография будущего знаменитого актера Владимира Машкова не предвещала особого взлета. Он часто увлекался: собирался быть биологом, завел живой уголок, но быстро к нему остыл. Учился неважно, любил биологию и игру на гитаре, в Новосибирске легко прошел на биофак университета, но спустя год передумал и поступил в местное театральное училище. Оттуда его отчислили после жалобы беременной Елены Шевченко, на которой он женился в возрасте 21 года.
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Карьера Владимира Машкова
Переехав в столицу, он прошел прослушивание в Школе-студии МХАТа и стал учиться на курсе И. Тарханова, однако на первом же курсе был отчислен за драку, в ходе которой вступился за незнакомую ему девушку. Переезжать было особенно некуда, поэтому он стал работать декоратором в этом учебном заведении и спустя год восстановился для продолжения учебы, но попал уже к О. Табакову. Он был преданным учеником и сподвижником мэтра и остается им до сих пор.
Первая роль в театре 24-летнего актера — пожилой еврей в пьесе «Матросская тишина» — вызвала восторг у преподавателя, признавшего высокую степень одаренности студента и предрекшего ему успешную театральную карьеру. Предвидение Табакова полностью оправдалось:
- Спустя пять лет Машков уже играл в постоянном составе, через год закончил Школу-студию и создал несколько значимых образов в спектаклях «Табакерки».
- В 1989 году случилось еще одно выдающееся событие в карьере — Владимир Львович успешно дебютировал в главной роли в фильме режиссера А. Матешко, а затем снялся еще в нескольких кинолентах, которые открыли ему дорогу в большой кинематограф.
- В 1994 фильм В. Тодоровского «Подмосковные вечера» открыл новый талант: зрители единодушно признали игру Машкова превосходной.
- Новой ступенью в карьере стала роль хакера в фильме «Лимита», за которую актер получил несколько премий и наград на кинофестивалях разного масштаба.
- Известность пришла к нему после роли в фильме В. Чухрая «Вор», получившей 6 премий «Ника» и даже выдвинутой на Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
- Приглашение в Голливуд принесло эпизодические и второстепенные роли, работу с Р. Де Ниро и С. Йохансон. Блокбастер, в котором он сыграл наемника из Сербии, стал причиной, по которой наемный убийца из популярной компьютерной игры оказался удивительно похожим на Машкова.
- В фильме С. Бодрова Владимир Львович сыграл гангстера и получил за эту роль «Серебряного Георгия» на столичном кинофестивале.
Роль в мини-сериале «Идиот» В. Бортко показалась ему настолько интересной, что ради нее Машков отказался от съемок с К. Иствудом. Многочисленные публикации, цитаты, фото появились в СМИ и биографии Владимира Машкова после выхода на телеэкраны 14-серийного сериала «Ликвидация» В. Урсуляка. Роль Д. Гоцмана, легендарного начальника УГРО в послевоенной Одессе, стала самой известной из сыгранных актером.
Иначе как фурором назвать впечатление от этой эпопеи невозможно. Высочайшие баллы в оценках критиков и зрителей получило всё — от превосходной игры актёров до работы сценаристов, режиссёра, костюмеров, декораторов и, конечно же, самой красавицы Одессы.
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Личная жизнь и дети Владимира Машкова
Красивый, веселый и остроумный, известный — это только часть эпитетов, которые подходят актеру, уникальное сочетание всех положительных качеств, благодаря которому Владимир Львович неизменно пользуется усиленным вниманием и высокими чувствами у женской половины человечества. Его личная жизнь довольно многогранна:
- Первая жена, Елена Шевченко, была студенткой театрального училища в Новосибирске, родила дочь Марию и стала причиной его исключения и отъезда в Москву. В какой-то мере ей нужно отдать должное — не нажалуйся она директору, Машков не уехал бы из Сибири и не поступил в Школу-студию МХАТ. Семья распалась, пути некогда влюбленных молодых людей разошлись навсегда, но осталась дочь, которая впоследствии родила В. Машкову внуков.
- Вторая супруга, Алена Хованская, тоже была сокурсницей, но уже московской. Несмотря на ее усилия по ведению домашнего хозяйства и созданию пасторального семейного очага, совместная жизнь не сложилась. Вторая по счету жена в биографии Владимира Машкова заявила, что причиной развода стали его многочисленные измены, с которыми она не могла смириться.
- Знакомство с третьей женой, красавицей-журналисткой и модельером Ксенией Терентьевой состоялось на фестивале «Кинотавр». Она стала женой Машкова на пике его актерской известности и востребованности, это и послужило причиной очередного расставания и развода.
- Отправившись в Штаты, Машков познакомился с новой любовью — украинской эмигранткой Оксаной Шелест. За ней пришлось долго ухаживать, поскольку расчетливая дама опасалась стать очередной женой на непродолжительное время, а список побед актера на любовном фронте был впечатляющим.
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Единственная дочь от первого брака Мария, которая собиралась стать экономистом, вышла на сцену в первый раз в 7 лет (с подачи Н. Гундаревой) и все же предпочла актерскую карьеру. В настоящий момент она второй раз замужем и у нее две дочери. Еще недавно она жила на две страны (в России и Америке), но теперь окончательно перебралась за границу.
Упоминания о том, что в биографии Владимира Машкова есть другие дети, не подтверждены официально. У четвертой жены был ребенок от первого брака, ему сейчас 27 лет, но он не имеет никакого отношения к российской знаменитости. Из обнародованных романов — Дарья Кулида (непродолжительный и бесперспективный) и Паулина Андреева, для карьеры которой Машков сделал многое, но она предпочла Федора Бондарчука.
Владимир Машков — последние новости
В середине весны 2018 года под бурные аплодисменты московской «Табакерке» представили нового руководителя — В. Л. Машкова. Это назначение логично, учитывая личность, заслуги и преданность идеям основателя тетра О. Табакова, который был преподавателем нового худрука.
В 2022 году он также участвовал в съемках «Вызова», частично отснятого в космосе. Однако основная деятельность Машкова сейчас состоит в руководстве известнейшим учреждением культуры.
Итоги
Актер, режиссер, продюсер, художественный руководитель известного московского театра — яркая, харизматичная, всесторонне одаренная личность. Он играл знаковые роли в нескольких театрах, воплотил на экране культовых персонажей, за что удостоен многочисленных премий и наград. Неоднократно снимался в зарубежных фильмах, но отказался играть с К. Иствудом из-за съемок мини-сериала по Достоевскому в России.