Как себя сейчас чувствует Бари Алибасов
Самые последние новости о здоровье продюсера Бари Алибасова весьма противоречивые. Как же сегодня чувствует себя артист?
Противоречивые сведения
Последние новости о состоянии здоровья Бари Алибасова настолько тревожны, что даже информация о его кончине просочилась в некоторых источниках. Сын Бари Каримовича опровергает самые подобные сведения.
После того, как стало известно, что одиозный шоумен попал в больницу с ожогом пищевода, последние новости не отличались оптимизмом.
Сначала появились сообщения о том, что Бари Алибасова ввели в состояние искусственной комы. Затем нас убедили, что продюсер проснулся спустя 4 дня после кому и уже приходит в себя.
Говорилось, что самостоятельно выйти из комы он не сможет, из-за развития послеожоговой стриктуры пищевода.
Последние новости 2019 года о его здоровье говорят о нескольких факторах, предполагающих осложнение:
- образовавшийся от ожога рубец может привести к внутреннему кровотечению;
- химический состав, не предназначенный для внутреннего употребления, вызвал помутнение сознания;
- даже если в течении четырех дней Алибасов избежит опасности, он будет испытывать сильные боли и трудности с глотанием даже простой воды;
- оперативное лечение стриктуры пока невозможно из-за тяжелого состояния пациента и его возраста.
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За время, пока Бари Каримович находится под действием лекарств, он только один раз вышел из комы, но прогресс в его состоянии оказался кратковременным и закрепить его не удалось.
К числу факторов, увеличивающих опасность, медики относят его уже довольно почтенный возраст и состояние пищевода, сильно поврежденного ядовитой жидкостью с деструктивными свойствами.
СМИ уже сообщали о внутреннем кровотечении, но эту информацию опроверг Алибасов-младший. Слухи об отказе органов дыхания и летальном исходе тоже опровергнуты врачами и ближайшим окружением.
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Что произошло
Вопреки распространяемым в прессе версиям об имевшей место попытке прочистить трубы в душевой кабинке, сын продюсера и музыканта поведал немного другую версию случившегося. По его словам, отец увидел в студии оранжевый флакон на умывальнике и выпил оттуда жидкость, приняв ее за апельсиновый сок.
Он напрочь отверг любые догадки о попытке суицида, и подтвердил это тем, что отец самостоятельно вызвал Скорую, как только понял свою ошибку. Некоторые участники группы «На-На» назвали происшествие загадкой, а версий в СМИ опубликовано множество, и какая из них соответствует истине - неизвестно.
Следим за последними новостями о здоровье Бари Алибасова и желаем ему скорейшего выздоровления.
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А как вы думаете сможет ли Бари Алибасов выздороветь? 3
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0987 Алушта / 12.06.19 01:11Хотелось бы чтобы выздоровел, но, кажется, шансов мало.
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Жанна / 12.06.19 00:12Чистил трубы в душевой кабинке и случайно отхлебнул ядовитую жидкость. У Бари Каримовича некому было почистить трубы? Темная история.
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Дарья / 12.06.19 00:09Боже мой, как жаль. Такой искрометный, жизнерадостный, неповторимый человек. Всегда с удовольствием читала новости о его проектах. Какой-то страшный пошел период – постоянно плохие сообщения об известных людях.