Биография Владимира Машкова и личная жизнь

Одаренный, талантливый, многогранно реализовавший свои творческие способности актер и режиссер, сценарист, лауреат многочисленных премий, народный артист России — всё это о Владимире Машкове. Биография худрука театра О. Табакова, продюсера и общественного деятеля — яркий пример того, как талантливый человек может достигнуть творческих высот и остаться при этом патриотом своей Родины, создавать персонажей, которые запоминаются.

Биография Владимира Машкова

Будущая звезда отечественного кино появился на свет 27 ноября 1963 года в Туле. Однако в одном интервью он упоминает, что до наступления школьного возраста жил в столице Киргизии Фрунзе (ныне Бишкек). Биография Владимира Машкова имеет непосредственное отношение к миру творчества:

Мать, Наталья Ивановна Иванова — по некоторым сведениям, дочь итальянки и русского. Она получила несколько высших образований, была режиссером театра в Сибири. Отец, Лев Петрович Машков, по некоторым данным, был актером того же театра, по другим сведениям, знакомство с ним состоялось в другом провинциальном городе, куда его будущая жена переехала в поисках работы из столичного мегаполиса. Переезд в Новокузнецк состоялся, когда Наталья Ивановна получила предложение заняться режиссерской деятельностью в местном театре кукол. Биография и личная жизнь Владимира Машкова началась в провинции. Семья часто переезжала, но в детском возрасте он нередко бывал за кулисами и с восхищением наблюдал за творчеством и импровизациями актеров кукольного театра.

П. Патрикеев, кинокритик, историк кино: «Миф о том, что на 1/4 национальность Владимира Машкова — итальянец, кочует из одной биографии в другую и преподносится с помпой, однако бабушка по матери, носившая фамилию мужа (Зеленская), была потомком обедневших дворян Севрук, женой эсера, сбежавшего от преследований царского режима, позднее вернулась в Россию. Недавно сам знаменитый актер с гордостью сообщил известному режиссеру, напиравшему на свое благородное происхождение, что его прадед, Сергей Машков, был государственным крестьянином».

Машков был вторым ребенком у матери, на момент его рождения отцу было 40, а матери на год меньше. У нее был первый сын, Виталий, который умер 4 года назад от сердечного приступа.

В воспоминаниях родственников биография будущего знаменитого актера Владимира Машкова не предвещала особого взлета. Он часто увлекался: собирался быть биологом, завел живой уголок, но быстро к нему остыл. Учился неважно, любил биологию и игру на гитаре, в Новосибирске легко прошел на биофак университета, но спустя год передумал и поступил в местное театральное училище. Оттуда его отчислили после жалобы беременной Елены Шевченко, на которой он женился в возрасте 21 года.

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Карьера Владимира Машкова

Переехав в столицу, он прошел прослушивание в Школе-студии МХАТа и стал учиться на курсе И. Тарханова, однако на первом же курсе был отчислен за драку, в ходе которой вступился за незнакомую ему девушку. Переезжать было особенно некуда, поэтому он стал работать декоратором в этом учебном заведении и спустя год восстановился для продолжения учебы, но попал уже к О. Табакову. Он был преданным учеником и сподвижником мэтра и остается им до сих пор.

Первая роль в театре 24-летнего актера — пожилой еврей в пьесе «Матросская тишина» — вызвала восторг у преподавателя, признавшего высокую степень одаренности студента и предрекшего ему успешную театральную карьеру. Предвидение Табакова полностью оправдалось:

Спустя пять лет Машков уже играл в постоянном составе, через год закончил Школу-студию и создал несколько значимых образов в спектаклях «Табакерки». В 1989 году случилось еще одно выдающееся событие в карьере — Владимир Львович успешно дебютировал в главной роли в фильме режиссера А. Матешко, а затем снялся еще в нескольких кинолентах, которые открыли ему дорогу в большой кинематограф. В 1994 фильм В. Тодоровского «Подмосковные вечера» открыл новый талант: зрители единодушно признали игру Машкова превосходной. Новой ступенью в карьере стала роль хакера в фильме «Лимита», за которую актер получил несколько премий и наград на кинофестивалях разного масштаба. Известность пришла к нему после роли в фильме В. Чухрая «Вор», получившей 6 премий «Ника» и даже выдвинутой на Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Приглашение в Голливуд принесло эпизодические и второстепенные роли, работу с Р. Де Ниро и С. Йохансон. Блокбастер, в котором он сыграл наемника из Сербии, стал причиной, по которой наемный убийца из популярной компьютерной игры оказался удивительно похожим на Машкова. В фильме С. Бодрова Владимир Львович сыграл гангстера и получил за эту роль «Серебряного Георгия» на столичном кинофестивале.

Роль в мини-сериале «Идиот» В. Бортко показалась ему настолько интересной, что ради нее Машков отказался от съемок с К. Иствудом. Многочисленные публикации, цитаты, фото появились в СМИ и биографии Владимира Машкова после выхода на телеэкраны 14-серийного сериала «Ликвидация» В. Урсуляка. Роль Д. Гоцмана, легендарного начальника УГРО в послевоенной Одессе, стала самой известной из сыгранных актером.

Иначе как фурором назвать впечатление от этой эпопеи невозможно. Высочайшие баллы в оценках критиков и зрителей получило всё — от превосходной игры актёров до работы сценаристов, режиссёра, костюмеров, декораторов и, конечно же, самой красавицы Одессы.

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Личная жизнь и дети Владимира Машкова

Красивый, веселый и остроумный, известный — это только часть эпитетов, которые подходят актеру, уникальное сочетание всех положительных качеств, благодаря которому Владимир Львович неизменно пользуется усиленным вниманием и высокими чувствами у женской половины человечества. Его личная жизнь довольно многогранна:

Первая жена, Елена Шевченко, была студенткой театрального училища в Новосибирске, родила дочь Марию и стала причиной его исключения и отъезда в Москву. В какой-то мере ей нужно отдать должное — не нажалуйся она директору, Машков не уехал бы из Сибири и не поступил в Школу-студию МХАТ. Семья распалась, пути некогда влюбленных молодых людей разошлись навсегда, но осталась дочь, которая впоследствии родила В. Машкову внуков.

Вторая супруга, Алена Хованская, тоже была сокурсницей, но уже московской. Несмотря на ее усилия по ведению домашнего хозяйства и созданию пасторального семейного очага, совместная жизнь не сложилась. Вторая по счету жена в биографии Владимира Машкова заявила, что причиной развода стали его многочисленные измены, с которыми она не могла смириться.

Знакомство с третьей женой, красавицей-журналисткой и модельером Ксенией Терентьевой состоялось на фестивале «Кинотавр». Она стала женой Машкова на пике его актерской известности и востребованности, это и послужило причиной очередного расставания и развода.

Отправившись в Штаты, Машков познакомился с новой любовью — украинской эмигранткой Оксаной Шелест. За ней пришлось долго ухаживать, поскольку расчетливая дама опасалась стать очередной женой на непродолжительное время, а список побед актера на любовном фронте был впечатляющим.

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Личная жизнь знаменитости могла бы стать темой отдельного мелодраматического сериала: с Оксаной Шелест он расстался из-за интрижки с французской актрисой. На сегодняшний день есть две версии его романтических отношений — он не собирается их заводить (или об этом просто пока ничего не известно) и лелеет планы воссоединения с третьей супругой, К. Терентьевой, которая в период замужества всегда поддерживала все его начинания.

Единственная дочь от первого брака Мария, которая собиралась стать экономистом, вышла на сцену в первый раз в 7 лет (с подачи Н. Гундаревой) и все же предпочла актерскую карьеру. В настоящий момент она второй раз замужем и у нее две дочери. Еще недавно она жила на две страны (в России и Америке), но теперь окончательно перебралась за границу.

Упоминания о том, что в биографии Владимира Машкова есть другие дети, не подтверждены официально. У четвертой жены был ребенок от первого брака, ему сейчас 27 лет, но он не имеет никакого отношения к российской знаменитости. Из обнародованных романов — Дарья Кулида (непродолжительный и бесперспективный) и Паулина Андреева, для карьеры которой Машков сделал многое, но она предпочла Федора Бондарчука.

Владимир Машков — последние новости

В середине весны 2018 года под бурные аплодисменты московской «Табакерке» представили нового руководителя — В. Л. Машкова. Это назначение логично, учитывая личность, заслуги и преданность идеям основателя тетра О. Табакова, который был преподавателем нового худрука.

В 2022 году он также участвовал в съемках «Вызова», частично отснятого в космосе. Однако основная деятельность Машкова сейчас состоит в руководстве известнейшим учреждением культуры.

Итоги

Актер, режиссер, продюсер, художественный руководитель известного московского театра — яркая, харизматичная, всесторонне одаренная личность. Он играл знаковые роли в нескольких театрах, воплотил на экране культовых персонажей, за что удостоен многочисленных премий и наград. Неоднократно снимался в зарубежных фильмах, но отказался играть с К. Иствудом из-за съемок мини-сериала по Достоевскому в России.