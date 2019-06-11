Биография и семья Алексея Сафиуллина

9 июня 2019 года в возрасте 44 лет скоропостижно скончался талантливый певец Алексей Сафиулин. Уже стало известно о причине смерти, а также сейчас многие хотят знать биографию артиста проекта "Голос".

Биография Алексея Сафиулин

Алексей своей любовью к музыке обязан родителям, которые работали в этой сфере. Всю свою жизнь, с момента рождения Сафиулин прожил в столице России - Москве.

Сразу же после окончания школы юное дарование поступил в ГИТИС. Даже во время учебы Алексей успевал участвовать не только в российских, но и зарубежных музыкальных конкурсах.

Когда Сафиулин закончил ВУЗ, то начал свою творческую деятельность на подмостках Мариинского театра.

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Творческая деятельность Сафиулина

Алексей Сафиулин был не только актером театра, но и занимался озвучиванием множества знаменитых фильмов и сериалов, таких как "Ханна Монтана", а также мультфильма "Вверх" и т. д.

Также принимал участие в российских проектах, даже в музыкальных сопровождения к фильму "ДухLess".

Также бывший артист Мариинского театра принял в 2017 году участие в музыкальном телешоу "Голос" в 6 сезоне. Как ни странно, первой повернулась Пелагея, услышав знакомое исполнение. Как оказалось в итоге, они достаточно давно знакомы и Пелагея неоднократно звала Алексея Сафиулина прийти в проект. Артисты знакомы более 20 лет, еще со времен музыкального лагеря "Новые имена".

О личной жизни артиста можно сказать, что он состоял в браке 19 лет и семья воспитывала двоих детей.

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Причина смерти

Трагическая история произошла в ночь с 8 на 9 июня 2019 года. Алексей Сафиулин пошел принять ванну и долго не выходил оттуда. Когда его нашли, он уже не дышал. Но стало известно о смерти только 11 июня от близкого друга и наставницы по проекту "Голос" Пелагеи.

Близкие люди считают, что Алексей попросту уснул от усталости и постоянного недосыпа и утонул.

Один из источников сообщает, что когда нашли тело Сафиулина, то обнаружили, что он был перевернут на живот.

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На странице в социальной сети Инстаграм сообщалось, что причиной смерти артиста был именно сердечный приступ. Хотя жалоб никогда у Алексея на сердце не было. На его состояние так могла повлиять жаркая погода и конкретный недосып, так как Сафиулин совсем недавно вернулся с гастролей.

Когда подруга детства певица Пелагея узнала о случившемся, выразила свои соболезнования семье и близким актера и певца: "Большое доброе сердце нашего дорогого друга перестало биться 8 июня. Прилетел с гастролей, был весел и здоров, ничего не предвещало беды. Внезапный сердечный приступ, мгновенная смерть... Прости нас, Леша. И прощай…"

Прощание с Алексеем Сафиулиным

Стала известна дата прощания с творческим и талантливым человеком Алексеем Сафиулиным. Прощание назначено на 13 июня 2019 года в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в районе Петровского парка в 10.30 утра. Все желающие проститься с артистом могут сделать это.