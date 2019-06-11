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Как себя сейчас чувствует Бари Алибасов

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Самые последние новости о здоровье продюсера Бари Алибасова весьма противоречивые. Как же сегодня чувствует себя артист?

Противоречивые сведения

Последние новости о состоянии здоровья Бари Алибасова настолько тревожны, что даже информация о его кончине просочилась в некоторых источниках. Сын Бари Каримовича опровергает самые подобные сведения.

После того, как стало известно, что одиозный шоумен попал в больницу с ожогом пищевода, последние новости не отличались оптимизмом.

Сначала появились сообщения о том, что Бари Алибасова ввели в состояние искусственной комы. Затем нас убедили, что продюсер проснулся спустя 4 дня после кому и уже приходит в себя. 

Говорилось, что самостоятельно выйти из комы он не сможет, из-за развития послеожоговой стриктуры пищевода. 

Последние новости 2019 года о его здоровье говорят о нескольких факторах, предполагающих осложнение:

  • образовавшийся от ожога рубец может привести к внутреннему кровотечению;
  • химический состав, не предназначенный для внутреннего употребления, вызвал помутнение сознания;
  • даже если в течении четырех дней Алибасов избежит опасности, он будет испытывать сильные боли и трудности с глотанием даже простой воды;
  • оперативное лечение стриктуры пока невозможно из-за тяжелого состояния пациента и его возраста.

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За время, пока Бари Каримович находится под действием лекарств, он только один раз вышел из комы, но прогресс в его состоянии оказался кратковременным и закрепить его не удалось.

К числу факторов, увеличивающих опасность, медики относят его уже довольно почтенный возраст и состояние пищевода, сильно поврежденного ядовитой жидкостью с деструктивными свойствами.

СМИ уже сообщали о внутреннем кровотечении, но эту информацию опроверг Алибасов-младший. Слухи об отказе органов дыхания и летальном исходе тоже опровергнуты врачами и ближайшим окружением.

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Что произошло

Вопреки распространяемым в прессе версиям об имевшей место попытке прочистить трубы в душевой кабинке, сын продюсера и музыканта поведал немного другую версию случившегося. По его словам, отец увидел в студии оранжевый флакон на умывальнике и выпил оттуда жидкость, приняв ее за апельсиновый сок.

Он напрочь отверг любые догадки о попытке суицида, и подтвердил это тем, что отец самостоятельно вызвал Скорую, как только понял свою ошибку. Некоторые участники группы «На-На» назвали происшествие загадкой, а версий в СМИ опубликовано множество, и какая из них соответствует истине - неизвестно.

Следим за последними новостями о здоровье Бари Алибасова и желаем ему скорейшего выздоровления. 

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11.06.2019
Теги: бари алибасов последние новости здоровье

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